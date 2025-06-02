日職／近百敗球隊爭冠不是夢！ 「獅子軍」西武重建成功之路

今年日本職棒太平洋聯盟戰局中最讓人感到驚奇的無非是西武獅隊。去年吞下91敗，只有49勝、勝率0.350，與第五名歐力士之間竟然有高達14場勝差的西武獅隊，度過了屈辱的一個賽季。不過到了今年，截至5月29日為止他們打出26勝22敗、勝率0.542的戰績，與第一名的日本火腿之間僅僅只有1場勝差。雖然球季才剛進行完大約50場比賽，還有2/3左右的賽事，不過今年的西武不一樣了，相信是很多人的共同看法。

猶記去年大約五月底的這個時候，明星游擊手出身的「小松井」松井稼頭央因為球隊戰績低迷不振而引咎辭職。當時西武戰績15勝30敗，敗場比勝場多了整整15場，球隊上下承受龐大的壓力。對照今年目前超過5成勝率、緊追龍頭地位的成績，重建之後的獅子軍進步幅度有目共睹。

最終松井稼頭央退任之後由GM渡邊久信披掛上陣救火，不過大家都很清楚渡邊久信只是過渡時期的監督，球隊將以重建，備戰隔年球季為主。西武名投手出身的西口文也在這個時候接手，帶領前一年91敗的球隊，但西口善用二軍監督時期開始培養對選手的熟悉度，整合地相當成功。尤其是以原本就在12球團之中數一數二的投手群為後盾，打出了煥然一新的氣勢，到最後加入洋聯爭冠行列也不會讓人意外。

去年一勝難求的高橋光成，本季終於揮別悲情，目前拿下2勝防禦率2.49的佳績。 截圖自西武獅官方Ｘ

日本職棒在2000年之後，包含2024年的西武合計發生過7度單季90敗，其中橫濱海灣之星隊包辦其中的4度，2008-2010期間更是橫濱最黑暗的時期，連續3年都吞下90敗（94敗、93敗、95敗）。2011年橫濱雖然將敗場數停留在86敗，避免了連續4年90敗的難堪局面，不過加上DeNA入主第一年的2012年再吞85敗，連續5年都在中央聯盟墊底，直到2013年才將爐主的位置讓給了養樂多燕子隊。

歷經連續5年墊底，橫濱的重建之路直到2016年開始才逐漸收到成效，2016-2024最近這9年有6度打進A級之林，去年更是以中央聯盟第三名之姿一路下剋上打進日本總冠軍賽，最後奪下隊史相隔26年的日本一優勝。今年他們在三浦大輔監督的帶領下仍舊是相當被看好的一支爭冠球隊，主要是投手戰力有明顯成長，只要強大的打擊群狀況恢復，本季絕對會是阪神、巨人兩強的最大勁敵。

渡邉勇太朗本季和去年一樣穩，目前先發8場已拿下和去年一樣多的3勝，防禦率也是出色的2.74。 截圖自西武獅官方Ｘ

在西武之前，最近的一支90敗隊伍是2017年的養樂多燕子隊，戰績45勝96敗2和，差一點就成了單季百敗球隊。不過進入2018年，養樂多隊走過了前一 年的屈辱，一舉躍進到75勝，排名也僅次於達成三連霸的廣島鯉魚，擠下巨人，進入到央聯第二名。這一年的養樂多由小川淳司取代真中滿，二度上任監督職位，在山田哲人（34轟、89分打點）、巴倫汀（Wladimir Balentien；38轟、131分打點）合力打出72支全壘打帶動打線，洋投布坎南（David Buchanan）投出10勝的情況下，大翻身成功。不過養樂多是近年來日本職棒中起伏很大的一個球隊，好不容易從96敗躍進到第二名，眼看要慢慢加入爭冠行列，2019-2020連續兩年又掉入墊底，中間監督從小川淳司換成高津臣吾，2021-2022又爬起來達成二連霸，這跟他們投手戰力的起伏不穩定狀況有很大關係。