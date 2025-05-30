別讓王建民榮耀與國球文化出局了 誰來救救台灣棒球名人堂？

2014年成立的台灣棒球名人堂傳出將解散的消息，在台灣棒球去年奪得世界12強棒球賽冠軍，今年經典賽資格賽再打進明年正賽的氛圍之下，台灣棒球名人堂要解散無疑是對台灣棒球的一記當頭棒喝，需要體育署或未來掛牌的運動部、中華職棒及中華棒協跳出來成立一個「獨立機構」把棒球名人堂承接下去。

美國棒球名人堂在1936年成立，到今年為止共有有351位被選入，包括244位球員、35名黑人聯盟球員、23位教練、10位裁判與39位棒球先驅和行政人員。球員必須要至少有10年以上的大聯盟資歷，退休5年之後未再重返大聯盟才有票選資格。

要進入美國棒球名人堂必須要獲得全美棒球記者協會（BBWAA）會員75%的同意票。凡該年得票率低於5%，或連續10年未入選者，即喪失名人堂資格。之後必須獲得名人堂資深委員會的推薦才有機會。

美國棒球名人堂在1936年成立，到今年為止共有有351位被選入，球員以爭取進入名人堂為榮，成為美國棒球文化最重要的一環。 美聯社

日本棒球名人堂也稱為野球殿堂，是1959年成立，共選入了超過200人，包括吳昌征、王貞治都有入選，而旅日名將郭源治及郭泰源曾被提名但未通過。

野球殿堂設有兩組選舉委員會。一是由媒體記者所組成的競技者委員會；另一則是由官員與精通棒球知識的人士組成的特別委員會。球員的參選資格是引退後滿5年起算15年內的選手都有被提名資格，由報導棒球新聞超過15年的資深媒體記者約300人參與票選。

台灣棒球名人堂是2013年由資深媒體人和運動行銷經理人黃瑛坡，號名一群棒球和媒體前輩發起，在2014年1月成立，是全世界第13個有棒球名人堂的國家，純民間組織自籌經費經營。

10年台灣棒球名人堂已選出45位台灣棒球名人，包括王貞治、謝國城、洪騰勝、曾紀恩、徐生明、郭泰源、莊勝雄、林華韋、陳金鋒、彭誠浩、王建民等人，前年在中華職棒明星賽舉行頒獎儀式，去年因王建民入選的關係，利用中信兄弟在台北大巨蛋舉行頒獎儀式。

台灣名人堂去年傳出要解散的消息，且已把在龍潭名人堂花園飯店的球體專屬展區撤離，目前就等著有無相關單位願意接手或伸援手。報系資料照

去年年中就傳出台灣棒球名人堂岌岌可危的消息，也曾尋求各單位包括中華職棒聯盟的幫助，但最後無疾而終，並選出趙士強擔任理事長，1年後再傳出解散的消息，且已把在龍潭名人堂花園飯店的球體專屬展區撤離，目前就等著有無相關單位願意接手或伸援手。

目台灣棒球去年奪下12強冠軍，今年在金牌的光環之下成長，但棒球名人堂要解散的消息，卻是對台灣棒壇打了悶棍，如果真的解散，無人再繼續棒球名人堂的事務，真的是一大瘋刺，還要說什麼棒球是台灣的國球。

體育署將要升格為運動部，政府單位應當邀請相關主管機關，中華職棒聯盟及中華棒協都應該要跳出來，在棒球名人堂的組識解散之後，另再成立一個獨立於中職、棒協、運動部之外的國家級名人堂機構，專門進行名人堂遴選及或棒球博物館的展覽。

之前的棒球名人堂遴選相對比較封閉，成立專責機構之後，比照美國及日本的棒球名人堂作法，公開且透明地進行提名及票選，讓棒球名人堂選出來的名人更具公信力。

台灣棒球名人堂已運作了10幾年，這是台灣棒球的大事，未來選出來的球員也會有中職退役球員，中華職棒不能置之事外。聯合報系資料照

既然台灣棒球名人堂已選了10幾年，就要再繼續下去，不應該就此中斷，這是台灣棒球的大事，未來選出來的球員也會有中職退役球員，中華職棒不能置之事外，中職的紀錄文物未來也可以陳列在台灣棒球名人堂的博物館中，就像是美國的古柏鎮、東京野球殿堂一樣。