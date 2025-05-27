天使一波連勝非迴光返照 如今確立重建核心陣容

豪取八連勝後，周末洛杉磯天使隊遭遇邁阿密馬林魚隊反撲吞二連敗，但全隊依舊士氣昂然，而總教練華盛頓（Ron Washington）亦更加篤定，知道如何對子弟兵們進行調整。我可以這麼說，這波連勝不單締造2014年以來最長紀錄、一度返回勝率五成，幾位新生代包括：歐霍普（Logan O'Hoppe）、薛耶爾（Nolan Schanuel）、內托（Zach Neto），以及小有資歷的瓦德（Taylor Ward）、孟卡達（Yoan Moncada）等崛起帶來重建契機。

這不只是處理總管梅納西（Perry Minasian）組成的40人名單，現年73歲的老教頭華盛頓在執掌天使第二年，即察覺到這裡缺乏「向心力」這重要特質。兩周前，天使隊開季一波火熱後跌到17勝25敗，華盛頓感覺「家庭文化」的理念滲透進休息室， 幾位具季後賽經驗的老將與年輕內野先發互相打氣，只是成果還沒展現，他說：「我們在休息室早就凝聚起來，只需要開始打出幾場好球而已。」結果天使隊不僅打出幾場，兩周內一躍成全聯盟最好的球隊，八連勝中有七場是在客場拿下， 包括三戰橫掃洛杉磯道奇與四戰橫掃運動家，如此生猛要回顧到2014年，當年天使一度連贏十場並挺進季後賽。

內托受訪時表示：「不可能每場都贏，這只是時間問題。我們真的打得很好，每一天是新的一天，我們又可上場打最熱愛的比賽。」上周六以2比6不敵馬林魚，天使周日無法回穩慘遭完封，不過休息室內沒人垂頭喪氣，大家相信這只是暫時的，華盛頓解釋：「我們還是會打得不錯，我早就知道不可能永遠像那樣超常發揮，但我本來以為球隊能維持穩定、全員貢獻，可惜馬林魚的投手讓這一切無法實現。」

經過長期練兵後，天使三位小將內托(圖)、歐霍普和薛耶爾浮上檯面，成為球隊重建的核心主力，他們的表現牽動著球隊命運。 路透

連勝潮中，瓦德可說是無人能擋。這位31歲的前首輪新秀場場敲安共五場開轟，連續10場安打，追平球隊紀錄的連續9場長打。可惜氣勢未能延續至周日，所有紀錄赫然中止。整體來看，天使在八連勝共敲19發全壘打，強大火力幫助他們攀升到分區第三名，「二年生」寇扎諾維茲（Jack Kochanowicz）表示：「大家都在狂敲全壘打，現在休息室氣氛真的很棒。」一壘教練艾瑞克楊（Eric Young Sr.）指出，去年的天使是有潛力但還在起步，今年內特、歐霍普和 薛耶爾漸趨成熟，三人都邁出重要一步，對此華盛頓亦表認同說：「他們現在打得比去年好多了！本季更穩定，但他們距離完成品還遠得很，但我喜歡這個進展，這就是棒球！必須進步。」

歐霍普目前打擊率2成72，有14支全壘打與30分打點進帳，長打率比去年高來到0.543。內特則是2成84打擊率、8轟、19分打點，是生涯首次接近3成打擊率，他開季因右肩手術缺席一段時間，否則應該更好。而薛耶爾的打擊率是2成81、上壘率3成82，保送與三振次數各26次，已成為天使隊的固定先發一壘手，三人只要運用得當，每年都有入選全明星賽的潛力，歐霍普的合約受控至2029年，內特與耶薛爾則可控制到2030年，艾瑞克楊解釋：「他們可能比自己想像還有領袖特質，我們還不能讓這三人知道太多，畢竟還年輕，正在學習與成長。」連勝被馬林魚中斷，艾瑞克楊看好天使很快重振旗鼓，他說：「我不記得我的生涯有過八連勝，你總是會說，『嘿，我們今天要開始另一波了。』你永遠不知道， 但總得有個開始。」

