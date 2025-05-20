失誤控制、外線決勝負！雷霆灰狼西冠終極對決 攻防重點解析

雷霆歷經七場苦戰，才擊敗傷兵累累的金塊，但環視國外運彩賭盤，清一色仍壓倒性的看好史上最年輕闖入西區冠軍的雷霆，看衰休息長達四天、以逸待勞的灰狼，顯見外界對本季創隊史戰績新高的例行賽龍頭有多麼的看好，現在，就讓我們來看這組新一輪對戰，有哪些需要關注的焦點。

例行賽回顧：灰狼潛在的威脅性

儘管賽事內容本身參考性有限，四場對戰有三場發生在二月，灰狼主要輪替包括戈貝爾（Rudy Gobert）、藍道（Julius Randle）與迪文森佐（Donte DiVincenzo）皆掛免戰牌，但需要知道的是，本季雷霆僅輸掉14場比賽，其中灰狼就佔了兩場，在對手主力大幅缺陣情況下，雙方兩場仍僅二勝二敗打平。

二月三場對戰中，雷霆除霍姆葛倫（Chet Holmgren）曾缺席一場，基本上都是精銳盡出，依舊踢到1勝2敗鐵板，顯見灰狼確有與灰狼一拚勝負的底氣，這點從4戰雙方場均表現亦可看出：灰狼場均118.8分、48.8籃板、25.3次助攻，命中率45.1%；雷霆則為118分、44籃板、27.3助攻，命中率 46.6%。

另一個值得參考的面向，是雙方如何針對彼此的頭號球星防守佈陣，兩人於四場賽事中皆全勤。

麥克丹尼爾斯肩負防守重任。 路透社

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）場均35分7.3籃板6.5助攻，命中率51.1%，三分球命中率55.6%，幾乎是無法阻擋，其中三場至少攻破35分，但其火燙表現並無法確保球隊的勝利，灰狼以區域防守壓制了其他人的發揮，足以讓他獨木難撐大樑。

反觀愛德華（Anthony Edwards），場均22.3分9.3籃板6助攻三分命中率31.6%，與亞歷山大相比並不理想，多特成功減少這位超新星的出手機會，雷霆且對他採取大量包夾，盡可能逼迫他更多自行出手，讓團隊難以串聯，兩敗他皆為全隊最高分，兩勝則不然。

雙方在例行賽都有找到應對之道，進入季後賽，可以想見應該都還會繼續嘗試相似策略，再視對方是否能破解而調整。兩位年輕巨星例行賽不乏互守時刻，季後賽亦可期待上演更火熱的對決。

勝負的關鍵：控制失誤與三分

誠然，進入季後賽始終是不一樣的的情況，但可以想見，兩隊的攻守策略還是圍繞著兩大主將發展。

亞歷山大季後賽表現，整體雖然全能精彩，但確實略有滑落，場均29分5.9籃板6.4助攻1.5抄截0.7阻攻47.8%命中率29.3%三分命中率，但如果以此評斷，很可能陷入假象錯覺，因為近三戰其場均飆升至32.7分4籃板5.7助攻１1.5抄截0.7阻攻60.3%命中率，三分率甚至還高達54.5%．每場並能創造8.7次罰球，例行賽聯盟最可怕的得分機器回來了，無疑是灰狼最大的警訊。

另一邊，愛德華季後賽亦繳出場均26.5分44.5%38.5%（9.1次出手）8籃板5.9助攻1.5抄截0.8阻攻的全能身手，唯他與亞歷山大間有個相當大的差異：失誤。

亞歷山大季後賽場均僅2失誤，愛德華場均則為2.3次，但進入第二輪確是暴漲至3.4次，對勇士第五戰甚至高達7次，這在對戰雷霆時，絕對是個很危險的數字。

愛德華面對亞歷山大的防守。 法新社

為什麼掌握節奏，控制失誤對此輪這麼重要？雙方都將圍繞持球王牌制定嚴密防守策略，而且都將派出多位優秀防守者輪番對付，尤其在包夾與區域聯防的運用上，兩隊且分別是近兩年最強的防守球隊，我們可以期待這一輪上演各種關於包夾、快速輪轉、護框、護球、肉搏與防守策略的Defense美學，而可以預期這兩支球隊都有能力讓對方在半場進攻中陷入掙扎，而這時候決定勝負者，就是誰能靠攻守轉換擺脫半場泥沼，打出更多的輕鬆得分。

雖然雙方都是擅於跑攻守轉換的年輕肉體球隊，唯灰狼本季在失誤方面控制不佳，季後賽甚至比例行賽更糟，場均高達14.8次，對勇士五場有四場高於16次，例行賽最扎實被雷霆擊倒的比賽，正是因為多達24次的失誤，就讓雷霆隊拿下 31 分。

