溜馬團隊進攻底蘊防不勝防 尼克招招受制瀕臨崩解

東區冠軍第二戰，剛好是尼克與溜馬兩支素有歷史淵源的對手,，自1993年以來的第50次季後賽對決，最終溜馬延續了勝多敗少的勢頭拿下勝利，將對戰成績擴大為28勝22敗。

如果說首戰是大意失荊州，第二戰的尼克陷入更加慌恐的險境。做出了理智的變陣，球員整體也算是水準以上表現，場上卻比前戰更加沒有優勢，且同樣先盛後衰，敗在第四節，陷入主場2連敗、本季季後賽麥迪遜花園廣場僅3勝5負的窘境，相反地溜馬已於客場6連勝。

第二戰場上發生了什麼？第三戰尼克又還有什麼可茲調整的空間呢？

冠軍悍將席亞康的大爆發

此戰全場最亮眼的球員，當然是席亞康（Pascal Siakam），全場23投15中狂砍39分，不只是個人季後賽新高，也是來到溜馬後148場出賽的最高分。

面對尼克增加防守強度同時調整防守策略，想更加兼顧對哈利伯頓與溜馬多點開花的防守，但這個時候，席亞康跳了出來，而這就是他被找來溜馬的原因，這位已經連六季場均至少20分、擁有總冠軍經驗的球星，正是被印城找來當作團隊進攻不靈時的單打突圍武器，而他也確實做到了。

在球隊快節奏的幫助下，席亞康此戰精準地抓住了Early Offense的各種機會快速錯位打擊，而且因材施教。面對身高手長的大隻前隊友阿努諾比（OG Anunoby），他多次以轉身中距離單吃，對到其他身材較瘦小的對手如布里吉斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart），則是毫不客氣的高效大吃小。

透納第四節的爆發讓對手難以招架。 路透社

這三位都堪稱大鎖級的優異防守者，此戰分別被席亞康打成6投4中13分、6投4中8分，4投2中4分，沒有一個人能真正扛住。

對此，席亞康只是淡淡地說「我只是表現得很有侵略性」，但看在總教練卡萊爾（Rick Carlisle）眼中，那可是兩回事。

卡萊爾讚揚道：「這是一場特別的比賽，上半場他是我們的支柱，幫助我們度過了一些困難時期」，「在這種總是存在身體對抗的比賽中，很難得到那麼多分」。

更可怕的底蘊，溜馬的團隊優勢

在席亞康狂射猛攻的背後，更讓人戰慄的是溜馬持續運作良好的團隊進攻。

席亞康賽後表示，他這般表現並不是團隊賽前預設的有意主打，而是水到渠成的順勢表現，這完全符合哈利伯頓（Tyrese Haliburton）早先對自家體系的形容「Organized Chaos」，可以翻成「經過組織後的混亂」。

溜馬現在的團隊進攻難防就防在他本身沒有既定系統，只有戰術與大方向概念，其他都是球員們臨場隨機判斷。

只防下哈利伯頓並無法完全解決溜馬整體攻勢運作。 法新社

哈利伯頓無疑是場上指揮官，但團隊進攻更多的是依靠速度、傳球和球員的無球跑動。數據顯示，季後賽的前兩輪中，溜馬在傳球次數和跑動方面均領先聯盟；此外，尤為著重的是團隊發揮而非個人，這所以才讓這支球隊防不勝防。

攤開數據，這兩戰先發五虎得分都上雙，但排名卻大洗牌，誰都可以當前兩號得分手，而且高效者眾。

今年季後賽，聯盟有40位球員至少投籃100 次，其中有效投籃命中率排名前4的球員，就有3名是溜馬隊：包括第一場爆發、排名第一的是奈史密斯（Aaron Nesmith）的69.3%，此役則是排名第4的席亞康（60.1%）跳出。

遑論固然哈利伯頓是助攻最多的球員，其他隊友也都能分擔轉傳分球的工作，不致讓對手能打壓制哈利伯頓就能壓制溜馬團隊的如意算盤。

誠如賽後席亞康謙虛表示，「我們這支隊伍的特別之處在於我們擁有不同的武器。 我們不會糾結於誰會做什麼，比賽情況如何，我們就如何應對，我們是一個團隊，誰得分並不重要，這就是我如此熱愛這支球隊的原因。」

