尼克攻守魔改逼出逆襲希望 溜馬回主場不可掉以輕心

東區冠軍第五戰，尼克打出了堪稱系列賽雙方差距最有感的一勝，前四場溜馬贏了三場，總淨勝分卻僅僅+11，足見兩隊的難分難解，但第五戰溜馬卻足足輸了17分，這無疑是比一敗本身更大的警訊。讓我們繼續看懂這場比賽，溜馬第六戰又該有何展望？

分進合擊，尼克雙星效果極大化

上一戰繳出系列賽最差成績的尼克頭號主將布朗森（Jalen Brunson），第五戰全場18投12中勇奪32分，外掛5籃板和5助攻，寫下足以媲美「藍球之神」的紀錄；另一位球星唐斯（Karl-Anthony Towns），帶著「要嘛上場，要嘛輸球」的決心，亦打出極具破壞力的表現，全場20 投10中3助攻攻下24分，光上半場就完成雙十（17分10籃板）。

兩大球星聯手攻下56分，大勝溜馬先發五虎的37分，真實投籃命中率還高達 67%，為此戰的勝利奠定基礎，他們更成為2002年歐尼爾（Shaquille O'Neal）與布萊恩（Kobe Bryant）之後，第一對分區冠軍戰場場20+分的雙人組。

但本場比賽的好消息，還不只兩位本季前三隊的球星，又一次同場得分發揮，更可喜的是，透過錫伯杜（Tom Thibodeau）的進攻球權分配－或者再加上一點犯規麻煩的陰錯陽差，最終解決了兩人在進攻端早先1+1<2的窘境。

布朗森率先於第一節衝出士氣，第二節溜馬短暫縮小分差時，則換唐斯接手強勢回應（前半節布朗森都在場下），個人單節就獨拿12分，期間布朗森僅1次出手。到了第三節又輪回布朗森帶頭衝鋒，幫助球隊攻下前8分，將分差拉開至20分。全場兩人僅一同上場25.5分鐘，就幫助球隊高效拿下61分。

布朗森打第一棒，帶傷的唐斯燃燒上半場，布朗森第三節再接力擴大，最終再攜手團隊守成，這或許是現階段尼克最理想且高效的進攻分配了！

唐斯發揮禁區破壞力。 美聯社

獵殺哈利伯頓有成

相較尼克雙星本場的活躍，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）則活生生遭到了對手群策群力的狙擊，而這點正是筆者前篇分析文「把布朗森、唐斯當提款機！溜馬打法更省力均衡 尼克已無法抗衡」中，提到尼克想戰勝需要的條件之一：更好的防守交代默契。

大蘋果本戰在防守端執行比賽計劃非常出色，不僅團結一致，且於身體素質對抗與注意力集中皆表現優異，誠如唐斯所說 「我們沒有犯錯的餘地，我們背水一戰，每場比賽都生死攸關。如果沒能拿出那樣的活力和執行力，我們的賽季就結束了」，而最大的成果體現，當屬今晚哈利伯頓的糟糕表現。

這位前一場才締造歷史紀錄的溜馬王牌，本戰被封鎖至僅7投2中8分6助攻，本季季後賽第二次得分個位數，也是這個系列賽助攻新低。在尼克的層層封鎖下，哈利伯頓不僅在上半場一球未進，全場且被阻絕於禁區之外，還難以出手。

總計哈利伯頓全場僅出手7次，9次切入4投2中，且只投了兩顆三分球，其他進攻都在罰球線附近。更甚者，他連傳球接球都顯得困難，系列賽場均75.8次傳球、72.4次接球，第五戰大跌至67次傳球、59次接球。

