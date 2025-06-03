中職／球隊戰績仍在谷底 三名悍將先從地獄歸來

富邦今年上半季仍舊戰績慘澹，已賽40場，只有12勝28敗，距離龍頭有11.5場勝差，落後給第5名的台鋼也多達7場，形成5強1弱的態勢，連續兩個半季墊底已成既定事實，還好依目前3成的勝率來推算，如果沒有大型連敗，打完上半季60場應該會有18勝，比22年上半季的16勝還多2勝，或許可以避免再創下一個富邦接手後半季最差戰績的紀錄。

球隊表現雖如此，但這兩週卻已有3名悍將先從過去的地獄中爬起，讓球迷暫時忘記球隊戰績仍處在谷底的惡夢，成為近期最大的亮點。

高捷

高捷在5月27日打出生涯首轟。富邦悍將提供

在23年選秀會上被富邦以第4指名選進的高捷，由於與高雄捷運及知名演員同名，加上畢業於臺體大的這幾項因素，進入職棒後就備受關注，23年下半季及24年，高捷都在二軍度過，打擊表現並不理想，24年出賽51場126個打數僅有23支安打，打擊率只有1成83，上壘率及長打率都在2成7左右，也沒有全壘打，而以二壘手為守備本職的他，守備率只有9成32，24年多加守外野及一壘，守備率一樣不好，一壘甚至只有9成11，攻守兩方都表現不佳，讓高捷在首個完整球季受到不少球迷的質疑及批評。

今年高捷卻像是換了個人，在二軍出賽18場，打擊率高達3成57，成為打擊三圍345的球員，這樣的成績讓球迷的噓聲轉成掌聲，也讓教練團看到，5月22日迎來生涯首場一軍出賽，前兩場出賽7打數無安打，25日一軍首安出爐，27日打出一軍生涯首轟，30日則創下個人首次猛打賞，打擊率提升到2成40；隨著張育成回歸，高捷的出場機會勢必會減少，但他可守一、二壘及外野，只要攻守維持穩定，會是富邦重要的替補戰力。

林澤彬

林澤彬近期打擊手感火燙。富邦悍將提供

林澤彬是近兩週富邦最火燙的球員，他今年4月中曾上過一軍，但打擊表現不佳，4月底又被下放二軍，5月中人手吃緊再度被拉上一軍，這次同樣也像變了個人，打擊就如同應援曲中的彬彬ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ一樣，從5月13日到6月1日，總共出賽12場，46個打數打出22支安打，打擊率高達4成78，其中有3場猛打賞，還有11分打點，OPS+來到167，從小彬彬蛻變成巨神彬，張育成回歸後，他改守二壘，如果狀況持續保持下去，就是今年富邦的最佳二壘解了。

身為22年與樂天交易案的主角，林澤彬承受了不少壓力，在賽場上遲遲交不出令人滿意的表現，22、23年加起來只在一軍出賽51場，打擊率都在2成左右，上季更僅有7個打數沒有安打，這種成績不管哪年被放在60人名單外都不意外，這次把握住機會，成為富邦這兩週的最大驚奇，也證明自己有站穩一軍的能力。

范國宸近期發揮應有的打擊能力，堪稱從地獄歸來的男人！聯合報系資料照

范國宸就真的能被稱為從地獄歸來的悍將了，22、23年連兩年奪下金手套及最佳十人一壘手獎的他，24年因傷勢困擾遇到生涯最大低潮，雖然仍出賽78場，但打擊率僅2成26，連帶上壘率、長打率也都不到3成，全壘打更是從12支減少到只剩1支，各項打擊數據都是近5年最差，場上表現不佳自然受到許多球迷的批評，網路上的責罵、嘲諷也是整季不間斷。

今年開季范國宸仍帶傷上陣，因此影響打擊狀況，4月結束時的打擊率只有2成11，同時因腳及髖關節不適下放二軍，5月13日休養調整完畢後，與林澤彬一起被升上一軍，同樣交出高品質的打擊內容，5月單月的打擊率高達4成44，整季的打擊率從2成出頭提升到3成29，擔任第4棒時則有超過3成的打擊率，OPS+更來到全隊最高的168，遠高於聯盟平均，證明只要身體狀況沒問題，他仍是球隊倚重的攻擊主力。