「我一開始就抓住了機會，隊友們也很好地找到了我。換個晚上，就輪到其他人了」。

這就是兩場比賽過後，溜馬每100次進攻可以得到126.6分的背後秘密，根據資料統計，這是近29年來，分區冠軍戰以上層級的賽事中第2好的成績。

溜馬板凳深度持續發揮優勢。 美聯社

除此之外，當然還有繼續發揮關鍵影響力，團隊全員皆兵的人數與體能優勢。

上一戰完成史詩級大逆轉，本戰溜馬再次於第四節最後27波進攻狂轟42分，平均每波可拿下1.56分，再一次擦亮今年季後賽「聯盟最佳關鍵時刻球隊」的招牌，也再一次讓相對被凸顯疲累的尼克，敗在第四節的力有未逮。

前三節兩隊得分效率極高，溜馬在68次進攻中得到81分，進攻效率119.1，尼克更是在67波進攻拿下81分，進攻效率甚至是更高的120.9。但，比賽再一次由第四節表現決定。

縱使尼克已經較前兩輪擴充輪替，連續兩場第四節於防守端的明顯下滑，都讓球隊無法於主場順利守成。第四節溜馬的「Wide Open」空檔三分球就有5投3中，這是為什麼第四節透納（Myles Turner）能打出致命單節6投4中13分的原因。

不僅是防守，有充分人手讓球員隨時能在場上全力衝刺與更換，進一步造成了溜馬在兩方面的優勢：攻守轉換的速度戰與輪替容錯度。

唐斯面對席亞康的防佔不到太多便宜。 路透社

儘管這個系列戰，雙方在半場進攻效率都表現不錯，讓攻守轉換比例降低，但在兩場分差接近的比賽，其間的差距已足夠致命。溜馬打出51比26壓倒性領先，其中以第二戰而言，溜馬的快攻與失誤得分各為14與17分，尼克為7分與12分。

比起分數更重要的是效率。以最後27波進攻為例，這是從3次轉換進攻的輕鬆拿分開始，全場席亞康就有10分來自攻守轉換；這也可以從兩隊快速進攻的效率差異窺之，溜馬6秒間完成的進攻12投10中，尼克僅6投3中，這也是為什麼印州總能撲熄紐約氣焰維持拉鋸的原因。

再者，就是輪替的選擇與這些輪替球員磨練出來的抗壓性。溜馬在東區冠軍戰，兩位主力替補馬瑟倫（Bennedict Mathurin）與布萊恩（Thomas Bryant）近況皆不佳，但他們還有薛帕德（Ben Sheppard）可以快速頂上前者。

甚至在兩位中鋒都犯規纏身時，大膽派上今年季後賽只出賽5場的第三中鋒布萊德利（Tony Bradley），在有限時間居然也能把羅賓森（Mitchell Robinson）扛得有模有樣。

反觀尼克，系列賽雖然也打出了羅賓森（Mitchell Robinson）麥克布萊德（Miles McBride），比如於第二戰球隊9比19落後時上場，幫助球隊快速追分，但在唐斯（Karl-Anthony Towns）狀況大差，羅賓森也開始疲累的情況下，「大蘋果」似乎再也不敢起用另外一位信賴能上場的球員。

羅賓森捍衛尼克禁區。 美聯社

這是從季賽累積至今，難以在短時間解決的難題與主帥執教偏好，前兩戰成為最後拖垮球隊的最後一根稻草，看來也還會持續困擾尼克，直到系列賽分出勝負。

尼克的好與壞，下一場還能怎麼辦？

此戰尼克其實也是有不錯的調整。誠如筆者前篇分析「強運也是實力！溜馬奇蹟之戰寫紀錄 尼克哀怨仍未絕望」分析，尼克確實於進攻端減少了布朗森（Jalen Brunson）前段的消耗，讓隊友承擔更多進攻與運球過半場責任，防守端也確實為了壓制哈利伯頓想方設法。

從結果來說，都是有執行度的。布朗森上一戰更短的上場時間，接獲傳球68次，今場提高到79次，使用率USG%也從上一場的43.2%下降至37.2%，換來的是36分11助攻，以及飆升至41.7%的三分命中率，出手且更集中於下半場發力（16投）。

防守方面，提升的對抗與防守變陣，第二戰讓哈利伯頓下滑至僅16投5中，三分10投3中，除席亞康外，無其他球員命中超過5球，也確實能說是防守有成。

但防守策略更改帶來的後遺症，卻也為球隊埋下了第四節的不安定因子。

為了減少哈利伯頓的空檔機會，尼克本戰大量改用換防，策略著眼點沒錯，但問題是，球員能夠支撐多久？尤其是兩位重型中鋒，以其中一向防守更被詬病的唐斯而言，此戰其攻防速度分別為3.86英呎與3.74英呎，較前一場快上許多（3.57、3.53），可以想見體能的消耗與疲累的累積速度，肯定更快。

