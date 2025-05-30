把布朗森、唐斯當提款機！溜馬打法更省力均衡 尼克已無法抗衡

尼克溜馬第四戰，溜馬記取教訓，從一開始就飆速狂催，最後再次靠著速度與體能˙拖垮了尼克，更大的危機在於，溜馬已經進入抓準弱點痛打的明朗階段，而尼克卻似乎對自己的罩門無解？繼續帶大家看第四戰分析！

哈利伯頓帶頭狂衝，溜馬的唯快不破

第三戰的失利，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）承擔了責任，認為是自己讓球隊處於被動，第四戰，他確實完成了救贖「我只是想積極進攻並做出回應，我覺得我在第三戰讓球隊失望了」。最終，他打出了一場史詩級幾近完美的比賽。

全場繳出32分15助攻12籃板，0失誤，史上唯一，也是他生涯第二次季後賽大三元。放眼歷史，曾創下30/15/10的球員，除他之外也僅有約柯奇（Nikola Jokic）與上古神獸「大三元製造機」大O羅伯森（Oscar Robertson）兩位。

至於在季後賽曾創下至少30得分5助攻0失誤紀錄者，哈利伯頓已累積3次，2020年以來僅哈登（James Harden）與約柯奇各一次，史上有統計的資料中，另外也僅有保羅（Chris Paul）、詹姆斯（LeBron James）與史塔克頓（John Stockton）三人曾完成

特別是他在第一節的狂飆表現，完全可說是為球隊奠定了此戰的基調，開局就全力衝刺，多次在擋拆中攻擊唐斯（Karl-Anthony Towns）和布朗森（Jalen Brunson），賣力爭搶籃板，為隊友創造絕佳的投籃機會。

哈利伯頓G4打出一場史詩級幾近完美的比賽。 路透社

哈利伯頓在比賽前3分鐘就創造了3次空檔三分球機會，自己也保持進攻威脅性，最終成為1998年開始統計以來，詹姆斯之後第二位在季後賽單節15/5/5球員：第一節出手5次就拿下15分，同時送出6次助攻。

在其帶領下，這一節的溜馬表現極其出色，22次投籃命中15球，命中率近7成，其中包括11 次助攻，單節就攻下43分，相較第三戰下半場僅42分，可以說是完全的反彈。上半場他就接近完成大三元，史上也只有他與衛斯特布魯克（Russell Westbrook），曾在季後賽半場跨過至少20分10助攻5籃板門檻。

別忘了哈利伯頓本身還投進 5個三分球，另有4次抄截，在下半場需要得分的時候，他也多次親自點名布朗森單打得手。從另外一個數據，更可以清楚他對於帶快溜馬節奏有多大的幫助：根據統計，哈利伯頓此戰的77次傳球共傳了444碼，他的招牌長傳已成為讓對手最疲於奔命的武器。

此戰最讓人驚豔的，自然是哈利伯頓能在這麼快速的交鋒中，依舊0失誤，即使是早知道他很擅長壓低失誤的主帥卡萊爾（Rick Carlisle）都高度讚揚。

資料顯示，哈利伯頓在東區冠軍戰的153分鐘內，助攻失誤比44-6，考量他其中幾乎隨時都在面對強烈身體對抗，主要防守者為布里吉斯（Mikal Bridges），還總是處於高速運球傳導模式下，真的是極其難得。

在他的帶領下，最終溜馬團隊命中率超過51%，三分命中率超過40%，五名球員得分兩位數，還在多項跟速度相關指標壓倒性獲勝：快攻得分22-9、失誤得分20-9，即使是替補上面也樣跟得上快打旋風（36-21）。

這也是為什麼明明尼克在此戰以44比33統治了籃板，13比5的進攻籃板優勢，且轉化了15分的二次進攻，依舊無法跟溜馬拚進攻，印地安納仍足足比紐約多出了6次出手。

席亞康系列賽表現穩定。 美聯社

不只是王牌控衛，始終是團隊致勝

系列賽表現最穩定的席亞康（Pascal Siakam），再次成為低調的影子功臣，本戰11投21中攻下30分外掛5籃板，還投進3顆三分球，溜馬隊史上僅米勒（Reggie Miller）與喬治（Paul George）曾完成，也是這一輪個人第二次30+分，以及繼第一場之後溜馬同場有兩人30+分。

當尼克開始強烈回應時，當溜馬團隊進攻陷入一時困境時，最好最有效率的解答，或許都是「把球給席亞康」。

第二節布朗森下場後，唐斯（Karl-Anthony Towns）再次發動一波讓人夢迴第三場，讓溜馬迷再次捏把冷汗的反撲，但此時只見溜馬不疾不徐的以速度衝刺，或者讓席亞康大跑快攻箭頭，或者透過「Early Offense」找到他打錯位或換防的點名，還一個個打爆，特別是針對紐約反擊的頭號大將唐斯。

