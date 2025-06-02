中職／外國月亮不一定比較圓 近年旅美投手回歸多半不符預期

今年中華職棒選秀預計6月30日登場，預期不會有太多旅外球員報名，甚至有可能掛零，而回顧近年選秀，旅美投手所繳出來的績效只能算差強人意，多數不符期待。

最明顯的例子莫過於2021年選秀，當時富邦悍將第一輪指名江少慶，結果因大小傷勢不斷，至今只先發50場拿下13勝，另有22敗，防禦率3.68，每局被上壘率1.28，今年要挑戰復出難度不低，如果就此結算成績，江少慶每拿到一勝，富邦悍將就要支付470萬，相當驚人。

該年選秀統一獅第一輪指名胡智爲，和江少慶不同，胡智爲上過大聯盟，球團對他期望甚深，只是表現平平，中職生涯先發61場拿下18勝，另有29敗，防禦率4.23，每局被上壘率1.51，近期轉調牛棚，但還是頻頻挨打。

2020年味全龍選秀狀元王維中月領百萬，他在中職先發55場只進帳11勝，另有22敗，登板先發時球隊勝率不高。聯合報系資料照

同樣具大聯盟資歷的還有曾仁和，2021年選秀樂天在第3輪挑走曾仁和，中職生涯先發35場戰績15勝13敗，登板先發奪勝機率高於江少慶和胡智爲，但帳面成績不佳，防禦率4.51，每局被上壘率1.38，而且因傷已超過一年沒在一軍亮相。

再往前看，2020年味全龍選秀狀元王維中月領百萬，他在中職先發55場只進帳11勝，另有22敗，登板先發時球隊勝率不高，防禦率3.52，每局被上壘率1.32，數據還算可以，只是今年他先發防禦率高達4.19，近期轉調中繼。

持平而論，味全龍先發輪值人手充裕，王維中每兩個禮拜才輪到1次先發，而且先發表現平平，其實對球隊貢獻有限，倒不如放在牛棚，畢竟味全龍牛棚缺左投，王維中擔任中繼投手不太需要配速，均速可以拉高，可以盡全力投球，也讓繼練團調度有更多選擇性，不一定投先發才能做出貢獻。

廖任磊表現沒有太多可著墨之處。圖／富邦悍將隊提供

高階旅美投手鮭魚返鄉的表現差強人意，另外像王志庭、林鋅杰選秀落榜，後來林鋅杰到味全龍自培轉正，才得以在中職獻技，廖任磊、李其峰、宋文華、張景淯、林暉盛都沒有太多可著墨之處，甚至不如許多中職本土投手，徐基麟去年在中信兄弟短暫發光，就因動右手肘韌帶置換手術長期缺陣，放眼望去，味全龍林凱威和中信兄弟鄭浩均是少數亮點。

2022年選秀味全龍第一輪指名即戰力的林凱威，這幾年成為龍軍不可或缺的牛棚大將，能擔任布局投手也能扛終結者，中職生涯拿到22次救援成功和46次中繼成功，防禦率3.51，每局被上壘率1.19，去年12強中華隊奪冠，他也貢獻良多。

鄭浩均同樣在2022年投入選秀，他在道奇小聯盟體系最高層級只到新人聯盟，總共才投8.1局，後來短暫打過美國獨立聯盟，沒有太多數據可供參考，選秀前夕狀況是個謎，所以選秀第一輪前段順位的富邦悍將、樂天桃猿、統一獅，依序指名黃保羅、宋嘉翔、黃勇傳，清一色都是高中生，第6順位的中信兄弟挑走鄭浩均，也算是個賭注。

鄭浩均同樣在2022年投入選秀，結果中信兄弟賭對了，2023年以9勝5敗、防禦率3.02的佳績拿下新人王。圖／中信兄弟隊提供

結果，黃衫軍賭對了，2023年鄭浩均以9勝5敗、防禦率3.02的佳績拿下新人王，只是他同樣也動右手肘韌帶置換手術，近期在二軍投復健賽，上半季末或下半季初可望強勢回歸，算是近年選秀少數表現比較好的旅美投手。