小聯盟多次同場較勁 鄭宗哲、李灝宇上大聯盟就差一步

今年球季在小聯盟打拼的台將不僅人數眾多，且遍佈各個層級，其中兩位在3A的野手鄭宗哲、李灝宇，不僅僅很可能是明年世界棒球經典賽時國家隊的內野大將，且今年都很有機會在大聯盟一展身手。效力匹茲堡海盜的鄭宗哲，已在四月時短暫登上大聯盟，留下3場出賽、7個打數的記錄，可惜大聯盟首安還沒開張，目前在3A持續出賽、等待機會。而底特律老虎體系的李灝宇，今年球季第一年在3A層級出賽，就展現出相當好的打擊能力。兩人年紀相仿（鄭宗哲23歲、李灝宇22歲）、小聯盟球隊所屬相同聯盟（International League，國際聯盟）且交戰頻繁，本季已經有多次在3A同場較勁（今年球季這兩支小聯盟球隊總共會對到18場），未來兩人或有機會同時在大聯盟出賽、甚至同場對決。

以守備能力見長的鄭宗哲，今年目前為止在3A的打擊成績並不理想，出賽35場，進攻三圍.186/.298/.216，只有選球能力還算維持住水準。考量到這只是他升級3A的第一年（去年主要在2A出賽、3A只有6場出賽記錄），或許還需要一些時間來適應強度更高的投手。不過，他的優勢在於極為優異的游擊守備能力，且也能兼守二、三壘，在大聯盟至少會有擔綱守備組的機會，如果打擊能力能夠再進一步提升，成為大聯盟固定先發的游擊手，並不是太遙遠的期待。

李灝宇在MLB官方新秀排名持續往上爬，目前已高居老虎隊球團新秀榜第6名，他在打擊方面展現出的潛力更是讓人驚豔。 路透

而更為年輕的李灝宇，在MLB官方新秀排名持續往上爬，目前已高居老虎隊球團新秀榜第6名，他在打擊方面展現出的潛力更是讓人驚豔。同樣是第一年在3A層級，目前44場出賽，已經打出非常優秀的成績（.269/.360/.415）、轟出4支全壘打，選球能力也相當夠水準。根據聯盟的Statcast數據，李灝宇的強擊球比率（50％）、完全擊中球心的比率（9％）都比聯盟平均高出不少，進階數據也顯示，他的預期打擊率（xBA）、預期上壘率（xOBP）、預期長打率（xSLG）都要比實際的數據來得高，顯示他的成績還有上修的空間。

資料來源都是MLB官方的baseball savant網站

資料來源都是MLB官方的baseball savant網站

仔細觀察李灝宇的擊球數據，可以發現他在對付變化球和慢速球種時非常有心得，今年對決變速球的OPS高達0.992，對決曲球也有0.782。他今年的4支全壘打，有兩球是瞄準80英哩左右的變速球，另外兩球則是砲擊88英哩左右的卡特球，而且都是把球打得老遠，最遠的一顆飛行距離431英呎，長打能力毫無疑問。

不過，如果是對上四縫線快速球，李灝宇就打得比較掙扎了，OPS只有0.598，而在對上92英哩以上的四縫線速球時，進攻三圍有.152/.256/.242，OPS低至 0.498。在一年多前的《Fangraphs》球探報告，就有專家指出李灝宇應對快速球的能力是他較為明顯的弱點，這個評價也確實在他本季的擊球結果顯示出來，這也會是今年球季李灝宇必須面對、持續精進的課題，畢竟站上大聯盟的打擊區，會面對到的火球只會更多、更快。

儘管如此，李灝宇的未來性還是非常值得期待，雖然守備評價沒有鄭宗哲這麼高，但有長打能力、可以擔當二壘、三壘守備，對於老虎隊來說，是相當有價值的年輕戰力。尤其今年老虎的主戰二壘手是只簽一年短約的托瑞斯（Gleyber Torres），三壘手則是由麥金斯崔（Zach McKinstry）和伊巴尼茲（Andy Ibáñez）輪替，在二、三壘都沒有簽長約的老將佔住出賽空間，李灝宇和另一位可守二、三壘的內野新秀蔣恩（Jace Jung，2022年選秀首輪第12順位），都可能是球隊潛在的長期選項，李灝宇只要能用成績證明自己的能力，不愁沒有機會。

鄭宗哲今年目前為止在3A的打擊成績並不理想，或許還需要一些時間來適應強度更高的投手。 法新社

有趣的是，老虎和海盜雖然分屬不同聯盟，但今年大聯盟安排的跨聯盟賽事，剛好有讓這兩隊在六月和七月各打一次三連戰，六月中由海盜隊作客底特律，七月下旬則是由老虎隊造訪匹茲堡。目前兩人都還在小聯盟，李灝宇甚至還沒有進入老虎的40人名單，要在今年球季看到兩位台將在大聯盟層級同場對決的機率並不大。不過來日方長，兩人都還很年輕，展望未來幾年大聯盟的二、三、游防線，確實很有機會看到這兩位台灣人常駐，希望這兩位年輕新星可以持續成長了。