相反地，雷霆才剛於第七戰逼出金塊22次失誤，從而攻下多達27分的快攻與37分的失誤得分，光第二節丹佛就出現8次失誤導致被拉開，其中雷霆還包辦了16次抄截，他們同時也是季後賽團隊抄截第1的球隊。

與此同時，雷霆還是支低失誤率的球隊，進一步拉開與對手在這方面的差距，例行賽他們同時是最低失誤率（11.9%）與讓對手最高失誤率（16.9%）的球隊，失誤得分佔比達到18.1%，創NBA新高，到了季後賽更飆升至20%以上，場均高達24.7分，大家應該就能理解何以控制失誤對灰狼無此重要。

灰狼主帥芬奇（Chris Finch）也因此叮嚀球隊必須減少失誤、打的簡單，「我不認為這是一支你能在對陣時耍很多花招的球隊」。

當然，半場攻防仍會持續，這時候就看雙方球隊的副手群與綠葉們，能給予王牌多大的進攻支援。灰狼要看康利（Mike Conley）、藍道、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與里德（Naz Reid），幫忙愛德華分擔過重的持球角色，並避免他大量試手氣投「Tough Shot」。好消息是藍道近況甚佳。

藍道是灰狼另一個重要進攻發動點。 路透社

雷霆更坐擁威廉斯（Jalen Williams）、霍姆葛倫、多特（Luguentz Dort）、卡盧索（Alex Caruso）與哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）等人才濟濟，但須小心威廉斯極為起伏不定的近況（季後賽有4場命中率低於35%），雷霆需要他分擔更多亞歷山大的得分壓力。

尤其在三分外線方面，這也是去年灰狼兵敗獨行俠的關鍵。本季例行賽灰狼命中數排名第5，雷霆第6，命中率則分別為第4與第6，灰狼本已皆略勝一籌，雙方四場交戰雷霆命中率更從37.4%下滑至35.6%，僅一場準過對手，這就是為何亞歷山大得分再多也難言必勝的原因。

這也是灰狼為什麼在第二輪對勇士第五戰，能克服多達20次失誤仍致勝的重要因素；灰狼全場41.9%三分命中率，最後17投9中，就算輸了前一項「控制失誤」，三分夠準是球隊另一個能彌補戰局的關鍵。

好消息是，季後賽兩隊三分手感都不怎麼樣，壞消息是雷霆仍然更差一籌，剩餘四隊中雷霆是出手最多，但命中率最低的一隊，雙方在此輪都必將集體尋求振作，特別是珍貴空檔的投射把握度，才能幫助自家的主將拉開空間，減少被包夾的風險，也才能在雙方都堅強的禁區防守之外，找到得分的出路。

對灰狼來說，好消息是迪文森佐第二輪準度已有振作，且看能否成為另一個X因子。

關鍵對決：禁區的鬥智攻防

即便外界的焦點主要都會放在亞歷山大VS愛德華，也儘管末端很可能會是由雙方的失誤與三分決勝負，但兩隊戰鬥的起點仍會始於禁區。

即便面對有約柯奇（Nikola Jokic）的金塊，雷霆在季後賽擁有最好的禁區淨勝分，第七戰面對金塊且是懸殊的64比42：透過大量搖擺人的切入、針對約柯奇的開後門以及雙塔之力。想要擊敗雷霆，並且避免對手打出內外串聯，灰狼必須要能在禁區取得抗衡。這就要看戈貝爾能夠待在場上多長時間。

霍姆葛倫「返鄉之戰」值得關注。 美聯社

儘管例行賽里德打出場均22.5分11籃板3.3助攻佳績，但現在要面對的是狀況與例行賽大不相同的霍姆葛倫，為了避免對手禁區逞凶、掌握籃板優勢（季後賽雷霆防守籃板率不到70%）打出反擊，以及懲罰雷霆小陣容等多重需求，有確保戈貝爾時間的必要性。

上一輪對熱火，當戈貝爾下場，帶傷的巴特勒（Jimmy Butler）就會開始點名單打里德與迪文森佐，成效斐然，這一輪可是更棘手的亞歷山大；但同時間，雷霆也深諳此點，勢必會想辦法透過擋拆後中距離挑戰戈貝爾主要採行的沉退防守，以及製造犯規麻煩將法國高塔打下，以便大舉強攻籃框，前者需要主帥芬奇在防守端的策略擬定，後者戈貝爾也要自覺減少不必要犯規。

但另方面，身為本季最強防守球隊，一票側翼大鎖與雙塔，讓雷霆在例行賽也繳出聯盟第2與客場第1的對手禁區命中率（季後賽兩項數字且都還更低），即使灰狼擁有季後賽第二佳的禁區淨勝分，畢竟連續兩輪對手都缺乏長人，參考度有限，尤其對熬過約柯奇七場修煉的雷霆來說，勢必仍有壓力降階之感。

