強運也是實力！溜馬奇蹟之戰寫紀錄 尼克哀怨仍未絕望

東區冠軍第一戰，尼克先盛後衰，慘遭溜馬上演史詩級大逆轉，加上哈利伯頓（Tyrese Haliburton）致敬1994年東區決賽第五戰第四節砍下25 分擊敗紐約後，對著史派克李（Spike Lee）做出的經典掐脖窒息手勢，更為這場比賽增添永恆難忘的傳奇性。現在，就透過筆者的整理，帶領大家知道這一場逆轉勝有多奇蹟，同時也復盤分析此場比賽，從中展望下一戰。

奇蹟之戰

這場最終由溜馬上演的奇蹟勝利，大家光看比賽就血脈賁張，但透過資料整理，你會更深刻體悟到，這場比賽有多麼的難能可貴：

1、自1998年以來，在此戰之前，季後賽第四節或延長賽最後一分鐘落後9分以上的球隊，戰績為0勝1414敗，勝率為0，溜馬成為史上第一支打破紀錄的球隊。

2、更甚者，同樣是1998年以來，第四節最後2分50秒內落後14分或以上的球隊，戰績亦為0勝970敗，勝率0，根據資料，當時尼克的勝算高達99.7%。最終抓住了那0.3%的勝算，再次締造新猷！

3、仍是自1988年以來，把分差縮小至落後7分，聯盟亦僅有4次完成逆轉，戰績是慘烈的4勝1661負，勝算不到0.25%，幾乎是「不可能的任務」但其中就有3次發生在今年-全部都是由溜馬完成，前兩輪對陣公鹿與騎士剛好一隊一次。

4、自1998年以來，被分析為季後賽最不可能的10次大逆轉中，溜馬本季的這三場皆入選，分別佔了第4（本戰）、5與7名。

5、這是溜馬本季季後賽第四次在15分以上落後情況下完成逆轉。

6、本季季後賽溜馬的Clutch Game戰績仍是完美的6勝0敗。

哈利伯頓幸運球彈進，好運無法擋。 美聯社

雙方都已貫徹球風，尼克本該技勝一籌

殘酷是非得分輸贏，不然兩隊本戰都是認真執行既有球風的高紀律球隊，甚至可說尼克本該是執行度更高，更適應新一輪賽事強度的隊伍。

溜馬持續打快、打準、打團隊傳導跑位、以更多長傳取代運球、全場盯人且全員皆兵的策略，開場後前9次出手全部命中，短短5分10秒就狂攻20分，其中高達7次來自助攻，且先發五虎已全數得分（例行賽五人平均得分介於14.5~19分之間 ），這般水銀瀉地般的攻勢，著實令人驚嘆與敬畏。

但同樣令人驚訝與佩服的是，本該傾向打慢的尼克，居然也能追上對手的腳步，同樣在不到6分鐘就攻下18分，得分且亦分散於四位球員，兩位主力得分手布朗森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns）且就已各得6分與8分。

事實上本戰兩人發揮的都極為優秀，前者全場43分5助攻，溜馬輪番動用不同防守者，無人可以壓制其發揮，即使身揹五犯，第四節後段到延長賽不到10分鐘內，他依舊砍了12分；例行賽雙方對戰表現最佳的唐斯，也確實仍打出溜馬難以招架的表現，另外挹注33分10籃板。

唐斯籃下拚搶。 路透社

賽前被許多外國媒體期待成為另一個左右戰局球員的羅賓森（Mitchell Robinson），也兌現了他該擁有的制霸籃板表現，尤其是進攻籃板，帶給溜馬相當大的麻煩。

但就像唐斯賽後所說「我們打了46分鐘的精彩比賽，最後兩分鐘讓我們輸掉了比賽」，或許是體力、或許專注力稍微散失，但總之他們為這120秒鬆懈的換防與錯失罰球，付出了極慘痛代價，奈史密斯第四節的三分出手，有多達5球是Wide Open，而他在那之前，已經彈無虛發。

