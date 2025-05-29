小熊外野手PCA竄升全能超新星 朝40-40邁進足以和大谷爭MVP

你能想像一位球員除了達成40轟、40盜的壯舉外，還同時拿下金手套獎嗎？大聯盟史上就只有邦茲(Barry Bonds)在1996年辦到過，而今年小熊隊中外野手阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)正朝歷史第二人邁進。按照他目前14轟、16盜的進度，球季結束會來到41轟、47盜，且他的防守數據也是聯盟數一數二，其3.1的fWAR值甚至在國聯領先群雄，在打、跑、守都繳出頂級成績的情況下，足以和大谷翔平競爭MVP。

「PCA」阿姆斯壯其實並非小熊隊選進的球員，而是2020年大都會在首輪第19順位選中的大物新秀，只是隔年就被拿來與小熊交換明星游擊手貝耶茲(Javier Baez)和投手威廉斯(Trevor Williams)。然而貝茲只替大都會出賽47場，而威廉斯也僅主投40場，兩人分別於2021及22年成為自由球員，相信此舉肯定讓大都會後悔不已。

阿姆斯壯當年是大都會大物新秀，但隔年就被球團交易以換來當時正值顛峰的明星游擊手貝茲。 路透

曾名列大聯盟官網百大新秀第16名的阿姆斯壯現年23歲，於2023年升上大聯盟，而去年則是他的第一個完整球季，繳出2.7fWAR、.237打擊率、.670OPS、10轟、47打點、27盜的成績。上季阿姆斯壯的打擊尚未成熟，但在防守與速度上已有精湛的演出，根據Fangraphs的防守指數(Def)，他去年以13.9的數據名列國聯第6。

而阿姆斯壯今年打擊大爆發，在本文截稿前繳出.274打擊率、.856OPS、14轟、16盜、49打點、3.1fWAR值的神級表現。他本季OPS最高曾達.908，因近兩場表現低迷才下滑到.856。除了全壘打數與盜壘位居前段班外，他的打點更高居全聯盟第2，僅次於隊友鈴木誠也。

由於阿姆斯壯的fWAR值為國聯榜首，因此絕對是MVP的領跑者之一。不過MVP票選一向最重視打擊，跑壘與守備較被視爲附加價值，因此目前呼聲最高者依舊是大谷翔平，他的20發全壘打與1.053OPS都是國聯第一，而他的2.9fWAR也只次於阿姆斯壯。此外弗里曼(Freddie Freeman)、塔克(Kyle Tucker)與卡洛爾(Corbin Carroll)也是相當有力的競爭者，阿姆斯壯得以在生涯第二年與這群怪物並駕齊驅已相當不簡單。

大谷翔平成為本季最速20轟打者，5月狂轟13支全壘打，目前仍是MVP領跑者。 美聯社

年輕一輩的現役球員當中，羅德里奎茲(Julio Rodriguez)、梅里爾(Jackson Merrill)都是跑、打、守全能的中外野手代表，如今阿姆斯壯也加入了他們的行列。而資深的代表則有MVP等級的楚奧特(Mike Trout)與麥卡臣(Andrew McCutchen)，而後者也正好曾是阿姆斯壯兒時的偶像。不過阿姆斯壯也並非是位完美的球員，他有出棒過於積極的問題，在追打壞球的比率上以47.9%居國聯最高，而3.9%的保送率也是全聯盟第8少。因此他雖有國聯第6的.553長打率，但上壘率.303並不高，因而OPS只達.856。

儘管球季也只過兩個月，未來的變數還很多，但至少我們在這兩個月見證了阿姆斯壯這位超級新星的誕生。他的爆炸性成績能否持續，甚至與大谷翔平競爭MVP，都是值得追蹤的焦點。