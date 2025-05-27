尼克死馬當活馬醫 錫柏杜首見9人輪替誤打誤撞逆轉勝

系列賽0：2落後的尼克死裡逃生，東區決賽G3以106：100逆轉勝溜馬，尼克這場比賽最多落後20分。尼克今年季後賽第三度在客場完成20分逆轉，季後賽史上唯一。

這場20分大逆轉尼克教練鍚伯杜可能英明睿智，也可能誤打誤撞出此下策，他居然用了「九人輪換」，震驚世人。

尼克教練鍚伯杜執教用人一向保守，能用六人輪換就不會用七人，能用七人輪換就不會用上第八人。操死主力，用盡先發，即使比賽剩下垃圾時間3-5分鐘尼克領先30分，鍚伯杜也不會輕易撤下先發主力。鍚伯杜就是非常固執、無比堅持，只在乎贏球，不在意任何批評和情緒。

東區決賽G3，尼克客場作戰，尼克七戰四勝系列賽已經輸掉兩個主場0：2落後溜馬，G3再輸就是0：3，NBA季後賽史上從來沒有一支球隊可以在0：3落後情勢下打出4連勝完成逆轉。

東區決賽G3的意義就是：尼克(藍衣)要嘛客場贏球，保住晉級希望繼續前進，再不就是輸球準備提早放暑假。 美聯社

G3的意義就是：尼克要嘛客場贏球，保住晉級希望繼續前進，再不就是輸球準備提早放暑假，全隊都可以自由去釣魚、度假。

尼克G3上半場一度落後20分，第二節剩下3分20秒溜馬後衛哈利伯頓成功抄截+灌籃，幫助溜馬取得55：35領先。美國TNT電視球巴克利在中場評論時提早下了結論：溜馬這場比賽已經完蛋。

尼克第三節努力追分，一直保持落後15分上下，比分追不上，防守也守不住。鍚伯杜第三節剩下3分鐘換上一鋒四衛全新陣容，中鋒唐斯搭配四名矮後衛哈特、麥克布萊德、沙麥特，以及例行賽跟季後賽幾乎都沒有上場34歲後衛萊特。

第三節最後關鍵90秒，尼克靠這套從來沒有用過一鋒四衛組合打出高壓防守和快速反擊，把比數拉近到70：80落後溜馬10分。第四節逆轉關鍵大家都看見了，唐斯統治第四節，單節貢獻20分+8籃板，全場24分、15籃板，搭配尼克後衛「季後賽王牌」布朗森23分和關鍵決勝進球+罰球，尼克今年季後賽第三度上演20分逆轉奇蹟。

尼克主將唐斯統治東區決賽G3第四節，成為尼克逆轉關鍵。 美聯社

尼克保住晉級希望，沒有落入系列賽0：3落後絕境，鍚伯杜這場比賽用了「九人輪換」，四名板凳最少上場11分鐘，九名球員都不是派上場試試手氣而已，第三節靠著防守強度和速度壓迫，意外扭轉比賽劣勢。

麥克布萊德展現驚人速度和無厘頭跳投貢獻關鍵9分，每一分都為尼克注入能量提升士氣。哈特從先發轉替補，8分、10籃板、4助攻，每次防守、每個進球和每個籃板都價值連城，改變球隊士氣。萊特和沙麥特從例行賽到季後賽一直不在輪換陣容，G3這兩個尼克邊緣人證明，他們可以上場發揮作用，凝聚團隊戰力，並打出優質防守能量。

當錫伯杜不再堅持頑固只用「七人輪換」，從板凳上找奇兵，調整出牌組合，改變比賽節奏，九人輪換對尼克來說更完美更實用。其實尼克板凳還有一個有速度+有過人拚勁203公分前鋒阿丘瓦可以派上用場，就看錫伯杜何時會想到打出這張能用的奇兵牌。

當錫伯杜不再堅持頑固只用「七人輪換」，從板凳上找奇兵，調整出牌組合，改變比賽節奏，九人輪換對尼克來說更完美更實用。 美聯社

鍚伯杜意外的九人輪換和用人拯救G3，這個系列賽或許尼克還有很多可能和出招可以打出致勝一擊，扭轉系列賽情勢。