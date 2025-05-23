老是「病急亂投醫」 富邦悍將還找不著屬於自己「球隊文化」

富邦悍將從2016年11月正式接手義大犀牛之後，今年已經第9年，戰績依舊是慘，而富邦悍將長久以來存在一個問題，就是找不到屬於富邦悍將的球隊文化，沒有建立球隊文化，走的是「病急亂投醫」的路線，導致空有不錯的球員，但戰績始終難有起色。

在葉君璋執教時的義大犀牛時期，由於陣中有不少旅外球員，當時是採「美式球風」，球隊春訓是上午開始練到中午，中午之後休息，讓球員自行「自主訓練」。這一套訓練方式或許適合這一批旅外球員，但對於本土球員或年輕球員來說，則是有著「放牛吃草」的感覺。

義聯集團在2016年上半季宣布要轉手義大犀牛，當時便傳出創辦人林義守曾抱怨說，每年花1億元養球隊，球員卻不認真練球，戰績一直不好，看看賣掉會不會刺激球員認真一點的說法。

果然要賣掉球隊真的刺激球員認真打球，富邦集團在該年9月決定要買下義大犀牛，義大犀牛在2016年下半季拿到季冠軍，該年總冠軍賽擊敗中信兄弟奪下總冠軍。

2017年春訓時，時任總教練葉君璋(右)曾說：「我們現在是悍將球風，把各國的東西變成自己的東西。」聯合報系資料照

富邦悍將在2016年11月風風光光宣布接手義大犀牛，並且宣布改名為「富邦悍將」，2017年下富邦悍將球團的第一個球季，還記得2017年春訓時，時任總教練葉君璋曾說：「富邦早就進化，不再有什麼美式或日式球風，美式球風有優缺點，日本球風也是，要把好的東西吸收起來變成自己的。我們現在是悍將球風，把各國的東西變成自己的東西。」

然而至今什麼是「悍將球風」？大家還是不知道、不清楚，走著「旅外」第一的路線，2017年上半季最後一名、下半季第3名、全年最後一名，成為繼2010年統一獅與2016年Lamigo桃猿之後，第3支例行賽墊底的衛冕軍。

由於急著打造出「總冠軍」，富邦悍將援用籃球隊富邦勇士的作法，找來更多的旅外球員或接收他隊捨棄的所謂即戰力球員加入，透過選秀也選到不少「有潛力」、值得栽培的年輕球員，在2018年下半季打進季後賽，2019年並列全年度勝率第一，因未單獨取得年度勝率第一而無緣晉級季後賽。

2020年換由「洪總」洪一中(右)執教，戰績慘不忍睹，與季後賽漸行漸遠。聯合報系資料照

2020年換由「洪總」洪一中執教，希望可以再闖進季後賽，甚至奪下總冠軍，卻始終事與願違，戰績慘不忍睹，與季後賽漸行漸遠。張進德、江少慶、張育成等旅外大咖球員陸續加盟，還是打不進季後賽。

富邦悍將的癥結點在於沒有建構出一套讓球員去了解且遵從的「球隊文化」，「球隊文化」這種東西是高層甚至是老闆要傳達給教練及球員了解的理念，全隊去遵行的規則，但富邦悍將沒有「球隊文化」的概念，變成球員的不知要做什麼？失去方向，只追求個人，而非講求團隊作戰。

中信兄弟接下兄弟象之後，也曾有一段建構「球隊文化」的陣痛期，2017年到2019年引進美籍總教練及教練團，用美式觀念去進行球隊體質及觀念改善，經過3年外籍教練團之後，球隊決定綜合美日觀念建立屬於自己的一套球隊訓練及養成系統，重新打造屬於中信兄弟的球風，有助於球隊未來的成長，就在這一套訓練及養成系統的」之下，中信兄弟不管如何更換總教練或教練團，都是依循這個「球隊文化」去進行，選秀要選中線、有守備、有腳程的球員，簽約金及球員加薪都有一個準則去執行，因此才有這幾年經常打進季後賽，奪年度總冠軍的果實。

味全龍、統一獅、桃猿甚至是新球隊台鋼雄鷹都有一套「球隊文化」或球風，讓球員清楚明白，林岳平曾說過，會重點培養選秀前3指名的球員，桃猿之前最讓人稱讚的是前輩傳承帶領年輕球員的風格，

打造「球隊文化」的東西是形而上的，富邦悍將從今年開始重新打造也還不遲，找來林威助(中)擔任農場總監。聯合報系資料照

打造「球隊文化」的東西是形而上的，富邦悍將從今年開始重新打造也還不遲，去年開始有了自己的訓練基地，今年找來林威助擔任農場總監，二軍教練團由日籍後藤光尊擔任總教練，同時兼任野手綜合教練；二軍投手教練也是日籍島﨑毅，日籍根本淳平擔任二軍體能統籌教練。

不要再依賴「旅外」，而是厚實農場實力，重新調整讓人詬病已久的年輕球員培養出來系統，這是目前富邦悍將最需要的，建立「球隊文化」再培植年輕球員接班，雖然短期難見成效，但卻是富邦悍將未來打進總冠軍賽奪冠的基石。