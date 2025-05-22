日職／西武趁戰績低迷打造投手王國 悍將可學習這種翻身模式

日職各隊已進行約40場的賽事，央聯排名並沒有太大變化，勝率在5成以上的依然是阪神、廣島、DeNA、巨人這4隊；洋聯就比較不同了，去年優勝軟銀因傷兵過多影響戰力，本季不再一隊直衝，目前只排在第4名，上季第2的火腿則藉著強大的投手戰力，以23勝17敗1和，5成75的勝率站上龍頭；令人較意外地是暫居第2名的竟是過去2年都排在倒數2名的西武。

雖說前兩季戰績都不好看，但其實西武上一次黃金時期並不是太久以前的事，17到20年都是前段班，18、19連兩年奪下洋聯優勝，當時是靠兇猛的山賊打線掩護疲弱的投手陣，無論得分、打擊率或是長打，幾乎都是聯盟最佳，不過隨著幾位主力打者轉隊，火力減弱，西武在21年之後只有22年排第3名，其他3季落入5、6名之流。

今井達也(左)近幾年表現不錯，今年更投出鬼神般成績。埼玉西武獅臉書粉專

有時危機也是轉機，火力減弱的同時，投手王國正在慢慢成形，21年的團隊投手防禦率在相隔4年後再度降到4之下，22年更只有2.75，接下來的2季也都維持在3左右，尤其是先發投手的防禦率，都是聯盟前段班，只不過23、24年的得分能力實在太差，總得分都墊底，無法以投手掩護打線，畢竟棒球是得分才會贏的運動，因此前兩季的戰績並不理想。

今年西武投手群的表現更優異，目前團隊投手防禦率僅2.37，先發投手部分更是只有2.07，同樣都是洋聯最佳，進攻能力方面雖然還是稍嫌薄弱，不過至少已經不再是聯盟最低，113分的總得分排第5名，只落後給樂天2分，新洋砲內文（Tyler Nevin）算是火力能提升的重要角色之一，本季2成59打擊率、3轟、20分打點，雖然全壘打不多，但打點排在聯盟第5名，與前幾年的洋砲比起來已有相當大的貢獻度。

至於先發投手陣，與先發同樣爆棚的火腿相比，西武的先發投手輪值毫不遜色，且不少都是在近幾年養成為一流投手，例如今井達也，今井是16年的第一指名，高中就讀作新學院高，曾打進甲子園大賽並拿到優勝，18年首上一軍，前3季表現不算穩定，防禦率都在4以上，21年降到4之下，22年起連續3季都沒有超過2.5，23年開始也連兩季10勝，去年拿下三振王，今年先發8場，61局只被打27支安打，投出64次三振，防禦率只有0.59，已有4勝，如果照這個進度推算，連3季10勝應無太大問題，甚至還可能投出單季200次三振。

日本先發投手隅田知一郎。日本武士隊官網 王樹衡

另一位成績明顯進步的是去年12強國手隅田知一郎，他是21年第一指名，22年新人年就扛起先發輪值一角，整季出賽16場，防禦率是不差的3.75，援護率卻只有1.78分，因此只有1勝10敗，這幾年防禦率逐年下降，卻連兩年都以差臨門一腳的9勝收場，今年先發7場，防禦率僅有1.33，已有5勝在手，有望個人首次單季10勝。

高橋光成是14年的第一指名，近5年的成績都算穩定，生涯有4度單季10勝，去年的3.87防禦率稍微偏高，但同樣陷入超低援護率的地獄，援護率只有1.13，整季先發15場，0勝11敗，今年表現回穩，先發7場，防禦率2.93。

投手陣中還有渡邊勇太朗及山田陽翔這兩名與今井一樣打過夏季甲子園大賽的年輕球員，渡邊去年開始成為先發輪值，交出不錯的表現，今年先發7場，防禦率3.19，有2勝：22年才進入職棒的山田，當年是備受關注的甲子園之星，今年首次上一軍，以後援身份出賽12場，投12又1/3局未失分，拿到了5個中繼點，兩人是西武投手陣未來的重要戰力；另外，去年以10勝、2.17防禦率拿下新人王的武内夏暉也傷癒復出，西武的先發投手戰力堅強。

李東洺、黃保羅這兩名悍將本土先發，上週都投出優質先發。聯合報系資料照

西武利用戰績低迷的這幾年把幾名年輕先發投手養成功，打底好之後只要打線稍進步，就有很大的機會脫離過去的谷底，這也讓人想到中職的富邦，富邦近幾年的打擊進攻能力只能用慘來形容，團隊打擊數據甚至還輸給新球隊台鋼，但投手方面還能與其他隊伍抗衡，尤其是上週包括李東洺、力亞士、黃保羅、魔力藍4人接棒都投出優質先發，如果張奕能更進入狀況，加上傷癒復出的陳仕朋、新加入的布坎南，富邦的先發輪值戰力相當充足，而牛棚方面，待傷兵陸續歸隊，搭配適當的使用方式，相信也有回到去年上半季鐵牛棚的可能性，屆時投手方面打底好，只要打擊稍微進步一點、教練團調度靈活一點，戰績應該就不至於再如此慘澹下去了。

註. 數據統計至5/21