哈利伯頓賽後坦承「對我來說，這是一個艱難的夜晚」。囿於這位當家主控的失速，直接導致溜馬全隊進攻端的熄火與混亂，以及本季季後賽進攻最差的一晚。

首節被對手壓制在23分，半場結束時僅45分－只比前一戰第一節多2分；全場投籃命中率亦僅40.5%、三分命中率33.3%，皆為今年季後賽最差，還被逼出系列賽失誤新高20次，失誤得分與快攻方面亦都呈現了下滑。

溜馬最終只得94分，今年季後賽得分首次低於100 分，算上例行賽也只是本季第6次；更罕見的是，溜馬整體進攻效率遭到限制，從每100回合進攻121.1分下滑至96.9分，同樣是球隊本季季後賽僅見。

每回合得不到至少1分（本場97回合只得94分），包括例行賽在內也不過是第8次出現這種景象，還是明星賽之後的新低表現，足見紐約軍團在此戰拼命的防守成效。

這場比賽與前四戰哈利伯頓表現之差異懸殊，可由正負值進一步確認。

布朗森。 路透社

前四戰當哈利伯頓在場時，溜馬152分鐘內比尼克多得28分，但第五戰球隊卻輸了23分。事實上，今年例行賽和季後賽中，當他得分低於20分時，球隊戰績為26勝27負；而當他至少拿到20分時，戰績立刻躍升至31勝4負，足見哈利伯頓影響球隊勝負的舉足輕重。

全體大作戰，尼克防守再升級

到底第五戰尼克是怎麼把哈利伯頓乃至整支團隊守成這樣的呢？首先是肉眼可見，團隊明顯提升級的身體對抗強度與積極度，但更可以說是從某人以身作則開始。那就是整個系列賽，一直被溜馬當最大弱點痛打的布朗森。

第四戰賽後，布朗森即宣示要加強防守，也的確說到做到，不只進攻，防守端亦卯足全力競爭。針對溜馬屢次對他發起擋拆錯位，布朗森回應以自尊心，優化了許多防守端小事，從而造成了結果的重大差別。

布朗森更積極於奔跑，盡可能擋在哈利伯頓身前、繞過掩護或者協防後復位，同時於緊貼身軀、無懼對抗，逼迫對位者盡可能跳投，且在對手的攻守轉換中全力衝刺，以阻止傳球與「Early Offense」。這也讓他大幅減少了被對手成功打點的頻率。

第四戰在擋拆掩護中，布朗森被攻擊了29次，第五戰僅13次，全場並繳出讓對位者14投5中，系列賽最佳「DIFF%」-13%的優異防守表現。

正如錫伯杜（Tom Thibodeau）於第四戰輸球後所言，「你不能單獨防守超級巨星，必須用整支球隊。」第五戰關於限制哈利伯頓，無疑也是集體成就。

不只是布朗森，當然也不能忘記整個系列賽哈利伯頓的最主要防守者布里吉斯（Mikal Bridges），本戰他從開賽就開始強力執行「POA任務」，意指看守主力得分點（Point of Attack），繳出系列賽最好也最投入的防守表現。

布里吉斯擴大了自己的防守範圍，從後場就開始施壓，並在全場範圍緊追不捨，不僅讓哈利伯頓難以突破半場防線，甚至連傳接球都困難。

哈利伯頓第5戰表現低迷。 路透社

他的身先士卒，也激勵了其他輪防球員，包括阿努諾比（OG Anunoby）、懷特（Delon Wright）及沙米特（Landry Shamet），也都保持著高度的身體對抗與防守紀律，限制哈利伯頓的輕鬆接球與切入突破。

第一線的後場防守之外，尼克的大個子們包括唐斯、羅賓森（Mitchell Robinson）與阿丘瓦（Precious Achiuwa），同樣拚死命地透過移動腳步，完成艱苦的二線協防補防工作，方能聯手阻止哈利伯頓再次深入禁區進攻，為自己與隊友製造機會。

談及對哈利伯頓的防守成效，錫伯杜說道「這可能是因為他錯失了一些通常能投中的球，但我認為是我們的球員團結一致，嘗試讓他為每件事都費力」。前者亦充分感受到了尼克本場對他的提升防守。

