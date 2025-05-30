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評／防軍公教當中共同路人 卻防不住綠共滲透國安核心

哈利伯頓G5全場隱形非常態 溜馬第6戰高機率回神淘汰尼克

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
第四戰拿下30+分0失誤大三元的哈利伯頓，第五戰被尼克針對性夾擊，不讓他有串聯全隊攻勢的機會，此戰最終也只攻下8分。 路透
第四戰拿下30+分0失誤大三元的哈利伯頓，第五戰被尼克針對性夾擊，不讓他有串聯全隊攻勢的機會，此戰最終也只攻下8分。 路透

NBA總冠軍劇本得再等等，東區決賽G5尼克主場111：94力克溜馬，尼克七戰四勝系列賽追成2勝3敗，G6溜馬主場進行，溜馬有機會在主場拿下東冠。

G5尼克贏在決心，沒有退路那種緊迫感和絕望感，帶動高壓防守和過人拚勁。

溜馬G5沒能打出合格水平和表現，輸在想要贏球的氣勢，敗在無力以及那種無法形容的平淡。

G5溜馬表現太平淡，完全沒有一戰封喉必勝決心和氣勢。溜馬一哥哈利伯頓打到第四節剩下7分鐘只出手5投命中1球，根本全場隱形，溜馬季後賽最可怕射手小前鋒奈史密斯7投1中只得3分，腳踝扭傷影響奈史密斯的發揮，對尼克系列賽前四戰奈史密斯場均16.5分，三分球21投13中，三分命中率6成19。

溜馬先發中鋒特納全場3投2中得5分，好像沒有打卡上班，溜馬五名先發只有前鋒席亞康勉強攻下15分，次高是哈利伯頓8分。

尼克第五戰展現更強烈的贏球決心，這系列終於在主場開胡逼出第六戰。 美聯社
尼克第五戰展現更強烈的贏球決心，這系列終於在主場開胡逼出第六戰。 美聯社

NBA季後賽就是這樣，沒有退路絕望球隊往往會打出最後一搏決心和氣勢，但系列賽領先球隊也要拿出更強能量與比賽強度回應，溜馬G5完全沒有想要贏球結束系列賽強度和決心，尼克在主場成功續命，戰線拉到G6。

東區決賽尼克、溜馬就是五五波，尼克沒有更好更完整，溜馬也贏得很有限，決勝關鍵在球員臨場發揮，教練應變和戰略並沒有那麼關鍵性。

布朗森今天遠投近切無往不利，以高命中率砍進32分。 美國聯合通訊社
布朗森今天遠投近切無往不利，以高命中率砍進32分。 美國聯合通訊社

尼克教練鍚伯杜習慣操死七名主力，主要靠著後衛布朗森、中鋒唐斯強力護盤支撐，他們還是硬挺了過來。

G5布朗森32分，18投12中，下半場溜馬三度把落後18-20分差距拉近到10-12分，布朗每一次都能成功單打取分，一而再拉開領先差距，澆熄溜馬反撲氣焰。

唐斯帶傷上陣依然不受影響，攻下24分13籃板雙十成績，溜馬隊他的強勢攻擊毫無辦法。 路透
唐斯帶傷上陣依然不受影響，攻下24分13籃板雙十成績，溜馬隊他的強勢攻擊毫無辦法。 路透

唐斯G5砍24分、13籃板，對溜馬系列賽五戰唐斯25.4分、11.8籃板，投籃命中5成18，三分命中率4成23，唐斯攻防表現就是季後賽最頂尖長人。唐斯外線能投，高位能切會發牌，整個系列賽唐斯不斷往籃下禁區深入攻擊，迫使溜馬必須內線防線，尼克在45度和底角都能獲得更多三分球出手空檔。

尼克G5是打得更強硬、充滿必勝決心，布朗森和唐斯兩大核心球星都有水準以上發揮，帶動團隊戰力。但溜馬G5似乎沒有做好準備，三大進攻軸心哈利伯頓、奈史密斯、特納全場消失，下半場完全跟不上尼克節奏，第三節早早沒力，甚至連那種再拚拚看的決心都沒有。

G6溜馬能不能終結系列賽，尼克還有多少可能？決勝關鍵在尼克防守，也可以是溜馬的節奏。

尼克終於在第五戰打出招牌防守，將溜馬得分壓制在94分，也是這系列賽首次沒破百。 美聯社
尼克終於在第五戰打出招牌防守，將溜馬得分壓制在94分，也是這系列賽首次沒破百。 美聯社

尼克不是不能防守，尼克G4防守大崩盤是系列賽最糟糕表現，G4的防守是尼克季後賽起伏縮影，尼克只要打出高強度和強硬防守，把溜馬進攻壓制在100分上下，尼克就能把系列賽拉進搶七。尼克有打出這種強硬防守能力和深度。

溜馬是必須把比賽節奏拉快，進攻回合數提升，利用速度和反擊掌控比賽節奏。G5溜馬只出手74次，進攻回合數落後尼克89次，一場比賽少了15次進攻，四名核心先發主力幾乎都消失在場上，比賽打得平凡無氣，這不是溜馬喜歡和擅長打法節奏。

哈利伯頓要如此失常非常態，第六戰回到主場後應該就能恢復正常。 路透
哈利伯頓要如此失常非常態，第六戰回到主場後應該就能恢復正常。 路透

G6雙方會回到起點，溜馬會修正過來，針對布朗森和唐斯進行夾擊和壓迫對位，保護好籃板和禁區再推動反擊，溜馬從東區出線機率和可能性都超過六成。

G6溜馬勝，今年總冠軍劇本我的預測是「雷霆vs.溜馬」。

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特約記者李亦伸

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