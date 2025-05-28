三冠王+塞揚獎還能再進化？老虎史庫柏當之無愧地表最強投

去年以全票之姿風光摘下美聯塞揚獎的老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal），本季依舊充滿宰制力，在上周對戰守護者隊的比賽中，他僅用94球就賞給了對手一場「瘋狗」完封勝，其中高達72顆好球，只被敲出兩支安打，另外附帶13張國王笑臉，效率之佳超乎常理最後一球甚至來到生涯最快的102.6英里（約165公里），是2008年大聯盟開始追蹤球速球種後，先發投手所最快的三振球速、第9局投出的最快球速，超越的對象正巧就是前代「虎王」韋蘭德（Justin Verlander），同步寫下百球完封勝中最多K紀錄，首次投到第9局就寫下許多驚世駭俗紀錄，不僅是生涯代表作，更有媒體將此役譽為史上最佳單場投手表現之一。

史庫柏的強大無需過多詞藻天花亂墜描述，去年史庫柏拿下美聯勝投、防禦率、三振三冠王，累積6.4WAR值領先全聯盟投手，FIP（投手獨立防禦率）2.49，三振保送比10.7都證明了成績絲毫沒有灌水成分，本季雖然起步稍顯不順，但很快步上軌道，目前11場先發投了68.2局防禦率2.49，92次三振同樣領跑美聯。

若史庫柏能維持上季頂級的成績單，就有足夠本錢挑戰連莊塞揚，但更令人不可置信的是，史庫柏竟然還能建立在去年可怕數據上持續進化——本季他讓打者在打擊區上更加手足無策、趨近絕望，從最直觀決定投手能力的三振、保送兩項數據來看，目前史庫柏68.2局投球中送出92K，同時只有7次保送，去年僅1.6的每9局保送數已經是大聯盟PR95等級，今年這個數字再驟降到0.9，勝過大聯盟所有投手；而每9局三振數從去年的10.7再躍升至12.1，全美聯最佳。

全聯盟非一即二的三振率、保送率，讓史庫柏本季的三振保送比來到超越人類認知極限的13.14。 美聯社

全聯盟非一即二的三振率、保送率，讓史庫柏本季的三振保送比來到超越人類認知極限的13.14，他正在向著史上最高三振保送比的路邁進，紀錄保持人為2014年的「休斯大帝」休斯（Phil Hughes）所擁有的11.63，但當時他靠的是僅0.7的每九局保送數將數字壓低，而非像史庫柏一樣同步擁有聯盟最頂級的保送率和三振率。

這也造就了史庫柏目前領先全大聯盟的FIP值，在1984年後，只有2021年的伯恩斯（Corbin Burnes）、2014年的克蕭（Clayton Kershaw）和1999年的「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）能低於史庫柏的1.96，無論是強森（Randy Johnson）或狄葛隆（Jacob deGrom）生涯都未曾企及，足見史庫柏本季至今的主宰力。

史庫柏最肉眼可見的進化是球速，去年四縫線速球平均96.8英里以先發左投而言已相當稀有，本季油門進一步催落，火力全開飆升至97.7英里，全聯盟排名第4，左投中排名第1，史庫柏有著非常好的球威與球速條件，也不怕把球塞進內角跟打者硬碰硬，而他本季再進一步精修這顆宛若裝了加速引擎的火球，今年史庫柏的速球橫向位移少了2.3英吋，取而代之的是垂直位移提升1.4英吋，總體來到17.6英吋，每分鐘多了將近百轉，當一顆逼近三位數英里的火球進本壘板時還能帶有上竄視覺效果，對於打者來說，除了祈禱不要砸到自己身上外已別無所求，本季史庫柏四縫線速球揮空率來到3成29，全聯盟首位。

談完了三振能力，我們回到史庫柏的效率，當你以為史庫柏的速球是他最信賴、最具威脅性的武器，那可就大錯特錯了，本季史庫柏用量最高的球種為變速球，和去年相比上升了5個百分點，來到32.1%；相對地速球則從33.2%下降至29.3%，除此之外，史庫柏的速球跟伸卡球速度相差無幾，本季微幅提升伸卡球用量，上升了3個百分點，尤其是對戰左打者時更常使用，用量高達4成。

從右打者的視角來看，史庫柏的出手角度會讓速球看起來像切球，而變速球則會往外角急墜；而對左打時，史庫柏的策略為伸卡球攻內角，再用速球攻擊外角好球帶，當左打者誤以為球會轉進好球帶時，只會得到把外角速球打成軟弱擊球的結果，這套球路組合讓史庫柏投起球來更有效率。

不斷地投出自己最擅長的球路、用最好的球種跟對手決勝負永遠都是投手丘上的生存法則，尤其是在速球極具殺傷力條件下，平均高達88.5英里的變速球就更難被辨識——對了，這顆球今年也快了2.2英里。Stuff+（標準化球威評比）涵蓋了球速、位移、出手點和旋轉效率等資訊，為一名投手的球種做全方位評價，史庫柏武器庫內的五種球路都獲得了112分高評價，而變速球的126脫穎而出，本季這顆決殺球路被打擊率僅1成74，揮空率是全聯盟所有球種當中最佳的47.9%，速球跟變速球的共軌效應讓打者兩好球後就只有被戲弄的可能。

史庫柏在投手丘上佔據絕對的領導地位，本季依舊是美聯塞揚獎的領跑人。 美聯社

史庫柏在投手丘上佔據絕對的領導地位，本季依舊是美聯塞揚獎的領跑人，在《FOX Sports》的榜單中暫時領先洋基左投弗里德（Max Fried），身手無庸置疑，以近年的成績單和僅28歲的年紀，就算稱史庫柏是當今全地球上最會投球的男人，相信也不會有太多質疑聲浪，若本季能順利衛冕塞揚，將成為自1999-2000賽季的馬丁尼茲後，再度有美聯投手達成這項壯舉，最近大聯盟有人能完成塞揚獎連霸為2018-19年的狄葛隆。史庫柏卓越投球內容是本季老虎隊能暫居美中龍頭的關鍵之一，如日中天新虎王配上潛力打者輩出的虎軍打線，相信會是大聯盟未來不可忽視的年輕力量。