「他們施加了更大的壓力，並且隨比賽進行加強，還在混合防守方面做得更好了，並在擋拆防守中加上了一些閃電夾擊。」哈利伯頓說。他同時也讚賞了布朗森更加賣力的防守表現。

透過整支團隊的協作，尼克也才能不只是限制哈利伯頓，更是讓整支溜馬進攻當機，誠如替補控衛麥克布萊德（Miles McBride）所言，「每個人都進行了更多的交流。我感覺今晚我們佔據了優勢」。

儘管在攻守轉換方面，溜馬仍維持22次可拿下31分的高效，但當尼克布陣完成，其半場進攻在本戰就遭到無情壓制，尤其在內線投籃方面37投僅17中，季後賽最差，也是整季第3差；溜馬的先發主力一共只命中13球，唯一得分兩位數的席亞康（Pascal Siakam）也僅拿15分；全隊大概只有上一戰走出陰霾的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）仍能維持高檔，為球隊貢獻23分。

「顯然我們在防守強度上有所提升，作為一支球隊在細節上做得更好。」布朗森在賽後為團隊防守做了最好的結論，這確實很可能是本季尼克防守最好的一場，亦回應了唐斯賽後再次強調的重點。「我們並不缺少得分，更多的是我們不阻止他們得分」。當尼克能做到，就有機會贏球了。

尼克防守加壓。 路透社

絕境逼迫變通，錫伯杜的不得不為

不只團隊防守的優化升級，尼克本戰在進攻端也回應了賽前分析文中，筆者的另一個大哉問：把進攻任務再多分擔一點給隊友可行性較大，但，錫伯杜敢嗎？

被逼到絕境的他，還真的下定決心說「敢」了。

除了開始錯開兩大球星的進攻球權，不再讓唐斯只是被動接球，這一場球隊也展現更加團隊的一面，某個程度，尼克正走在「理解溜馬，成為溜馬」的道路上。前兩戰都展現了足以跟溜馬拚快的氣魄，第五戰於轉換、失誤與快攻得分，也都有追上對手的趨勢，更開始打出多點開花進攻，讓攻勢更難以預測的一面。

這是尼克系列賽傳球最有效率的一戰，相較以擅傳球著稱的溜馬，毫不遜色：本戰溜馬傳球283次，20助攻、2次二次助攻、39次潛在助攻，助攻得分59分；尼克傳球為274次，卻繳出更高的22助攻（系列賽第二度20+，也是首度領先對手），外掛2次二次助攻、37次潛在助攻，助攻得分53分；同時也是系列賽尼克最多人得分上雙的一戰（5位）。

特別是在下半場，當對手可能還忌憚於布朗森與唐斯，分別於第一與第二節的大發神威時，布朗森開始不時轉為誘餌分球，上半場尼克雙星31分，下半場25分，更可明顯看出隊友們的奧援。

這增加了溜馬防守端的難度，布朗森開始不照預測的防守Game Plan行動，從而讓他以追平系列賽新低的18次出手，繳出系列賽新高的命中率。這樣的轉變，將為尼克帶來更多人加入得分行列，溜馬也陷入更難以針對雙星施壓且要防守的對象更多的正向循環利多。

錫伯杜被逼到絕境，放棄固有的堅持，但讓外界跌破眼鏡的，還不只此舉。外界更驚訝他繼續擴大的輪替人數。儘管也是拜唐斯犯規麻煩，以及怕羅賓森被駭客戰術之賜，在阿丘瓦也加入後，尼克輪替幾乎已逼近實質10人。

例行賽尼克替補球員．場均上場僅63.5分鐘，是過去15季中新低，對溜馬第二戰甚至更進一步被縮減至只52分鐘。但在過去三戰，尼克替補球員場均時間已來到76.7分鐘。

