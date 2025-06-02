進階數據無法轉換成實績 索托2025賽季怎麼了？

在2024年於紐約洋基隊繳出生涯代表作的索托（Juan Soto），新賽季以破紀錄的15年7億6500萬美金合約轉戰同城大都會，這位年僅26歲的超級巨星，憑藉其頂尖的選球能力和擊球品質，成為大聯盟中最令人畏懼的打者之一。然而，今季他的進階數據依然亮眼，但實際表現卻令人失望，根據Statcast，他的預期加權上壘率（xwOBA）高達.424（聯盟前5%）、扎實擊球率（HardHit%）56.3%、平均擊球初速93.9英里/小時，卻僅繳出.224打擊率、.393長打率與.330 wOBA的成績；這種進階數據與實際表現的巨大落差，原因究竟為何？

2024年繳出.288/.419/.569打擊三圍、wRC+ 180的索托，開季至今的wRC+僅有113，顯然不是大都會球迷們期待的表現；進階數據顯示，索托的擊球品質依然頂尖，如.297的預期安打率（xBA）與.577的預期長打率（xSLG）；此外，他的扎實擊球率也是全聯盟前5%的水準；這些數據至少證明他的實力並未衰退，之所以實績遠低於預期，其中一個重要的因素就是擊球仰角的改變。

甜蜜點擊球率（Sweet-Spot Launch Angle%）指的是擊球仰角在8-32度之間的比例，索托的這項數據為30%，在聯盟僅排在最後的20%；即便他生涯就是傾向將球打往地上的選手（生涯滾地球率48.4%），但對比他巔峰的2024年，當年的滾地球率43.6%（2025年為52.5%）至少也高於聯盟平均；一漲一消下，索托的飛球率（Fly Ball%）也有所下降；對比2024年的36.0%，2025年則降至聯盟平均以下的32.1%。這顯示索托還是更適合將球打高，避免強勁擊球成為滾地，導致安打與長打難產的結果。

索托表現的關鍵因素，則是他揮棒速度與擊球機制的改變，顯示其揮棒爆發力的減弱，進一步影響了他在面對速球系球種的能力， 法國新聞社

另一個影響索托表現的關鍵因素，則是他揮棒速度與擊球機制的改變，根據Statcast的Bat Tracking，索托的快速揮棒率（Fast Swing Rate，揮棒速度超過75英里/小時的比例）從2024年的59.2%大幅下降至2025年的38.0%，顯示其揮棒爆發力的減弱，進一步影響了他在面對速球系球種的能力，本季面對四縫線速球的對戰成績大不如前，近10場比賽中吞下12次三振，且無任何長打，和過去的打擊風格大相徑庭。

索托的揮棒路徑在今年變得更短，可能是開季以來擊球結果不理想而做出的調整，以試圖製造更多的Contact，但這樣也犧牲了他的擊球力道，導致其難以將球打得更遠、或以更理想的仰角送出；雖然這樣的調整可能是有意為之，但就結果而言，並未能收到預期的效果。

最後則是運氣因素，索托的xwOBA（.424）與wOBA（.330）間的差距在聯盟中排名第二；他的BABIP僅為.245，也遠低於職業生涯平均的.305，足見他開季至今運氣有多差。

索托的生涯也不是沒經歷過低潮，他絕對有走出低谷的能力。 法新社

就經驗而言，索托的生涯也不是沒經歷過低潮，他絕對有走出低谷的能力，進階數據與實際表現的落差，主要來自於擊球仰角、揮棒速度、擊球機制以及運氣因素，但他的核心能力並未消失，只要透過針對性的調整和時間適應，他在2025年後半賽季還是有重拾明星身手的機會。