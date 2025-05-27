布朗森「美麗錯誤」！解放唐斯、板凳群 尼克還能如法炮製？

溜馬與尼克第三戰，這次換尼克書寫紀錄，完成不可思議的大逆轉，這次換擁有聯盟「關鍵先生」的堅韌球隊，擊敗了「聯盟最會打關鍵時刻的球隊」，還是於關鍵時刻徹底壓倒對手，也將比數扳回成1比2，而不是歷史上成功率0的0比3。

誠如尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後受訪所說「我知道當我說沒有領先優勢是安全的，你們會翻白眼，但，沒有任何領先優勢是安全的」，儼然已變成溜馬的速度和流暢性VS紐約隊的勇氣和韌性，第四場的雙方較量，還會出現什麼驚喜呢？

關於紀錄：落後20+分，尼克秀才正要開始

-這是尼克今年季後賽中第三次克服20+分的落後逆轉對手，也是今年季後賽第六次，前兩次分別尼克第二輪對陣塞爾蒂克隊的第一戰和第二戰，根據ESPN報導，這是1998年以來完成次數最多的球隊。

此外，這也是2009年以來，聯盟分區冠軍戰首次前三戰分差都在6分以內。而致勝功臣唐斯（Karl-Anthony Towns）第四節單節20分，則是1997年開始統計以來，季後賽第四節第二高分。

賽後受訪，哈特（Josh Hart）也問到這點也大笑回應，他說「我不知道，但我不希望落後20分，我們落後過20分，也領先過17分（第一場），如果能處在中間，領先10分左右就好了」。

關於唐斯：第四節的天降神兵

儘管從第二節末開始有了點生機，前三節的尼克基本上還是困於絕望的泥沼，包括第四節的英雄本人。球隊最多曾落後20分，第四節時還落後10分；唐斯上半場三犯，早早於第二節還有6分鐘就乾坐板凳，上半場就陷入犯規麻煩的還包括布朗森（Jalen Brunson）4犯，麥克布萊德（Miles McBride）3犯。

布朗森面臨犯規麻煩，反而促使尼克替補球員只能挺身而出。 美聯社

前三節唐斯的狀況看來比前一場更糟，僅得到8投2中，4分，外掛4次犯規和4次失誤，他且不是尼克唯一表現糟糕的球員，另外兩位主力得手布朗森與布里吉斯（Mikal Bridges）合計30投10中，球隊且失誤頻頻屢遭反擊，

但唐斯說「第四節有所不同」，「感覺就像是另一款遊戲」。

第四節，奇蹟乍現。背負4犯且繳出系列賽最差表現的布朗森，開節時坐在場下，球隊空出球權，也更需要二號得分手搶分，這位巨人，此時突然挺身而出大爆發！

唐斯在第四節隻手狂砍全場24分（外掛15籃板）中的20分—其中前四分鐘就拿下 14 分，包括助攻單人貢獻球隊17分。溜馬對於突然硬起來的唐斯毫無辦法，此戰且是系列賽中唐斯最多切入的一場，尤其集中在第四節，當他以強勢而難以阻擋的衝擊籃框開啟攻勢，找到信心後，無論是低位背框或大號三分，頓時都變得信手捻來。

就像隊友布里吉斯所形容「當唐斯進入Zone時，很難阻止他」。更甚者，就如上一場防守端的失利影響到他的進攻，這場反過來，這位情緒化的巨人受到進攻端的鼓舞，連防守都積極生猛了起來。

突然間，唐斯過去7節的掙扎都彷彿消失，「我只是看到了一個機會」他說。

關於尼克：一場錯誤的美麗

尼克完成了一場美麗的大逆轉，但微妙的是，這不是正常的尼克。

尼克確實在本戰已有堪稱季後賽最大膽的嘗試，針對先發不如人的持續問題，錫伯杜說到做到，撤下哈特到第六人，換上羅賓森（Mitchell Robinson）與唐斯打先發雙塔。