卡盧索(右)與華勒斯(中)是雷霆替補席兩大防守悍將。 法新社

預期他們將能在捉放戈貝爾的同時，也透過肉搏繞前或下三路的狂抄猛截，阻止他接球與下球，化解其無球端的殺傷力；倘若灰狼還是沒能找到有效且即時找到戈貝爾空檔的方法，就算他在防守端依舊能撐住，最終還是大有可能因進攻端的失能，遂雷霆心意的遭受換下場命運。

堪稱本季季後賽灰狼迄今MVP的藍道，則無疑會成為灰狼勝負的最大關鍵。好消息是本季季後賽他整體表現極其優異，場均23.9分5.9籃板5.9助攻的優異表現，是對手無法再靠包夾愛德華就停滯狼軍進攻的主因，另一個好消息則是，例行賽四戰中只上了一場，還是很早期的首戰，雷霆對實際場上的藍道了解有限。

但換個角度，藍道也將面臨的是今年季後賽前所未有的防守壓力，前兩輪對手能對他造成有效限制者有限，更都缺乏第二線的護框守護者，但雷霆可是扎扎實實挺過當代第一人約柯奇的衝擊。

戈貝爾防守哈爾特斯坦。 路透社

他們有一二線皆可的霍姆葛倫與哈爾特斯坦雙塔，也可擺上小球，包括造成約柯奇第七戰大麻煩的卡盧索與多特這樣的側翼肌肉棒子，還有大批瘋狂輪轉防守的側翼，這些是逼迫出金塊大量失誤的雷霆致勝底蘊。

而這一次，輪到藍道要被伺候了（值得注意：第二輪其表現精彩背後，場均也有高達3.6次失誤），憑藉不一樣的隊友組合與較佳的陣容深度，他能夠開闢出與約柯奇不同的結局之路嗎？還是雷霆成功將他邊緣化呢？

其他觀戰焦點

（1）回鄉打球：霍姆格倫是明尼蘇達的驕傲，但他這次的任務將是擊敗故鄉跟以往支持的球隊。做為雷霆的副手之一，其新生代獨角獸的臂展、拉開空間能力、敏捷速度和護框，很可能成為球隊痛擊戈貝爾的策略關鍵，這場「返鄉之戰」值得關注！

里德也要分擔灰狼更多進攻責任。 美聯社

（2）從前一輪獲得的提升：對雷霆來說，第二輪最大的價值是更深刻明瞭例行賽僅是參考的繃緊神經，不然他們本該橫掃金塊。早先的隱憂之一，也在例行賽太多大勝，一直沒能累積膠著時刻的經驗，第一輪對灰熊在莫蘭特傷後亦然，第二輪確實就輸掉了拉鋸的首戰與第三場的延長賽。

但在經過第七戰大勝的洗禮後，球隊抗壓能力肯定有所再提升；另方面球隊也先吃過金塊區域防守的苦果，亦有助於分區冠軍戰，面對灰狼必然會再次祭出的區防時之應對。

灰狼方面，經過上一輪休息太久結果首戰慘敗的教訓後，加上這一輪會是Underdog的挑戰姿態，可以預期客場首戰該不會再有如第二輪般的輕敵情況；先面對過巴特勒扮演Playmaker串聯勇士全隊的打法以及金州軍的防守壓迫，同樣也都有助於沙盤演練對雷霆的戰爭。

雷霆二當家威廉斯得有更穩定的進攻輸出。 美聯社

（3）輪替深度：兩隊都有不俗的陣容深度，但奧克拉荷馬顯然略勝一籌。雷霆場均9分鐘以上，場場出賽的球員多達10位，超過20分鐘的有7位；灰狼則有8位場均18分鐘以上球員，其中7位超過24分鐘，顯見雷霆更分散也更多工具人可使用的調兵遣將。後者自然對打體能戰有所幫助，且看灰狼能否逼迫雷霆也跟著施行更加精兵政策，也白熱化的輪替了。

對灰狼來說，好消息與壞消息都是，他們再次成為了Underdog，這讓它們陷入主場劣勢，但對於球隊來說，精神上反而更適應做一位挑戰者；但前方這座高牆，比去年的對手更加強大，同時具備了體型、深度、多功能性，球員且多半兼具攻防雙向能力，而灰狼卻不時苦於進攻組或防守組的取捨。

究竟是愛德華的球星獵殺名單上，會再寫上即將出爐的新任MVP，且灰狼隊史首度闖進總冠軍戰呢？亦或者亞歷山大繼續挺進雷霆隊史最榮耀一季的下階段任務？

讓我們一同揭曉，明天起開打的新時代西區冠軍戰！