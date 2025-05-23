溜馬前鋒23號奈史密斯扮演「籃球上帝」 預測6戰淘汰尼克

東區決賽「溜馬vs.尼克」，球評媒體專家七成看好東區第三尼克，尼克先發五人更完整，季後賽第一輪六戰淘汰活塞，第二輪六戰送走衛冕軍塞爾蒂克，尼克贏得貨真價實，沒有僥倖，

但東區第四溜馬確實很有一套，東區決賽G1就上演一場史詩級逆轉，逆轉過程和各種奇蹟，足以載入史冊。

G1比賽剩下4分55秒，尼克113：98領先溜馬15分，溜馬前鋒奈史密斯開始他的奇蹟表演。

奈史密斯在比賽最後4分30秒內上演G1第一個奇蹟，連續命中六記三分球，沒有失手，幫助溜馬在各種絕望和不可能情勢下咬住比分。終場前7.1秒尼克125:123領先兩分，溜馬擁有最後一擊，溜馬後衛哈利伯頓在時間終了前踩在三分線上後仰跳投最後一搏，球碰框高高彈起，直接掉進籃圈，溜馬G1第二個奇蹟進球把戰線拉進延長賽。

哈利伯頓在東決G1時間終了前踩在三分線上後仰跳投最後一搏，把戰線拉進延長賽。 美聯社

延長賽溜馬氣勢拉上來，尼克只靠後衛布朗森單打、罰球苦撐，溜馬後衛奈哈德上演G1第三個奇蹟，奈哈德一記三分+兩次上籃得手攻下7分，哈利伯頓再補一次上籃，板凳前鋒托平兩次籃下灌籃得手，溜馬138：135逆轉尼克，紐約麥迪遜廣場花園球館兩萬名球迷見證溜馬這場奇蹟逆轉。

溜馬G1三個奇蹟先後在10分鐘內發生，籃球之神冥冥中自有祂的想法。

不要再胡說什麼聯盟操作比賽或裁判特別寵愛那個球員、那支球隊，歡迎來到NBA季後賽，這是貨真價實「神蹟之地」。

所有人都把溜馬最後5分鐘還落後15分超大逆轉焦點，擺在哈利伯頓那記比賽終了前幸運兩分球命中，決定這場比賽最大關鍵人物是溜馬先發小前鋒奈史密斯，例行賽場均12分，三分命中率4成31的不起眼角色球員。

奈史密斯今年季後賽第一輪打公鹿，場均14.8分，三分命中率5成19，每場投進2.8個三分球。第二輪對騎士，奈史密斯場均14.4分，三分命中率4成48，每場投進2.6個三分球。

全世界都低估奈史密斯(左)作用，如今這名26歲前鋒近兩年在溜馬已進化到不能「放投」程度。 美聯社

東區決賽對尼克七戰四勝系列賽G1，奈史密斯三分命中率9投8中，全場13投9中砍進30分，正規比賽最後五分鐘三分球6投6中，為溜馬不斷創造各種可能和希望。

全世界都低估奈史密斯作用，所有人都忽略奈史密斯投籃，這名26歲前鋒近兩年在溜馬已經進化到不能「放投」程度。

上季奈史密斯三分命中率4成19，這是聯盟頂尖三分射手水平，今年奈史密斯三分命中率進化到4成31，今年季後賽三輪11戰奈史密斯三分球65投34中，三分命中率5成23。

奈史密斯展現角色球員最神奇功能，除了穩定表現和輸出，每場比賽專注防守對手最擅長進攻得分球星，奈史密斯不斷在比賽中上演各種奇蹟時刻。

奈史密斯例行賽是溜馬第五號得分手，但整個賽季他卻能打出第二號得分手關鍵表現，季後賽更展現出關鍵殺手的進攻表演。

陣容深度是溜馬對尼克系列賽極大優勢。 美聯社

陣容深度是溜馬對尼克系列賽極大優勢，溜馬全隊有六人場均得分達二位數，相較於尼克先發、替補間戰力落差過大，板凳作用和改變比賽奇兵都不如溜馬，溜馬意外贏下G1，晉級情勢和氣勢都大大提升。

東區決賽我的預測：溜馬4：2淘汰尼克，現在看來，溜馬很有機會。