中職／徐若熙如旅外選日本優於美國 軟銀更是最佳選擇

去年與古林睿煬同樣有優異表現的徐若熙，在古林赴日加入火腿後，還留在台灣的他，今年自然成為中職最受關注的強投，近期幾場先發都吸引多位球探到場觀察，看起來今年季後中職是留不住他了，到底美日哪方對於徐若熙會是較好的選擇呢？

先來看看徐若熙本季的成績，徐若熙在23年下半季傷癒復出，23、24年球季的防禦率都在2.50以下

，上季先發18場，拿到7勝4敗，季後參加經典賽資格賽，雖因傷投球局數不多，但壓制力十足；本季至今先發5場，防禦率僅有0.59，WHIP則是0.66，表現更上一層樓，而球隊及自己本身也有增加投球數的計畫，去年先發18場中只有3場的投球數在90球以上，今年近3場先發用球數都已超過90球，10日對樂天的比賽更是生涯首次單場達到100球，24日也投到8局，明顯就是要證明自己的續航力，為季後出國做準備。

徐若熙去年在資格賽投球局數雖不多，但展現十足的壓制力。聯合報系資料照

至於美日哪方較適合徐若熙，要從幾個不同面向來討論，首先是合約方面，因徐若熙未滿6年職棒年資，無法視為完全自由球員，大聯盟球團必須用國際簽約金額度爭取，只能給小聯盟合約，相對地日職就比較沒有這方面的限制。

接著是環境因素，日本距離台灣較近，文化較相近，在適應上或許沒有比美國來得困難，即使先待在美國小聯盟或日本二軍，之間仍有差異；再來就是重視程度，就近幾年台灣球員前往日職，無論是已有職棒經驗的王柏融、古林睿煬，或是年輕小將孫易磊、陳睦衡等，球隊對他們都有一定的重視度，徐若熙如赴日，相信也會有相當甚至更好的待遇；而回歸到本質部分，大聯盟的先發頻率比日職來得高，往往是投一休四或五，日職則大約是一週一場或更長，就如同古林在火腿的使用狀況一樣，對於體能調整及身體負擔有比較大的空間。

最終要選擇美國還是日本，決定權還是在徐若熙身上，如果要去日職的話，軟銀會是這幾支傳出曾到場視察球隊中的最佳選擇。

台灣旅日大前輩陳偉殷從日職出發，成功挑戰美國大聯盟。聯合報系資料照

報導傳出巨人、軟銀、西武及火腿等隊都在關注徐若熙，西武及火腿是這些球隊當中先發輪值較為充足的球隊，西武有今井達也、隅田知一郎、髙橋光成、武內夏暉、渡邊勇太朗等，火腿則有伊藤大海、加藤貴之、山崎福也、金村尚真、北山亘基，還有近年的第一指名達孝太及細野晴希，當然還有古林，基本上已經滿出來了，徐若熙如加入這兩隊，尤其是火腿，要爭取先發的難度稍高，且還會與古林、孫易磊形成台灣內戰，西武則除了先發競爭激烈之外，在球場設施及環境上也不若其他球隊。

在這些隊伍當中，軟銀今年先發投手的表現最不理想，輪值中只有莫伊尼洛（Livan Moinelo）、大關友久及前田純的防禦率在3以下，前兩季表現不錯的有原航平、及本季加入的上沢直之表現都不若以往，徐若熙加入後能增強軟銀先發投手戰力，而在洋將名額方面，莫伊尼洛從26年球季開始便不佔洋將名額，軟銀會多一個洋將使用的空間，而隊上支配下的其他洋投，如去年表現優異的史都華（Carter Stewart Jr.）在4月初因傷回美治療，7月下旬才有可能出賽，另兩名則是後援洋投，表現也不如上季，洋砲方面更不用說，近年來沒有一個堪用，目前軟銀洋將可說是只有莫伊尼洛一人獨挑大樑。

古林睿煬目前在日職發展還算順利，火腿熟悉台灣的隊友及隊職員的幫助很大。統一獅隊提供

古林加入火腿後，除了生涯首場比賽外，之後3場先發都是優質先發，還投出個人職棒生涯首場完封勝，旅日之路目前還算順利，這一路下來有許多熟悉台灣的隊友、隊職員等的協助，這也是在日職及同樣有多位台灣球員效力過的軟銀的優點之一；而如果徐若熙的最終目標仍是大聯盟，那也可循台灣旅日大前輩陳偉殷模式，在日職中日投出優異成績後，再前往美國挑戰，畢竟徐若熙季後才要滿25歲，中職打底、日職磨練、最終在大聯盟發光發熱，不失為一個完美的劇本。