很快地，透過席亞康把唐斯當提款機般的高效反擊回應，印地安納再次鞏固了領先。

第三戰腳踝受傷的奈史密斯（Aaron Nesmith），本戰也不僅忍痛上陣，33分鐘的上場時間內仍以超過五成命中率，還貢獻了16分，且繼續針對布朗森進行高強度的防守對抗。

整個系列賽陷入低迷的馬瑟倫（Bennedict Mathurin），更成為本日奇兵，在做好頂替奈史密斯的心理準備下，此戰在場上更加積極，終於走出陰霾，僅僅替補上場12分半鐘左右，就製造了11次罰球，並拿下對騎士第三戰以來的最高20分。

馬瑟倫第四戰走出陰霾。 路透社

更加傾倒的天平，尼克的防守難題

還是要給這支拚勁十足的尼克致敬，他們儘管處於落後，仍不懈於緊追不捨，甚至在第一節雖然仍處下風，也展現了就算與溜馬拔槍對幹，也有一抗之力－該節他們同樣也繳出了近7成絕高命中率。

但紐約軍團還是輸了球，關鍵仍是那兩個難解的癥結。第一個問題：防守。

「我們得了120分，這分數夠多了。但是我們的防守不夠好。」尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）語道破了球隊第四戰輸球的原因。而背後更讓人頭痛的問題，防守的罩門就是兩大主將布朗森與唐斯。

錫伯杜雖然知道問題難處，「這是（防守）整個團隊的責任。如果一個人沒有做好自己的工作，那麼每個人都會很糟糕。」

問題是，當你有明顯的漏洞時，防守更攸關補位、輪換與換防等複雜默契與配合，難度於是就變高，特別是溜馬的奔跑與傳球速度這麼快，更短的應變時間，往往導致更容易的犯錯。

布朗森的防守問題，經過四戰的摸索，越來越被放大。例行賽時，他就已不免落入防守吃虧窘境，當他在場時，尼克每100次進攻回合比不在場時多丟8.1分，來到季後賽中，這一數字上升至17.9分；進入東區冠軍戰對陣溜馬，更進一步來到悽慘的30.7分。

是的，布朗森的進攻幾乎讓溜馬無解，但卡萊爾和哈利伯頓多次針對他的防守進行打點，已足夠抵銷甚至倒打他帶來的火力優勢。

溜馬對於主打布朗森的陣型摸得十分熟透。 美聯社

根據資料，面對四位主要對位的溜馬球員，四場下來29投18中，命中62.1%，對位對手整體命中率同樣高達57.1%，當他在場上時溜馬進攻率為129；另一份數據顯示，當布朗森防守擋拆持球人時，溜馬在33次進攻中總拿下36 分，平均每次進攻1.091分，這還不包括在溜馬針對下，尼克其他球員幫忙下背的鍋。

唐斯的防守平庸，同樣也不是一天兩天問題，主要反映在換防的判斷，以及單防時有恍神分心，儘管這一場隨著進攻端帶來的高昂情緒，讓他在防守端一度表現不錯，但在溜馬幾乎整個下半場都在找他與布朗森麻煩情況下，他漸漸的也失去了速度與專注度。

更甚者，溜馬現在連尼克上一戰啟用，幫忙唐斯扛籃板防守，或幫忙布朗森在場時提升防守的備案都已經破解。羅賓森（Mitchell Robinson）是此戰正負值最差的球員，他的防守籃板確實不錯，但速度問題還是在，幾個巧妙掩護逼迫換防，羅賓森被拉到外圍反而變成缺點，來不及回防內線的錯位，溜馬一樣可以點名布朗森。

這邊又要衍生一個筆者於第二與第三戰賽後說過的難題：唐斯與布朗森適合大量同時上場嗎？

不只是防守端會讓球場上同時有兩個洞，兩人現在是連對戰溜馬時的進攻表現，都變成「1+1<2」，根據數據，季後賽有布朗森無唐斯，每100次進攻能比對手多5.7分；有唐斯無布朗森，每100次進攻比對手多10.8分，但兩位球星同時在場時，每100次進攻反而比對手少4.6分。

唐斯成了被針對的箭靶，溜馬屢次擋拆錯位打點常常都衝著他來。 歐新社

如同前兩戰的相斥效應，第四戰第二節布朗森下場休息到他重新上場，主打唐斯階段，尼克追了一波19比11追平比數，待布朗森回歸（無論唐斯還在不在場上）到中場結束不到五分鐘，尼克又落後了5分。

