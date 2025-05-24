不讓柯瑞傳奇黯然謝幕 勇士瞄準字母哥的終極豪賭？

NBA2024-25賽季尚未落幕，當雷霆、灰狼、溜馬與尼克仍在為東西區冠軍激戰時，那些在季後賽失利、甚至早早無緣晉級的球隊，早已將目光轉向休賽季的補強藍圖。特別是在選秀順位塵埃落定，在這個被譽為「選秀大年」的背景下，各隊的重建與補強策略備受關注。

以人氣球隊舊金山勇士為例，季後賽第二輪因柯瑞(Stephen Curry)受傷缺陣，團隊體系與進攻流暢度明顯受限，士氣也深受打擊。面對年輕且防守強悍的灰狼，勇士毫無還手之力，先奪一勝後兵敗如山倒的連輸四場，提前結束本季征途。對於柯瑞生涯尾聲與年輕球員青黃不接的困境，時間已不站在勇士這邊。今年休賽季管理階層的策略，將是柯瑞退休前最重要的一次休賽季操作。

早在年初我就曾撰過一篇「兩條時間軸實驗失敗，奪冠窗口關閉柯瑞仍不願勇士賭上未來」，當時的勇士20勝20敗，整體表現不上不下，去年12月勝率還僅有三成，當時的柯瑞即使樂見球隊補強，但也不希望制服組盲目補強而丟掉未來的年輕資產與操作空間，更希望透過自己的力量來帶領球隊。但是，明眼人都知道，勇士高層也明白，若以勇士原有的輪換與年輕球員成熟度，很難替柯瑞再打下一座總冠軍。管理層當然想把握住柯瑞的最後餘暉，再替這座城市帶來一座冠軍金盃。

巴特勒的到來確實為勇士下半季帶來了贏球文化，也一路打到季後賽第二輪，可惜誰都沒料到柯瑞會突然受傷。 路透

半個月後，一個出乎意料的選擇，士官長巴特勒(Jimmy Bulter)來了！巴特勒的到來確實為勇士下半季帶來了贏球文化，例行賽巴特勒替勇士出戰30場，球隊共拿下23勝，不僅帶來第二個持球終結的選項，他的拚勁與防守，也是勇士能在下半季竄出，鎖定附加賽圈並以第七種子殺進季後賽的關鍵。我當時也曾寫下「勇士高風險押寶巴特勒，聯手柯瑞的最後一舞會有幸福結局？」，現在以結果論來說，這肯定是不夠的。

勇士在季後賽第二輪沒有了柯瑞之後，過往比賽的理所當然都變成了無比困難。 年屆35歲的巴特勒再也無法像過去能憑以一己之力帶領熱火打進總冠軍賽那般神勇，即便他對灰狼的第三戰繳出33分7籃板7助攻的全能數據，依舊不敵輪換陣容更加完整，主力球星更年輕有天賦的灰狼。

面對接下來的球隊方向，總教練柯爾(Steve Kerr)明確表示，管理階層不再致力於戰績與培養年輕球員的雙線並行，勇士要的就是現在，立刻要為奪冠準備。制服組說甚麼也要趁柯瑞還能發揮巨大球賽影響力的時空下，再打造一支能重返榮耀的隊伍。

如果公鹿不能提供字母哥美好的爭冠遠景，恐怕他就會是下一波喊「賣我」的主角。 路透

無獨有偶，密爾瓦基公鹿在東區季後賽第一輪被溜馬以下剋上淘汰後，日前也傳出當家球星字母哥對於留隊產生動搖，今夏有可能喊「賣我」走人。 據外媒報導指出，公鹿管理階層已邀請安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)商討球隊未來方向，面對再次奪冠與背負密爾瓦基當地球迷期待的字母哥，這一回似乎無法篤定長留公鹿。從過去的一些訪談或是社群上的互動都有些蛛絲馬跡可循，若雙方無法達成共識，或許下一季最重磅的交易案就此展開。

