大聯盟打者新數據：揮棒軌跡和站姿 這些球員藉此振衰起敝

大聯盟進階數據網站baseball savant每年都會推出新工具，2025年新出現的就是揮棒軌跡和打擊區站姿。看這些數據會讓人有很多發現，像是今年老虎狀元郎托克森（Spencer Torkelson）之所以脫胎換骨，是因為他的揮棒仰角大幅提升，從去年的33度變成今年的40度；而全大聯盟站姿最封閉和最開放的打者全都在紅襪隊。這些不只是冷知識，更是以數據工具進一步了解棒球的方式。

以往每年都有選手調整姿勢，但卻欠缺一個客觀分析工具來解讀。今年有了baseball savant的新資訊，運動畫刊編輯威爾森（Josh Wilson）就整理出七位今年藉由激進的打擊站姿改變，成績突飛猛進的案例。

一、托克森(Spencer Torkelson)

托克森。 路透

2024成績：342打數/打擊率.219/上壘率.295/長打率.374/OPS .669

2025成績：171打數/打擊率.240/上壘率.345/長打率.520/OPS .865（進步.196）

打擊角度改變（絕對值）：14.34

這位老虎在2020選秀會用狀元籤選來的大物一壘手，在2023年展現出長打能力，但去年卻掉入大低潮，一度還被降回小聯盟去，直到八月中才重回大聯盟。整季打完，全壘打從23年的31轟掉到只剩10支。去年他採用幾乎平行的開放3度站姿，今年改為開放更多的16度，雙腿在站立時更爲貼近（36.2英吋至25.5英吋），同時也站得更靠打擊區後方（退了5.4英吋），在維持揮棒速度的情況下，將揮棒的仰角大幅拉高，讓他今年已經打了12發全壘打和38分打點，不到兩個月，就已經超越2024年整年的成績。

二、葛里沙姆（Trent Grisham）

葛里沙姆。 法新社

2024成績：179打數/打擊率.190/上壘率.290/長打率.385/OPS .675

2025成績：124打數/打擊率.274/上壘率.371/長打率.589/OPS .955（進步.284）

打擊角度改變（絕對值）：8.73

在2024季前跟著索托（Juan Soto）一起從教士交易至洋基的葛里沙姆，從去年被人忽視的配菜，鮮少有固定上場機會，今年把自己打成雙主菜，今年成績甚至比獲得天價合約的索托還好（全壘打12比8，打點22比20）。葛里沙姆打擊站姿從原本11度開放變成更面向投手的19度，雙腿間距也站開了將近6英吋，同時也把準備動作時持棒的位置往上抬，從原本在胸口前上提至更靠肩膀高度。在沒有改變揮棒仰角的情況下，今年的滾地球比例降至生涯最低，飛球成為全壘打的比例為生涯最高，目前12轟也已經超過去年總和。

三、萊斯（Ben Rice）

萊斯。 法新社

2024成績：152打數/打擊率.171/上壘率.264/長打率.349/OPS .613

2025成績：165打數/打擊率.259/上壘率.352/長打率.552/OPS .904（進步.291）

打擊角度改變（絕對值）：18.88

在去年的50場大聯盟經驗中，萊斯偶爾會露出一絲洋基未來一壘手接班人的希望，但卻極不穩定。今年從一開既，萊斯就展現出完全不同的氣勢。打擊站姿更開放（從8度變成27度）的萊斯，更能把球拉向右外野，搭配他突飛猛進的揮棒速度（從去年菜鳥球季的71.4英里進步到74.3英里，而聯盟的平均值為71.6英里），使得他長打支數幾乎已經是去年的兩倍，強打率和barrell率都是精英等級的98百分位數。

四、史陶爾斯（Kyle Stowers）

史陶爾斯。 法新社

2024成績：192打數/打擊率.208/上壘率.268/長打率.333/OPS .601

2025成績：158打數/打擊率.310/上壘率.383/長打率.563/OPS .947（進步.346）

打擊角度改變（絕對值）：14.34

今年大聯盟制勝一擊之王史陶爾斯從開幕戰就宣告今年的他和去年不一樣了，目前打數才到去年八成左右，全壘打已經是去年的3.3倍，打點也比去年還多。今年他的站姿從開放3度變成開放9度，讓他看球更清楚，打擊率和保送率都顯著提升，連扎實擊球（barrell）的比例都從10.9%翻倍至23.6%。當年在金鶯隊人才滿滿的年輕野手陣容中，史陶爾斯始終沒等到他的機會，如今在南佛州鹹魚翻身，就靠一點微調而已。

五、貝耶茲（Javier Baez）

貝耶茲。 路透

2024成績：272打數/打擊率.184/上壘率.221/長打率.294/OPS .516

2025成績：138打數/打擊率.283/上壘率.317/長打率.471/OPS .788（進步.272）

打擊角度改變（絕對值）：22.50

在2022年和老虎簽下六年長約的貝耶茲在前兩年的FanGraphs進攻分數分別為-22.2和-18.3，是全大聯盟最雷的打者，沒人預期今年已經32歲的他還能東山再起。沒想到Hinch教練一個奇想，把游擊底的貝耶茲移到中外野補缺，居然起了神效。當然還有他站姿的改變，和名單中其他人不同，貝耶茲是唯二從開放型站姿關起來的選手，從非常積極的33度縮小至10度，在打擊區站的位置也更往前移動（從27.1英吋挪至19.7英吋），比前兩年站在打擊區後側效果很許多。去年他在打了80場比賽之後才敲出6轟，今年不到40場就已經追平去年總數，讓這位昔日游擊區魔術師重新把他的驚人天份帶到中外野去。

六、波蘭柯（Jorge Polanco）

波蘭柯。 法新社

2024成績：417打數/打擊率.213/上壘率.296/長打率.355/OPS .651

2025成績：121打數/打擊率.306/上壘率.351/長打率.603/OPS .954（進步.303）

打擊角度改變（絕對值）：33.57

波蘭柯是名單中唯一一位左右開弓的打者，他今年把左右打時打擊姿勢的差異明顯縮小，去年左打時，雙腳打開幅度會比右打時少三英吋，但今年這個差距變成只有一英吋，而且今年左右打時的開放角度也都更加封閉。還有一點，就是水手終於放棄讓他面對左投手，站在右打區的比例從2024年的27%降到今年的12%，讓他更能發揮打擊的強項。

七、史考特（Victor Scott II）

史考特。 美聯社

2024成績：145打數/打擊率.179/上壘率.219/長打率.283/OPS .502

2025成績：147打數/打擊率.272/上壘率.347/長打率.381/OPS .728（進步.226）

打擊角度改變（絕對值）：32.59

去年史考特就用開放站姿，但他的前腳腳尖呈現內八狀，而且雙腳分得很開；今年史考特大改姿勢，從開放角度從13度變成47度，但雙腳距離大減13.2英吋，也更靠投手群手丘站，讓他對變化球的應對能力顯著提升，也更能廣角擊球。他今年將球打至相反方向的比例從21%增加到32.7%，反而讓他的BABIP（球打進場內安打率）進步到.362，而這是全大聯盟第13好的成績。