席亞康第4戰也熄火。 路透社

去年溜馬負於尼克，正是敗於消耗戰，或許並非錫伯杜本意，而只是迫於現實不得不然，但無論如何，都是好的改變。

尼克這三戰下來幾位增加時間的替補後衛，也確實提供了活力充沛且賣力的防守，回應了主帥難得的信任窗口，再不濟也至少能幫忙主力調節體能，以應對溜馬可怕的決勝期，這讓兩隊在可用人手上的差距，亦越來越接近均勢。

放眼第六戰，溜馬的必勝壓力

此敗對溜馬來說，意義遠大於前一敗遭逆轉。除了這是今年季後賽溜馬首次於第五戰輸球，更重要在於，不同於上一場還可以歸咎於自己輕敵與放鬆，此戰尼克是徹底在攻守兩端都取得絕對優勢，並且在原本掙扎的問題上，都找到了解方。

簡單說，尼克找到了可以依循複製的勝利方程式：120%付出的高強度、高專注防守，進攻與輪替端主帥放下原有固執，不再只讓布朗森獨挑大樑，納入唐斯甚至更多點開花，並且擴大輪替至9至10人，以解決體能困境。

這正是為什麼溜馬明明仍手握3比2領先，外界卻突然開始為他們捏把冷汗的主因，他們必須確保第五戰不會成為尼克的轉捩點，如果不能在第六戰就撲滅對手開始揚起的信心，第七戰年輕的溜馬，將在滿坑滿谷吵雜激情，滿懷期待能睽違26年來重返總冠軍舞台的大蘋果兇狠球迷包圍之下，打最後的客場決戰。而麥迪遜廣場花園已經許久未曾在6月打上比賽了。

儘管歷史上僅有13支球隊曾逆轉過1比3的劣勢，而且在分區冠軍賽中沒有一支球隊是主場先輸兩場後能夠實現大逆轉，但尼克今年反覆展現的堅韌與頑強，搭配主場優勢，無怪乎第五戰已有許多球迷開始高喊「Knicks in 7」！

當然，溜馬也仍有他們的提升空間。第五戰縱使撇開戰術層面，溜馬於態度方面亦不及對手，席亞康承認「他們從一開始就比我們更具侵略性，向我們發起了挑戰，但我們的努力還不夠。一切都取決於意志和精力」。賽後受訪時，他甚至受到了記者提問的暗示與挑戰：溜馬是不是第五戰打的很不認真？

卡萊爾（Rick Carlisle）總教練也承認，「我們沒有以所需的強度打球，比賽開始時，我們沒有在這種環境下所需的正確態度，這是一個糟糕的開局」。

尼克在第五戰找到破解溜馬的藥方，能否將這股氣勢進一步延續到第六戰。 路透社

解鈴還須繫鈴人，好消息是哈利伯頓如同第三戰輸球後，再次出面喊話。這一次他敦促隊友們保持冷靜，「我們是一支堅韌的隊伍。我們沒事，沒必要驚慌失措」，這位當家主控的帶頭抗壓，無疑是溜馬能於季後賽多次後來追上逆轉的關鍵，由他來喊聲再適合不過。

健康心態之外，當然也得要在場上有所回應，對此哈利伯頓也初步表示「我必須更好地為球隊設定基調，我會看錄影的，必須做得更好，我會在第六場比賽中做得更好」，如同第三戰賽後，他再次發出了明確的反擊宣言。

但這也有賴團隊幫忙，卡萊爾亦已表示，將做更多的事情來幫助哈利伯頓組織與出手，相信溜馬也會繼續堅持「唯快不破」的方針。如果被破？那我就更快。

不過逐漸浮現的還有其他變數，替補中鋒布拉德利（Tony Bradley）第五戰的傷勢，以及更重要的奈史密斯究竟是一場低迷，或者真的是為傷病所困？且看溜馬能否在自家完成必勝的任務。