溜馬不可思議的關鍵能力，當然，也包含了點運氣

布朗森是本季公認的聯盟「最佳關鍵球員」，今年季後賽也率領球隊多次創造奇蹟，上一輪尼克曾連續兩場成功完成對塞爾蔕克20+落後的絕地大反攻，但這次他們碰到的對手，卻是聯盟最佳「關鍵時刻Clutch Time」球隊。

例行賽時他們就已是聯盟名列前茅擅打「Clutch Time」的球隊，季後賽這部分的神力且更加升級，短短22分鐘的Clutch Time就以區區43波進攻狂轟了69分，命中率還高達54.2%，每一波平均可得1.6分，三分命中率更是宛如上Buff的5成，其中11次來自助攻，進攻效率臻至極為離譜的160.5。

綜合例行賽與季後賽，本季溜馬於Clutch Game締造聯盟最傲人的30勝14負戰績，平均每100次進攻淨勝分高達20.9分。首戰在正規賽事中的最後13次進攻，且就狂轟了31分，把原本一度於6分鐘拉開至全場最多的17分差，4分鐘時還領先14分的對手，轉瞬拖進了Clutch的泥沼，甚至是延長賽。

哈利伯頓重演米勒招牌掐脖動作。 美聯社

無庸置疑的聯盟Clutch Time最強球隊。更甚者，他們或許還有本季季後賽能與布朗森分庭抗禮的「關鍵球員」。

哈利伯頓今年季後賽已經投進4顆在第四節或延長賽最後30秒的追平、超前或致勝關鍵球，追平艾倫（Ray Allen）2009年創下的紀錄，也是1998年季後賽以來的最高紀錄。

這些數字，彰顯著溜馬本戰最後時刻的奇蹟演出，並非單純只是好運，而是原本就具備這樣的潛在能力。但，就算是最死忠的溜馬迷，都不能否認，從季後賽開打至今，溜馬還真的彷彿冥冥之中，一直佔了運勢的加持。

溜馬前兩輪的兩度大逆轉，兩度神奇絕殺已夠讓人嘖嘖稱奇，哈利伯頓差點演出連三拉三的驚天絕殺戲碼，且就算最終因踩線並非絕殺，卻已是拯救溜馬進入延長賽的救命一投，球還是先高高的彈起，再如有神助般的掉入籃框。

另一邊，奈史密斯（Aaron Nesmith）最後五分鐘內6記三分全中，攻下最後31分中的20分，包括尼克不給投犯規的兩次罰球，同時追平了生涯例行賽最高得分與季後賽新高；生涯單場最多三分命中（8顆），更締造了聯盟史上季後賽第四節最多三分命中新高，毫無疑問是帶領球隊發起反攻的頭號功臣。

連哈利伯頓都這麼說，「他的每一次投籃，都讓我們更有信心，真的可以贏得這場比賽」。

奈史密斯連續三分球重傷尼克。 美聯社

要知道奈史密斯生涯三分命中率為38%，季後賽本已是很神的5成，但9投8中？第四節6投6中？哪怕他是季後賽那般已足夠神準的5成，溜馬都該輸球，誰能料到近9成命中率就發生在剛好填滿需求的這場？

遑論尼克最後三波罰球，布朗森、阿努諾比（OG Anunoby）與唐斯只要少錯失其中一球，比賽依舊將結束。

儘管尼克已經幾乎全場做好自己能做的事情，也就這麼2分鐘稍微閃神，以及溜馬雖然本就有能提升奇蹟出現的底蘊與韌性，但也得要滿足那麼多得同時完成的條件，才能將比賽拖進延長賽，才能讓尼克的體能問題徹底浮上檯面。

這般神奇的逆轉勝，真的也只能說，印地安納今年真的有運，真的有蒙上天眷顧。

尼克仍得有效利用布朗森破壞力創造更難抵擋的進攻模式。 法新社

但一位是整個季後賽不斷投進絕殺球，一位是39秒狂砍11分，尼克能同場遇到兩位，簡直是一次對上2020年代新版的「大嘴」米勒（Reggie Miller）與「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady），輸了還說什麼？