除了三位小將，瓦德的長打火力有效撐起楚奧特（Mike Trout）養傷時空缺。回顧5月10日，他的打擊率跌到1成74，剛結束一波27個打數零安的低潮，過去13場被三振19次。到了5月24日，他成為全聯盟最火燙的打者，17場比賽轟出9支全壘打，連續9場長打，包括兩支再見滿貫砲，兩週內OPS飆升超過200點，老教頭華盛頓試圖解釋這種極端表現：「他現在大概是猜對了！他屬於那種靠猜球打擊的選手，你如果還沒發現就好好看清楚，他是靠猜的！這類打者常常會猜錯。今年球季初他一直在猜，現在他猜對了。」瓦德低潮期，天使隊堪稱全聯盟最糟隊伍，團隊上壘率墊底。在21場慘不忍睹的比賽中球隊只得52分，但接下來17場天使攻下102分，很大原因是瓦德的爆發。

面對媒體詢問，瓦德自己也承認面對特定投手時，確實會鎖定球路來出擊。但是，他把自己的轉變歸功於天使隊進攻協調教練雷克（Tim Laker）的機制調整，瓦德說：「這就像打開電燈開關一樣，只要做出一點小調整，一切就改變了！」在揮別無安打低潮的那天稍早，球隊從小聯盟召來一名投手，陪伴瓦德賽前做實戰打擊練習，雷克注意到瓦德準備揮棒時，後腳會稍微滑動。這個小失誤，影響了他整體的擊球時機與力量，導致球常打成右外野高飛球或游擊方向滾地球。而在過去兩周，火力滿檔的他後腳穩穩踩住地面，瓦德解釋：「壞的打擊機制和好的打擊機制，我永遠都會回到這一點，這決定一名打者的命運，有些人天生就能揮棒，他們一起床就能開轟。但有些人是靠後天練出好的打擊機制。」

回顧瓦德2022年的「生涯突破年」，5月20日打擊率高達3成70、9轟、23分打點，OPS高達1.194。當年從傷兵名單出發，打了30場比賽看起來像MVP，那時天使也很火熱，戰績27勝17敗，看似即將結束連八年無緣季後賽的窘境。然而接下來的14場，瓦德50個打數7安，僅兩支長打、三次保送，天使因此連輸14場、總教練被開除、球季崩盤，瓦德的表現起伏，就是天使隊整體表現的寫照，他說：「現在我覺得很棒，感覺回到2022年的那種狀態。處在這樣的位置，做出好表現真的很令人滿足，我現在最大目標，是在未來的生涯避免出現劇烈起伏。如果能繼續做好這些事，我覺得可讓波動平穩一點。」

2022年瓦德一度打出如MVP般的威猛表現，未料之後陷入低潮，今年經過打擊機制的調整後棒子甦醒，住隊打出連勝氣勢，他期望此番徹底復活，繼續扛勝負大旗向前衝。 路透

瓦德今年擊球力度是生涯最佳，平均擊球初速達到91.9英里，平均擊球仰角為20.2度同是生涯新高，他的飛球比率39.7%，明顯高於生涯的32.9%，打擊風格越來越偏重砲，狀況差的時候一堆三振，狀況好時是一連串全壘打。所以，他關注重點是穩定性，尤其他的那些起伏總是特別大、特別長，他指出：「我也搞不懂！我的低潮可以來到這麼低，這真的很瘋狂......但我就是持續做對的事，堅持一直以來做得不錯的基礎訓練。」

當然，天使隊若需要更多的連勝，還是需要楚奧特重返，只是總管梅納西、教頭華盛頓都無法給復出的明確時間表，往好處想楚奧特已開始棒球相關活動，但在獲准出賽前還需要跑壘測試，以證明膝蓋恢復健康。其次，投手新秀克拉森（George Klassen）恢復投球訓練，他是5月初被強襲球擊中頭部送醫治療。再來是頭號菜鳥莫爾（Christian Moore）升上3A，第一場比賽就開轟，如果繼續好表現，有機會在不久的將來升上來。