值得一提的是字母哥和柯瑞的關係不錯，除了他曾公開表示對於和柯瑞的尊敬與合作之興趣外，下了球場也會參與柯瑞的私人派對引人遐想。目前市場上關於字母哥最瘋狂的兩大交易幻想，莫過於獨行俠和勇士有可能成為字母哥新的下家。

獨行俠送走了唐西奇讓達拉斯球迷憤怒，如今有機會靠美國新一代白人希望佛雷格找回球迷，不太可能去搶字母哥。 美國聯合通訊社

而以1.8%機率神抽狀元籤的獨行俠，傳聞有可能考慮放棄挑選美國新一代白人希望佛雷格(Cooper Flagg)的機會，去和公鹿換取已經在聯盟證明頂級身手的字母哥。但老實說這太不切實際，獨行俠頂多是傳聞與放話，實在沒必要錯過有巨大潛能的佛雷格，他有機會接下獨行俠未來門面的火炬，撫平達拉斯球迷失去唐西奇後傷痛欲絕的心情，甚至成為聯盟力捧新星後球隊帶來可觀的商機。

比起來，勇士梭哈一把盤來字母哥和柯瑞聯手，爭奪退休前最後一冠，還比較有其必要性。先不說交易難度，對勇士來說確實亟需柯瑞退下後一位能接棒的招牌球星，放眼年輕小將確實沒有人有這潛能銜接。即使22歲的庫明加(Jonathan Kuminga)擁有絕佳的身體素質與天份，但還太過粗糙，防守經驗與球賽解讀能力，和他在進攻端的技能包完全不在同個檔次。實際上今年季後賽一開始庫明加甚至不在柯爾的輪替名單之中，直到第二輪柯瑞受傷後，庫明加才解凍打出表現，未來兩年要期待他接班實在言之過早。

勇士兩條時間軸計畫基本上宣告失敗，庫明加下個球季換穿其他隊球衣的機率很大。 美聯社

若勇士強調專注衝擊當下的奪冠機會，30歲正值顛峰的安戴托昆波肯定是他們夢寐以求的補強目標。字母哥強大的切入突破威脅與油漆區主宰力，肯定能為柯瑞在外圍有更多空間，且字母哥防守端強大的存在感與高度，也可望補起勇士最缺乏的內線戰力。若字母哥能和柯瑞聯手，後續還能接下柯瑞退休後的招牌球星再戰好幾年，對勇士來說不失為個好選項，只要管理階層的手腕能搞定薪資匹配與豪華稅線的問題，剩下的問題就是勇士有多少值錢籌碼能出了。

美媒甚至提出勇士可拿出七換一的超級包裹來搶字母哥，我是認為既然勇士要全力迎接頂級球星，哪怕是梭哈也得拚了，就怕不上不下的操作才是浪費了柯瑞最後征戰聯盟的倒數時光。

柯瑞一手開創小球時代，歷史地位已無可動搖，就看勇士是否願意賭上一切為這位傳奇再拚一冠。 美聯社

勇士勢必得放棄未來性，除了手上握有的近年四枚首輪得送出大部分之外，老臣格林(Draymond Green)與庫明加、主要輪替波傑姆斯基(Brandin Podziemski)，希爾德(Buddy Hield)，穆迪(Moses Moody)等人打包送出都在所不惜。即使無可避免送出大批資產後的勇士，會是頂級雙星搭上一些角色龍套球員來湊滿球員名單，但是當勇士過去招牌的三分大隊既然已不管用，大膽賭上柯瑞最後餘暉尋求球隊的突破又何妨，畢竟在柯瑞退休前要爭奪字母哥這種頂級神獸的契機就僅此一次。

柯瑞是改變時代的球員，四座冠軍、兩座MVP與一手開創小球浪潮的歷史地位已無可動搖。但倘若勇士希望這段傳奇不是黯然謝幕作結，那麼在他職業生涯的尾聲，賭上一切，只為了總冠軍可能就是唯一的選擇。讓我們靜靜地期待今年夏天的勇士會有甚麼樣的驚天之舉吧。