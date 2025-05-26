日職／巨人、軟銀互押寶「未完成的大砲」 交易兩主角成贏家

日本職棒在五月進行了一場球員交易，讓兩隊球迷都大感震驚。讀賣巨人將身著松井秀喜55號傳奇背號的左打者秋廣優人、左投大江龍聖，與軟銀鷹換來混血內野手砂川理查。

其中最受矚目的主角秋廣優人、砂川理查，都是潛力十足，甚至被評為未來具有爭奪個人獎實力的打者，但成長幅度都呈現停滯狀態，也使得這個轉換環境再出發的交易，受到相當大的關注。

現年25歲的砂川理查2017年日職育成選秀會中獲軟銀第3指名，過去連5年拿下日職二軍西部聯盟全壘打王，創聯盟紀錄，也曾被軟銀派遣到台灣參加冬季聯盟。砂川理查二軍的成績是屬於中田翔、筒香嘉智、山川穗高等級，不過始終過不了一軍的門檻，生涯在一軍出賽100場，累積10支全壘打、平均打擊率僅有0.160。今年開季他從一軍出發，出賽6場共22打數僅2安，吞12次三振，打擊率0.091。上一次在一軍已經是在4月4日，之後被降至二軍調整，「二軍王」的稱號仍舊揮之不去。

現年22歲的秋廣優人雖然比砂川理查年輕，不過一軍的實績更加豐富。他曾經在2023年繳出10支全壘打、41分打點、打擊率2成73的優秀成績，眼看就要站穩一軍，去年卻只在一軍出賽26場，擠不進巨人優勝的戰力。今年至今只在一軍出賽5場，合計7打數1安，打擊率0.143，仍不見起色。秋廣優人身穿過去巨人名將松井秀喜「55號」背號的球衣，巨人球團期待之深可見一斑，如今卻被交易出去。

這次的交易案主角都是「未完成的大砲」，巨人、軟銀兩隊從高層、監督到球迷，無不期望這兩位選手能夠發揮真本領，成為球隊的招牌中心打者。但也因為如此，當兩隊在培養的過程中都面臨了瓶頸，最終選擇交易到其他球隊，可以感受到巨人、軟銀兩球團期望他們能夠不被埋沒，趁著年輕打出自己該有成績的心情。

而這樁交易之所以能談成，主要還是兩人的背景接近，都是潛力十足的瑰寶，對各自的球團來說都有值得「押寶」的空間，接下來就看誰的育成能力夠，能夠育才成功。另外就是軟銀監督小久保裕紀在被交易到巨人隊3年間（2004-2006年），曾與巨人監督阿部慎之助當過隊友，前隊友監督之間的關係促成了這次交易。而加速交易案進行的當然與巨人隊當家第四棒岡本和真受傷必須脫離戰線長達3個月的時間有很大的關係，這也使得砂川理查很快就在交易確定之後立即於5月13日客場對廣島的比賽中擔任先發第七棒、三壘手，4打數擊出2支安打，並且包含1支全壘打。

砂川查理轉隊到巨人之後，還沒有打出優異的成績。讀巨人隊官方X

轉隊到巨人之後，到5月23日為止總計打擊率0.150，2支全壘打、4分打點。巨人隊去年6月從西武隊交易獲得的外野手若林樂人，最近攻守表現俱佳，已經是固定先發主力，相信會給巨人球團制服組不少交易成效上的信心。另一方面，對軟銀來說，柳田悠岐、近藤健介、正木智也等主力外野手都受傷，秋廣優人將會是很好的替補人選。秋廣優人在5月15日對西武就被登錄先發上場，轉隊到軟銀之後，到5月23日為止總計出賽7場，20個打數4支安打，沒有全壘打、打點進帳。

儘管兩人到目前為止還沒有打出優異的成績，加上轉隊之前巨人、軟銀兩隊球迷都會覺得相當可惜，但就這幾年兩人成長有限的情況來看，相信互相祝福的心意會更加強烈，加上交易是發生在去年兩聯盟優勝隊伍之間，更是星度、話題性十足，稱得上是近年來令人記憶深刻的一樁交易案。