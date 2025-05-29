爐主洛磯正上演不可能的任務！超越白襪成20世紀最爛球隊

科羅拉多洛磯隊至美西時間27日以9勝46敗的戰績，成為大聯盟最差球隊，且與其他隊伍差距懸殊，連去年爐主芝加哥白襪隊都有17勝38敗，勝場幾乎是洛磯兩倍。按照目前的敗率推算，若打完110場他們可能歷史留名，難堪登上聯盟史最差球隊，甚至比去年的白襪還要糟。

洛磯隊開季的前50場，一共拿下8勝42敗，創下大聯盟史最差的50場紀錄。2025年僅有0.167勝率，勢將打破1916年費城運動家隊（現運動家前身）創下的史上最低勝率0.235。當年，運動家隊打153場取得36勝117敗，若換算成現今162場，相當於38勝124敗，假設洛磯隊想避免成為20世紀以來最爛的隊，必須在剩餘108場拿下至少30場，也就是達到0.278的勝率，這意味著需將目前表現提升近一倍，以目前條件看微乎其微。

王牌弗里蘭本季一勝難求，防禦率逼近6且目前是7連敗。 法新社

一支職業隊伍表現如此糟，絕非單一環節出差錯，洛磯隊在各項數據指標幾乎都墊底。進攻方面，他們在30支球隊排第29、安打數第29、全壘打數第27、保送數第25、盜壘數第26、打擊率墊底、上壘率倒數第二、OPS（整體攻擊指數）倒數第三。他們既難以上壘，或是上了壘也難以得分，儘管外野手貝克（Jordan Beck）的OPS為 0.865、捕手古德曼（Hunter Goodman）有0.772，以及游擊手托瓦（Ezequiel Tovar）亦有0.794，其他16名曾上場打擊的球員合計OPS僅有慘澹的0.587。

然而，更令人沮喪不單是貧弱的打線，投手才是洛磯隊完全被海放的主因，投手團隊數據各項數據幾乎全墊底，團隊防禦率（5.67）、被安打數（562）、失分（346）、三振數（354）全在聯盟吊車尾，先發輪值尤其嚴重。四位主力桑撒提拉（Antonio Senzatela）繳出1勝9敗、防禦率6.50，弗里蘭（Kyle Freeland）零勝投且苦吞7敗，防禦率為5.86，馬奎斯（Germán Márquez）1勝7敗、防禦率7.66，最後是多蘭德（Chase Dollander）2勝5敗、防禦率6.28，這就是洛磯的核心，更枉論替補投手布雷拉克（Bradley Blalock）的防禦率12.94、龐奎斯特（Carson Palmquist）8.78表現多難堪。

費特納是先發輪值中免強端的上檯面的，至少能夠吃局數，也有數次優質先發，但進階數據顯示運氣成分極高。 路透

唯一略有安慰是費特納（Ryan Feltner）6場先發吃下30.1局，防禦率是勉強可看的4.75，但1.48的WHIP（每局被上壘率）顯示他靠的是運氣。2025年代表洛磯登板的23名投手僅10人防禦率低於4.50，其中包含兩名消化比賽的野手：35歲捕手史塔林斯（Jacob Stallings）和28歲內野手崔卓（Alan Trejo）。

當然洛磯隊亦非一無可取，至少他們的農場系統在ESPN和MLB官網評比排第18名，在《棒球美國》評價是第13名，部分新秀正開始兌現天賦，除了貝克、古德曼和托瓦外，百大新秀多蘭德近日也上大聯盟，目前在MLB官網右投菜鳥排第四名，雖實戰尚未展現但球質獲肯定。低谷是每支球隊必經之路，但若沉淪過甚將導致球迷流失與球員發展停滯，賽程進入六月勝場仍未破雙位數是警訊。

洛磯隊長年缺乏競爭力為事實，只是淪為爐主這一季最有機會，背後肇因包括會嗆球迷的老闆，也有身兼球具管理員的數據分析師，眾多軼事聽來總像杜撰，堪比《不可能的任務》系列電影，卻總被一次次地證實，在這支球隊背後再荒誕的情節，似乎都沒偏離現實。

桑撒提拉5年前還算是堪用的後段輪值，但本季防禦率破6儼然成為發球機，而他的投球策略和5年前相比竟完全沒改變。 美聯社

按媒體所估算，這支隊伍正朝單季134敗的步調邁進，比去年創現代最差戰績的白襪還多13場。同時，-150的得失分差幾乎是倒數第二名兩倍，即使高層看在眼裡卻毫無作為。以投手桑撒提拉為例，五年前速球使用率56%、滑球25%，變速球與曲球合計約20%。本季至今，四個球種使用率分別是四縫線54.5%、滑球23.6%，變速球與曲球合計仍近19%，成績一路下滑，從一位優於平均值的先發變平庸，多數投手陷此困境會嘗試轉型，但洛磯隊教練團隊卻不變應萬變，對調整這件事興致缺缺。

剛被解僱的總教練布雷克（Bud Black ）並非唯一責任，球團瀰漫著無為而治的風氣，包括自1999年後未外聘過總經理，所有幹部清一色是舊將，包括球探總監還是老闆蒙弗特（Dick Monfort） 之子，球隊自2018年後未進過季後賽，上次贏季後賽已是2007年闖入世界大賽之時。

洛磯本季多次被對手打爆，除了曾被教士21：0血洗外，日前對洋基也單局被攻下10分崩盤。 法新社

今年是洛磯隊2015年後、首次開幕戰團隊薪資跌出前20。陣中薪資前五的球員：布萊恩（Kris Bryant）、弗里蘭、馬克馬洪（Ryan McMahon）、桑撒提拉、馬奎斯本季合計勝利貢獻值比替補還少兩勝，上次該隊選出生涯WAR破5的首輪新秀，是近十年前的羅傑斯（Brendan Rodgers），任何稱職的球探都知道挑高中捕手、右投手與一壘手為新秀高風險，但洛磯隊仍大量選入，過去12個首輪或補償輪選秀權多達七個，卻都用在這幾類球員身上。

洛磯隊的作風就像庫爾斯球場（Coors Field）一樣高處不勝寒， 完全與常規建隊邏輯劃清界線，正常球隊早該全面改革或大刀破斧， 高層卻渾然不覺或者是毫不在乎。若說未來還有希望，那僅存在於一種可能性：當本季的歷史性難堪紀錄被嚴肅看待，就可成為避免重蹈覆轍的教訓，讓老闆視之為必須回應的生存危機。