錫伯杜有注意到了這個問題，所以近兩戰兩人同時上場時間大幅下降，僅剩下22.3分鐘（季後賽場均27.4分鐘），溜馬實在是對於主打布朗森的陣型摸得十分熟透。此時就要提到了第二個老癥結：體能。

縱使兩人共同上場時間，甚至單獨上場時間都較之前減輕負擔，我們看到的是兩大主將更加疲累的情況，因為溜馬越來越熟悉如何針對這兩人球星的防守問題，非常過份而殘忍的「好吃繼續吃」。這主要也是因為，這兩人在進攻端威脅太大了，讓他們在防守端燒乾體能，得到的會是攻守兩端加倍的回報。

布朗森全場雖然仍有31分，成為尼克史上首位在季後賽完成450分100助攻的球員，前三節攻下29分，第四節僅僅3投1中2分，不只是套路被掌握，也看得出施壓後的體能衰退效果。

唐斯則是在第二節爆發後，成了比布朗森更被針對的箭靶，哈利伯頓的擋拆，以及席亞康的錯位打點，常常都衝著他來，最終他成為全隊整場比賽防守對位最多次（23次）的球員，下半場尤其爆增至15次。

溜馬彷彿早已熟悉對手的傳球習慣，往往是直接斷傳球輕鬆打出攻守轉換。 美聯社

更甚者，溜馬相對尼克，正在打著一種「我人比你多，但我打得比你越來越省力」的系列賽，雙方在Game Plan的體能消耗程度，相差實在甚大。

溜馬本戰傳球271次就有29助攻、5次二次助攻、42次潛在助攻，光助攻就創造71分；反觀尼克是更多的275次，卻僅有17次助攻、1次二次助攻、36次潛在助攻，助攻得分53次。

尼克超過9秒完成進攻出手佔了將近8成（63次），溜馬不到44%；6秒內完成進攻的效率溜馬10投9中，尼克僅3投1中，這代表著尼克往往辛苦半天好不容易得分，轉瞬就被溜馬又討回來，出手最多的兩大球星尤其消耗最多，且相當容易讓團隊心累。

遑論以場上內容觀之，尼克好不容易造成的抄截，都是拼命奔跑對抗壓迫出來的，溜馬卻彷彿早已熟悉對手的傳球習慣，往往是直接斷傳球輕鬆打出攻守轉換；從雙方的進攻與防守奔跑速度與距離，也可知道輪替較短的尼克，確實是比較累的一方。

當你尤其兩大主將，本已被鎖定針對消耗，進攻方式還比對方辛苦忙碌，等你第四節落後，被迫還是放上兩大主將時，又怎麼還能撐到最後？

布朗森除了要扛進攻，防守端更持續被對手消耗。 路透社

可能的策略需要壯士斷腕，但這也如同前筆者提過，有哪幾個教練有這個膽量？

「大多數時候，這兩人會一起完成比賽，他們一起打了很多分鐘，這就是我們處理問題的方式。」錫伯杜說。

很明顯地，錫伯杜也表明了減少同場時間的難處，即便他其實已經勇於減少了一些。

在此前提下，尼克想要變得更好，能做的是，更好的防守交代默契，或者，把進攻權轉換給更多隊友。但前者，筆者也希望看到，但當場上有兩個洞，溜馬又如此擅長快速傳導跑位，縱使有數位優異防守者幫忙，還是很難，特別是兩位球星縱使疲累還下不了場的情況下。

把進攻任務再多分擔一點給隊友可行性較大，減少兩大主力負擔，體能掉鏈的影響較小，防守端下滑的可能也比較慢，尤其說到底阿努諾比（OG Anunoby）與布里吉斯本也都是球星級別，第四戰第四節前者的表現就頗為精彩。但，錫伯杜敢嗎？

在無路可退的情況下，阿努諾比與布里吉斯勢必得站出來分擔進攻。只是錫伯杜能大膽做出調整嗎？ 路透社

從歷史的角度，尼克現在確實已陷入絕境。NBA史上季後賽3比1領先的球隊，最終晉級比例為283比13。大蘋果軍團若想創造奇蹟，必須完成3連勝，但，眼前這支溜馬，自3月10日以來還未曾連敗。

至少我們可以期待，以尼克的頑強與韌性，不至於像隔壁棚今天的灰狼般第一節就幾乎確定慘敗，紐約能夠先扳回一成，一場一場慢慢追嗎？但，時間又足以解決他們現在看似從陣容端開始的難解習題嗎？