前者在開場5分鐘內搶下兩個進攻籃板，並完成兩次補籃，幫助球隊取得11-6 領先，以及改善前兩戰的慢熱情況，本節他打了前11分鐘，拿下6分4籃板。而哈特從板凳席出發，我們也看到他在第四節上場時相對體力充沛的防守貢獻。

羅賓森(右)第3戰頂替先發。和唐斯組成雙塔。 美聯社

但整體而言，不能說沒有效果，但也沒有真正解決了什麼，才會上半場一度落後20分，錫伯杜或許是考量體力調節，之後也沒再擺出雙塔。

真正改變尼克劣勢，促成大逆轉的，除了溜馬自己的鬆懈與抉擇錯誤，在紐約方面也都是被逼到不得不情況下，所謂的「美麗的錯誤」。

筆者早在首戰後分析「強運也是實力！溜馬奇蹟之戰寫紀錄 尼克哀怨仍未絕望」就提到，溜馬對於布朗森有更好的Game Plan，無論是防守或進攻端針對打點，尼克可以把出手轉移更多給隊友，也讓布朗森體力能保留到決勝期。

但實務上，當球隊落後，任何一位主帥都很難把王牌按在板凳上，結果就是第三戰這位當家控衛，是全隊唯一正負值負分的球員。

只有一種方法，可以讓他主動下場，那便是犯規麻煩，而這一場，就觸發了這個條件。我們也確實看到接手開火權後的唐斯，如何在一波波的單挑中致勝。

同時間包括布朗森在內的犯規麻煩，也觸發了另一個可能有益球隊，但平常實難主動發生的條件：擴大輪替用兵。

尼克難得啟用9到10人的沙米特(中)等進行輪替。 法新社

本場比賽尼克罕見的使用到近9人輪替，包括季後賽分別只上3場與5場的懷特（Delon Wright）及沙米特（Landry Shamet），除了讓溜馬無點可打（布朗森）、一時間防守難以有效佈陣（不夠熟悉）；更重要的是這些平常沒上場的年輕人，提供體力滿滿的超高強度防守，而這正是尼克能抓住對手陣腳大亂時刻，一舉壓制的關鍵。

哈特稱讚了那一段時間的防守「你必須拿出那種強度、身體素質和對球的施壓來比賽。我們搶到了籃板，利用轉換進攻輕鬆得分，所以防守端的表現至關重要。我們進行了高水準的溝通，判斷了錯位，進行了輪轉，下半場我們的防守非常出色」，這就是源自替補球員上陣提供的活力。

雖沒有特別點名，溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）也注意到尼克殊異的防守強度，「下半場他們派出了很多實力更好的防守球員，這讓比賽變得更加艱難」。

之後的問題是，對於尼克與錫伯杜來說，這是能勇氣複製的調度嗎？還是終究只是一場限定的「美麗的錯誤」

布朗森在最後1分37秒身揹5犯情況下，仍挺住壓力投進高難度關鍵球，「關鍵先生」還是關鍵先生，但正如布朗森所說，這場是贏在團隊。

已習慣狠操主力的錫伯杜，第四戰能還繼續沿用擴充版的調度，還是又要回到累死主將；放布朗森持續被打點針對，第四節體能崩盤的老路，他能放下對替補的不安全感嗎？

關於溜馬：領先的球不會打

這是本季溜馬球迷常常掛在嘴上的抱怨，這一場也確實如此。而敗因何在？誠如哈利伯頓自己所說，認為球隊此戰輸給尼克是「咎由自取」。

溜馬此戰的直接敗因，自然是下半場進攻端的崩盤，僅拿下42分，第四節20分才僅僅跟唐斯一個人打平，命中率被對手限制在僅僅26.3%，最終全場100分，創下本季季後賽最低紀錄；季後賽前13場比賽的進攻效率為118.9，此戰只剩105.3，下半場更只剩下悽慘的87.5。

