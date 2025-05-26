中職／高中缺大物、旅外掛零 選秀度小年「大社球員」扮主角

今年中華職棒選秀會將於6月30日舉行，一般評估，今年有可能沒有旅外球員回歸，加上出色的高中球員的數量不如以往，被視為「選秀小年」，大學或業餘成棒城市隊，也就是所謂的 「大社球員」相對吃香，能否從中挖寶考驗各隊球探功力。

這幾年選秀有不少旅外好手報名，好比說去年的張育成和張奕，被首輪指名順位的富邦悍將挑走，台鋼雄鷹首輪指名吳念庭，統一獅首輪指名陳聖平，還有前年台鋼雄鷹以狀元籤指名林子偉，再發動世紀交易網羅王柏融，2022年也有林凱威、鄭浩均、徐基麟選秀，更不用講2021年旅外大物年，江少慶、陳冠宇、呂燕青、胡智爲、吉力吉撈．鞏冠、曾仁和同年鮭魚返鄉，熱鬧滾滾。

但今年就不一樣了，目前旅美台將多達21人，旅日球員則有11人，只是現階段表達有意願選秀的旅外球員掛零，31歲的旅美右投黃暐傑2019年曾短暫上過大聯盟，但他上次在小聯盟出賽已是2022年，2023年黃暐傑動右手肘韌帶置換手術，2024年8月又因肌腱撕裂再度動刀，他過去有實績，曾投過先發和後援角色，只是狀況成謎。

目前32名旅外球員當中，黃暐傑是比較有機會參加選秀。報系資料照

放眼望去，32名旅外球員當中，黃暐傑是比較有機會選秀的，如果他投入選秀，即使多年沒實戰，而且可能要再休很長一段時間，也許今年無法成為即戰力，但應該會有球隊在前段順位賭一把，畢竟今年是選秀小年，好的投手大家都想要，當然，前提是黃暐傑要有意願且報名選秀。

另外，也有人討論去年12強爆紅的旅美捕手林家正會不會回來選秀，可能性不能說沒有，只是機會相對較小。林家正在選秀前夕滿28歲，在小聯盟打拚的他算是不上不下的尷尬年紀，他在美職體系打滾多年，就是想拚上大聯盟，只是始終無法如願，經濟無虞的他應該還會再給自己一些時間拚一下，或許未來1、2年林家正才會認真考慮返台選秀的事。

除了黃暐傑和林家正，其他旅外球員今年選擇回來選秀的機會應該都不高，如此一來，各隊都沒有什麼旅外大物可以挑，那麼，今年高三畢業的球員呢？

根據球探觀察，前幾年台灣高中湧現大批好手，有的選擇去日本，有的選擇去美國，有的則挑戰中職，但今年就不一樣了，這一批高三球員，甚至到下一批高二球員，整體素質平均，沒有特別突出的球員，該球探強調，「並不是今年高二、高三的球員不好，而是過去幾屆太多怪物，太不正常了，今年才是正常的。」

林家正想拚上大聯盟，只是始終無法如願，或許未來1、2年後才會認真考慮返台選秀的事。中央社

換句話說，今年選秀各隊可能沒有林佳緯、曾子祐、宋嘉翔、林子豪這類頂尖好手可選，但應該還是有不少具潛力的高中球員可挑，依這10幾年來高中球員選秀進職棒的經驗，撇除球技不論，他們的心態、家庭教育、價值觀、職業意識、自律性，其實才是進職棒能否更上一層樓的關鍵，有的高中球員空有一身好武藝，但進職棒亂七八糟、東搞西搞，一下子就買單離開這圈子，所以我覺得其實沒有所謂大不大物，只有 「覺悟」，高中球員成為職棒球員，球技當然是基本配備，但別忘了，品格和態度才是最重要的。

沒有旅外大物，也沒有高中大物，如此一來，今年選秀大社球員很可能佔有一席之地，其實，台灣大社球員臥虎藏龍，光是台鋼雄鷹就有林詩翔、王博玄、陳宇宏苦練出頭天的例子，陳冠穎和伍立辰打職棒不到一年，就成為中信兄弟牛棚主力，日本投手髙塩將樹在甲組成棒打滾多年，拿下許多投手大獎，加盟統一獅至今表現不俗，實在是太好用了。

去年樂天桃猿選秀策略很明確，前6、7輪全數指名高中應屆畢業球員。圖／樂天桃猿隊提供

去年樂天桃猿和味全龍選秀策略很明確，前6、7輪全數指名高中應屆畢業球員，今年選秀這樣的選秀狀況可能不復見，沒有太多旅外和高中頂尖好手選秀，預期將會湧現一大批大社球員挑戰職棒，能否從沙礫中挖掘珍珠，十足考驗球探功力。