溜馬的謹慎，尼克的深切反省與樂觀之處

這肯定是能重創精神與士氣的輸法，但由強硬著稱的主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）率領，以及以「Villanova野貓隊」三人組為核心的尼克，仍可期待他們也繼續展現堅韌頑強的一面。

賽後，他們先集體檢討了錯誤，錫伯杜雖然稱無法解釋所發生的一切，「但你要接受失望，並努力將其轉化為決心」，也自我檢討道「你絕對不能對他們放鬆警惕」。哈特也承認「防守方面，我們放鬆了警戒，防守強度和身體對抗都不夠；進攻方面，我們則速度變慢，也更加停滯不前，看起來我們不想贏球」。

不找藉口，深自反省是邁向下一場的好的開始，只要還能守住第二場主場，球隊又不至於被逼入歷史上97%遭淘汰的0比2困境。且第一場也的確有頗多收穫，團隊足以跟溜馬拚快拚火力，布朗森與唐斯在季後賽防守強度下，依舊是對溜馬無解的存在，羅賓森同樣讓溜馬找不到適合對位的長人。

更好的消息，雖然如哈利伯頓所說，賽前卡萊爾（Rick Carlisle）總教練口中的「體能消耗效應」看來確實存在，到最後2分鐘與延長賽，溜馬真的跑死了尼克，讓對手效率大降，也慢了一點，可尼克於此戰已然展現較之前兩輪更寬裕的人手調度，將這支NBA湘北隊的可用之兵，擴充到了7至8人，這絕對是可以開心的消息。

那麼，其他還有什麼可以做的呢？首先，尼克確實可以考慮讓更多球權從布朗森身上轉移出去，更相信隊友，把他的體力更充裕地留存在關鍵時刻。

一些數據整理：第二節初布朗森下場休息，尼克從1分領先一度擴大到了8分差，待他上場反被追近，第四節在他5犯下場後，球隊更打出一波17：6拉開比數，全場最高17分領先，就發生在他乾坐場下的時候。

這代表什麼？這代表雖然關鍵時刻布朗森還是很可靠，但首戰尼克真正痛打對手的兩段，都發生在當家主控不在場時，這或許有兩個原因：（1）溜馬對於主打布朗森的尼克做好萬全準備，反而當球權轉交他人時，相對不知所措（2）布朗森屢屢被打點，當他在場上，較難以抑制溜馬得分。

尼克首戰該贏未贏，將系列賽優勢拱手讓人。 法國新聞社

事實上攤開陣容也是如此，比起前兩輪的對手，溜馬似乎沒有一個點是更明顯在體能體型方面佔優勢，無論是單打進攻或單防大鎖，相較之下尼克五虎個個都是像是天賦更佳的單點。那麼或許尼克不用再一昧非要靠著布朗森負重串聯，第一場觀之，1 on 1溜馬對布朗森、唐斯甚至布里吉斯（Mikal Bridges）的中距離單打都無法處理，非得靠協防，甚至阿努諾比與哈特（Josh Hart）都能找到許多錯位機會，透過一個個強點都能吸引包夾後的快速傳導，尼克是否能打出更難以阻擋的團隊進攻？

其次，首戰哈利伯頓最終拿下31分11 助攻，真實投籃命中率更高達62.6%，且僅有2 次失誤，尼克是否能給予他更激烈的肉體對抗與防守強度，讓他太過自由的運球跑動、控制並加快比賽節奏、錯位單打以及分球，是溜馬能打出如此順暢籃球的根源，尼克能夠讓他感受到更多行動端的受限嗎？

可喜的是，溜馬也沒有因此被喜悅衝昏頭，哈利伯頓坐著掐喉窒息，一邊也沒忘記歷史上那次經典嗆聲後的命運，其實並不是美好結局，「我大概看過50遍那部《勝利時刻》紀錄片，所以我知道溜馬沒能贏得系列賽。我不想再重蹈覆轍」。那一年的最後，尼克連下兩城淘汰了溜馬。

哈利伯頓這次能為印城帶來救贖嗎？還是「Villanova野貓隊」三人組再一輪率隊展開感人的熱血反擊，大蘋果不能輸的第二戰，明日分曉！