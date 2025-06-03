大谷、賈吉顛峰對決精采 洋基卻現教練團調度失誤敲響警鐘

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日曆上顯示現在才五月，但上週五的道奇球場氣氛熱烈，彷彿十月的季後賽已經到來，因為去年與洛杉磯道奇隊爭奪世界大賽冠軍的紐約洋基隊作客，有一種終極對決氛圍。這無疑是一場重量級的系列戰，也是力量與力量的對決，今年美聯MVP熱門人選法官賈吉（Aaron Judge），對決國聯MVP熱門人選大谷翔平，兩人表現成為焦點。

系列賽周日傍晚繽紛落幕，大谷翔平系列戰貢獻四支安打含兩支全壘打，個人進帳兩分打點、跑回兩分，法官略勝一籌敲進五支安打、三分全壘打，個人三分打點入袋、跑回四分。球場53,276名球迷大呼過癮，雙方可說是砲火全開，道奇隊三場打下29分、洋基是14分，道奇拿下這次系列賽，過程簡直堪稱今年世界大賽預演。首先，這幾場的豪華包廂票價高達1萬5000美元、更衣室與場邊擠進多達上百名記者，國籍涵蓋美、日、韓等，亦有好萊塢名人湊熱鬧場邊自拍打卡。

第一場首局上，賈吉就以一記446英尺遠的中外野全壘打揭開序幕；大谷翔平隨即在一局下回敬417英尺遠的陽春砲，當天賽後賈吉笑稱：「我以為他（大谷）在模仿我，這確實令人驚嘆！能成為當今最頂尖球員絕非偶然。」這是棒球史上含季後賽，首次有兩位現任MVP同一局敲全壘打。至於MVP同場開轟的紀錄，上一回要追溯到2003年的邦茲（Barry Bonds）和塔哈達（Miguel Tejada）。系列賽中同樣發揮長打力的還有孟西（Max Muncy）三戰三轟八分打點、跑回四分，但他回應記者的內容卻是法官與大谷：「對球迷來說，沒有比這兩人更精彩的對決了！這才是真正的棒球盛宴，很榮幸能參與其中。」

第一場先發的洋基王牌弗里德(後)，登板前是7勝0敗、防禦率1.29，對洋基竟繳出5局被敲8安、失掉單季新高的6分，防禦率提升到1.92。 美聯社

只是，菁英對上菁英的結果，是讓兩隊的王牌均落難，第一場先發的洋基王牌弗里德（Max Fried），登板前是7勝0敗、防禦率1.29，第一場竟繳出5局被敲8安、失掉單季新高的6分，防禦率提升到1.92。至於道奇的山本由伸，亦在第三場系列賽被洋基打爆提早下場，3.2局被敲7安責失4分，防禦率暴衝到2.32。賽後，大谷翔平透過翻譯表達觀點：「兩隊從第一場開打都很強勢，這種高張力對決得分至關重要。」在這輪系列賽中，積極揮棒的他首戰貢獻雙響砲，五月份累計15轟追平隊史1985年的紀錄，開季57場22轟創下新猷，以這進度預估球季結束可達63轟。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪說：「大谷可能覺得這只是普通比賽，但他沒意料到對面正站著另一位現任MVP（法官）並有精彩表現時，會激發自己更強大的競爭力。」賈吉開季至今則敲出21轟，外加15支二壘安打，以及超高的3成91打擊率、1.249整體攻擊指數笑傲美聯，這位野心勃勃欲蟬聯MVP的球星說：「這就是洋基棒球的樂趣，尤其對道奇這種開季勢如破竹的隊伍，現場氛圍太棒了！」當然，去年世界大賽洋基大意失荊州，因自己失誤而將冠軍杯拱手讓出，這次系列賽勢必要討回顏面。洋基教頭布恩（Aaron Boone）讚嘆表示：「場上盡是MVP、全明星等級的偉大球員，賈吉的全壘打、安打和關鍵防守都展現價值。」

雙方對壘戲碼早早在媒體大肆宣傳，第一場賽事晚間，球場播音員特別強調「衛冕冠軍道奇隊」，並在大螢幕上重播弗里曼（Freddie Freeman）世界大賽首戰再見滿貫砲的畫面，這對洋基而言是道傷疤。羅伯茲說：「賈吉與大谷的對轟讓全場沸騰，從雙方教練的調度就能看出，誰都不想要輸。」也因此，第二場洋基遭海扁時，布恩仍啟用牛棚主力的爭議，也在於不想放棄比賽，特別對手是道奇隊。洋基與道奇的對抗，成為整個周末大聯盟賽事焦點，特別是兩大巨星賈吉與大谷翔平勢頭正旺，雖說仍有半個球季，但以他們表現若再拿MVP應不會有人感到意外。只是，賈吉仍舊強調個人獎項非他所在意：「我盡量不去多想，我的任務是專注場上表現，至於炒作話題，就留給媒體吧！」

洋基教練團的調度失誤，仍有改進空間，包括戰局僵持下未派主力，有機會製造大局卻讓低迷的球員擔任代打，圖為總教練布恩。 路透

這場失利，讓36勝22敗的洋基留下些許遺憾，未能拿下系列賽吐一口氣。當然，王牌弗里德仍會反彈、打線終究會在往後復甦，但仔細觀察洋基教練團的調度失誤，仍有改進空間，包括戰局僵持下未派主力，有機會製造大局卻讓低迷的球員擔任代打，這些都將造成直接或間接的敗仗。當你輸掉本該拿下的比賽，與其說是失利，不如說是一記警醒，這也將讓洋基教練團思考一番。