溜馬仍得找回前兩戰的流場進攻火力。 美聯社

如哈利伯頓賽後所說「顯然半場42分並不適合我們」，我們將對手限制在106分，那你應該贏下那場比賽，我的意思是，100分對我們來說不算什麼」。

當溜馬本季季後賽得分超過114分時，戰績10勝０敗，反之0勝3敗，此戰亦符合公式。

許多評論認為溜馬此戰的問題是大幅下滑的三分球，賽前溜馬季後賽三分命中率超過40%，此戰卻僅25投5中兩成命中率，是季後賽以來最差的投籃，三分命中數、出手次數和命中率均為最低。

尼克的防守當然值得嘉獎，光是讓溜馬僅出手25次三分，就已是一種成功。但，這真的是溜馬輸球的真相嗎？或許只是次要，溜馬這失準的三分球，更多是第四節自亂陣腳後的8投1中，但整個崩潰的趨勢是更早就開始了。

一個數據，縱使在第二節末段打法已開始保守而被追了一波，上半場溜馬仍保有13分的領先，當時的三分也只有16投4中，領先的原因在於溜馬保持快速而流暢的進攻，禁區外油漆區與中距離出手，一共19投11中，就看那一顆顆跳投直刺尼克心臟，三分不準，那又如何？

溜馬真正的敗因是，捨棄了自己的優勢打法，變得保守而畏畏縮縮。這就是為什麼不管是哈利伯頓、席亞康（Pascal Siakam）或者卡萊爾主帥在賽後受訪時，都重複了同樣的檢討「溜馬放棄了成就自己的本領，讓黃金機會從指尖溜走」。

「向他們（尼克）致敬，他們做得很好，但我們肯定還有可以改進的地方。我們必須保持自己的打法，但我們就是沒有做到。」哈利伯頓說。

奈史密斯的傷勢恢復情況牽動溜馬的命運。 美聯社

本戰上場37分鐘，拿下20分7助攻3抄截，仍堪稱不俗的哈利伯頓，賽後被問到為什麼他和他的球隊在下半場放慢了一貫節奏時，主動扛責反省，提到了最關鍵心結。

「或許是太在意想讓球員站在正確的位置。我認為到了最後關頭，像這樣的比賽只剩一、兩回合，所以我只是試著以正確方式執行，讓球員站在正確的位置。但沒錯，這絕對是我看影片時會自責的地方。我必須在這方面做得更好，我認為下半場的許多攻擊掙扎都是由於我。」哈利伯頓說

太過想穩穩收下勝利，溜馬主動降速，反而在進攻端失去靈魂，士氣也變得保守怯懦，才讓尼克靠著唐斯的無雙，一舉逆轉。

誠如卡萊爾所說「第三節的收尾做得很差，第四節的開局也不夠好，變成了一場真正的來回比賽」。放眼第四戰，溜馬能改掉領先就自亂陣腳的老毛病嗎？

關於第四戰：尼克愈守愈有心得？

溜馬仍握有2比1領先，第四戰仍在自家主場。但不可免的壓力已開始轉移，如果尼克隊再下一城，系列賽將轉變三戰兩勝制，而尼克重拾主場優勢！

有一些可以樂觀的消息：這並非溜馬今年季後賽首次在客場2比0領先後吞敗，第二輪騎士亦然，但隨後他們強勢反彈，連贏兩場晉級，溜馬絕對想複製同樣的劇本。

但也有一些需要謹慎的警訊。首先，三戰下來得分越來越少，從138分（正規賽事125 分），到第二戰的114分，第三戰只剩下100分，某程度這代表尼克守的越來越有心得。

透納和席亞康。

其次，首戰功臣奈史密斯（Aaron Nesmith）在第3戰的第三節不慎扭傷了右腳踝，雖然第四節熱血回歸，表現明顯受到影響，但他在系列賽攻守兩端都極為關鍵，防守端是布朗森的主要防守者，自他於第三節下場，到第四節回來，球隊已被重創一波32比18，重要性可見一班。

現在奈史密斯第四場出戰成疑，就算能上場，他的狀態和機動性仍有待觀察，是否會成為雙方氣勢的轉捩點，就待時間解答。

尼克也還有自己的煩惱。除了前述關於調度抉擇的大哉問外，唐斯與哈特第三戰似乎也添了點傷，是否同樣會影響場上表現呢？