布朗森苦撐尼克進攻，防守端也難免淪為被打點的對象。 美聯社

而唐斯一直以來的表現穩定度問題，又往往跟防守端失利脫不了關係。過度複雜的防守策略，時間一長其判斷就會開始陷入混亂，而一旦防守開始連續吃鱉，唐斯又有趕快在進攻端討回來的傾向，偏偏時常以急躁與遠離籃框的出手呈現。

在今戰主要對位對手透納比首戰上了更多身體強度，另一位席亞康則是唐斯一向不擅處理的具對抗性強硬側翼，此戰最後他面對前者僅打出7投3中，對席亞康也只有3投1中。

在羅賓森能提供更強勢籃板與更好的防守，而溜馬頻頻針對已慢的唐斯進一步大打擋拆沉退問題的情況下，最終這位球隊二把手在第四節坐透了大半時間的板凳，也讓布朗森在進攻端陷入獨木難撐的窘境。

把唐斯換下去就沒問題了嗎？不，第四節溜馬仍持續針對布朗森的防守弱勢，以及尼克眾將體能速度也下滑的問題，一個個精準打擊。這位紐約當家主控，在這個系列賽被打擋拆後換防的次數，僅少於兩位中鋒長人，第四節更是頻頻成為對手找點名的對象，這讓球隊需要付出許多幫他協防的隱形代價，多次被溜馬輕鬆傳出空檔。

特別是協防者還是本就有體能與速度問題的長人時，縱使是防守效果更佳的羅賓森，在第四節仍有明顯遲緩的腳步，無論是拉出來單打，或者協防就回不去原先對位的問題，在溜馬眼中同樣是可口的點心。這也正是溜馬團隊此戰三分球命中率最後依然有43.3%的原因，靠著第四節實在拉抬了不少。

唐斯因防守不力往往導致心神渙散。 歐新社

放眼下一戰，尼克必須想辦法幫這組隊史第五次同時入選前三隊，卻在這輪被當漏洞打的球星，想出另一套能貫徹到比賽結束的防守策略，尤其必須要減少唐斯因防守不力導致的心神渙散，他與前一場的火力差別，堪稱是此戰決定性的敗因。

除此之外，尼克也需要檢討改善回防快攻問題：第二戰總是出現所有人都去撲防外線，卻漏了溜馬衝往籃下最能輕鬆得分球員的離譜溝通；加上，已經好一段時間，一起打的時間比聯盟任何陣容時間都久，卻早已有效率不夠理想的先發五虎組合問題。這點在此系列賽溜馬往往讓中鋒大個去守哈特，以便可以隨時協防，以及更頻繁指派側翼主防唐斯的情況下，亦進一步被放大。

已有消息指出，第三戰尼克有可能以羅賓森換下哈特，儘管筆者認為這只會讓雙塔第四節體能下滑問題更為嚴重，就讓我們拭目以待，錫伯杜（Tom Thibodeau）能否生出什麼調度魔法吧！

連續丟失兩場主場，尤其還是在錯失第一場該勝未勝，第二戰且反而被對手於場上紮實反超優勢情況下，就算尼克球員們的心理素質有多強韌，現在也該承受極大的壓力，畢竟綜觀歷史，2比0領先的球隊有92%的機率勝出系列賽。

但無論如何，他們也只能持續對外保持希望與鬥志。

「我知道比數是2比0，但這仍然是一場漫長的系列賽，我們必須找到不同的晉級方式。」布里吉斯說道。

唐斯則是保持自信，「別擔心！我跟你說過『歷史』這個詞，如果我學到了什麼，尤其是去年的經驗，那就是贏兩場有多快，輸兩場就有多快」。

面對尼克主場2連敗沉重打擊，主帥錫伯杜還能生出什麼調度魔法？ 美聯社

他說的是去年還在灰狼時，季後賽對決金塊於客場先贏兩場，隨後又輸掉兩場。但他沒說的是：去年最後勝出的還是率先在客場贏球的灰狼。

更何況，史上還沒有任何一支球隊在主場吞下二連敗後，還能在東區冠軍戰逆轉晉級。

這也是尼克跟隔壁棚最大的不同，灰狼好歹輸的是兩場客場，第三戰回的可是自己家，也順利先扳回一成。

究竟尼克能否先於客場討回一勝，還是就此沉淪快速被淘汰呢，第三戰印城見真章！