同是60勝賽季的西區第一 SGA可望超越KD時代創造最強雷霆

2024-25賽季終於即將邁入總冠軍舞台，剛拿下西區冠軍的奧克拉荷馬雷霆在本季猶如橫空出世的超級強隊，不僅團隊自我挑戰比上季更猛，連續第二年拿下例行賽西區第一之外，更寫68勝14敗破隊史的驚人戰績，一路挺進總冠軍賽。由亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)領軍的這支雷霆，展現出高度團隊性、戰術成熟度以及攻守兼備的全面性，讓人不禁想起十多年前那支由杜蘭特(Kevin Durant)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)與哈登(James Harden)「雷霆三少」與伊巴卡(Serge Ibaka)主導的黃金時期。

兩代雷霆如何從新興勢力走向成熟霸權

衛斯特布魯克(左)、杜蘭特(中)與哈登(右)當年組成雷霆三少，可惜打進總冠軍賽隔年哈登就被交易至火箭，三人後續幾年也分別拿下MVP。 美國聯合通訊社

杜蘭特領軍的雷霆早在2010-11賽季就已崛起，55勝27敗拿下分區第一，並一路挺進西區決賽才敗給當年的總冠軍獨行俠；隔年以西區第二之姿一路打進總冠軍賽，但敗給詹姆斯領軍的「熱火三王」；2012-13球季雷霆雖因談不攏續約交易走了哈登，「雷霆三少」解體，卻打出60勝22敗登上西區第一，可惜衛斯特布魯克在季後賽首輪傷退報銷，不敵灰熊提前止步第二輪；2013-14球季雷霆再拿下西區第二並重返西區決賽，只是這回被馬刺復仇成功，。雖然這四季最終都無緣冠軍，但已奠定了西區強權的地位，一直到2016年杜蘭特出走勇士後才結束爭冠黃金期。

至於亞歷山大帶領的雷霆是在2023-25年間逐步壯大，連三年打進季後賽，近兩季都拿下西區第一，本季更打出隊史單季最佳68勝，擁有完整的輪換陣容與防守策略，且陣中年輕主力仍在上升期。從歷史進程來看，KD時代的雷霆是潛力未完全爆發的少年英雄，而SGA時代的雷霆，則更像是即將封王的準成熟王者。

2012-13球季雷霆在衛少與KD帶領下打出60勝賽季登上西區第一，可惜季後賽衛少因傷報銷，在最強的這年抱憾而歸。 美聯社

回顧2012-13年拿下60勝登上西區第一的雷霆，更偏重於高效率的個人單打與中距離，杜蘭特與衛斯特布魯克擁有頂級天賦，個人進攻威脅強大，製造犯規能力一流，無論是巔峰的衛少無視防守的破壞性切入，或者杜蘭特的一手畫圓買犯技巧，皆是那個時代的一絕。只是在兩大球星強大主宰力的壟罩下，團隊合作成效有限，即使杜蘭特、衛斯特布魯克構成強大核心，但交易哈登後板凳出現缺口，球隊外線火力下滑；防守雖有伊巴卡主鎮禁區，但防守與換防機動性及板凳深度不足，加上衛斯特布魯克2013年季後賽受傷，讓他們在最強盛的這一年抱憾而歸。

而亞歷山大帶領新一代的雷霆在近兩季都站上西區第一，並在本季展現出更全面的進攻解讀能力，五人外圍拉空間，防守上則導入盯人、靈活換防到區域防守，整體球風靈活，堪稱現代籃球典範。

新一代的雷霆在SGA率領下攻守都更加團隊，也被看好能在總冠軍賽獲勝。 路透通訊社

全員皆兵的作戰風格更是這一代雷霆化身頂級強權的最大優勢，以例行賽出賽場次達50場以上的球員來說，本季雷霆共有六人得分在雙位數，這還不包含例行賽後半段才復出的霍姆葛倫(Chet Holmgren)(例行賽打32場，場均15分8籃板)。對比2012-2013的雷霆，僅有四人得分在雙位數，且當時杜蘭特場均上場38.5分鐘，二哥衛斯特布魯克34.9分鐘，都比本季亞歷山大打34.2分鐘、威廉斯(Jalen Williams)32.4分鐘還要多。

現在的雷霆兩套陣容落差不大，各司其職，個個強悍，主要輪替多達9到10人，例行賽出賽50場，且場均15分鐘以上就有九位。 反觀相同條件下的KD時代雷霆卻只有七人滿足此前提。

跨時代的雷霆一哥對決

新科MVC亞歷山大有機會辦到當年KD在雷霆沒辦到的事(奪冠)。 路透通訊社

杜蘭特在2012-13賽季以28.1分拿下得分王，投籃命中率超過五成，是聯盟最具殺傷力的得分機器。他擁有最無解的單打與關鍵時刻處理球能力，即便季後賽缺少衛斯特布魯克，還是獨立率隊走到第二輪。

而亞歷山大近3年都名列MVP排行榜中，直到本季終於如願以償，他以32.7分拿下得分王，附帶6.4助攻5籃板1.7抄截1火鍋，季後賽則是29.8分6.9助攻5.7籃板1.6抄截。他閱讀比賽的能力與控場節奏，懂得何時切入破壞、何時拉開空間讓隊友發揮，成為這支球隊的靈魂，讓雷霆在關鍵時刻更有章法。

跨時代的雷帝評比肯定各有擁護者，以杜蘭特來說，他無疑擁有歷史級別的天賦，但在領導風格、適應現代體系與實際帶隊層面，亞歷山大的球風更貼近現代冠軍模板。兩支雷霆雖然同樣年輕、都 站上過西區第一，但誰才是真正的巔峰雷霆？

打進總冠軍賽的雷霆未來還有滿手選秀籤，操作彈性很大，很有機會開啟屬於自己的王朝。 路透

上一個黃金期的雷霆如流星般絢爛但短暫，充滿潛力卻欠缺完成度；亞歷山大時代的雷霆則如穩健的磐石，一步步構築冠軍基礎。從戰績、體系、數據到季後賽表現來看，2024-25賽季的雷霆具備奪冠DNA，亞歷山大也是當今最適合帶領這支球隊走向未來高峰甚至建立王朝的核心人物。對他來說，本季走到這個階段就差一個冠軍，就足以讓他在雷霆隊史上封神。

在NBA連續七年無隊伍連霸的時代，未來還有滿手選秀籤，操作彈性的仍很大的這支雷霆有機會不只稱王一次，而是開啟屬於奧克拉荷馬的時代篇章，2024-25雷霆或許才是隊史邁向巔峰的開端。