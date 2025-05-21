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中職／逾10位新面孔崛起 世代更替不再靠壓倒性成績

聯合新聞網／ Tzuyi
中職中信兄弟19歲外野手許庭綸。中信兄弟提供
中職中信兄弟19歲外野手許庭綸。中信兄弟提供

上半季進行超過一半的賽程，除了台鋼及富邦仍居落後外，其他四隊都超過5成勝率，最多只有5場勝差，最後鹿死誰手還很難說。以往許多球隊多是以設定的主將應戰，消化試合才會給予新人更多機會練兵，不過今年球季，各隊多有新面孔崛起，學弟不需要壓倒性的成績才能取代學長，已是誰能貢獻誰就有機會的時代。

以2022年以後加入職棒，而且過去出賽不超過30場的球員，今年成為一軍常客的，看看各隊有哪些新面孔？

中信兄弟：盧孟揚、許庭綸、伍立辰、陳冠穎

中信兄弟隊盧孟揚。中信兄弟隊提供
中信兄弟隊盧孟揚。中信兄弟隊提供

曾經，中信擁有「泡麵三人組」的超強後援防線，然而陸續碰到傷病影響後，鐵牛棚逐漸生鏽，成為他們霸業的隱憂之一。今年球季，他們決定大膽啟用去年選秀第二輪及第三輪選入，兩位完成度高的大社投手伍立辰及陳冠穎。他們目前都展現不錯的壓制能力，大部份都可以順利完成任務，不過都有單場被打爆的情況，是新人常見的情況，也是需要更精進的部份。

除了牛棚外，一直是弱點的本土先發投手，今年則啟用已培養超過2年的盧孟揚，他直球及變化球都頗具有威脅性，只是被打擊率及被上壘率偏高，所幸瓦解危機能力不錯，未來可期。另外因為外野的傷兵不少，去年首輪的許庭綸也獲得不少機會，不過他要取代學長們還有很長一段路要走。

樂天桃猿：李勛傑、曾冠傑

樂天桃猿隊李勛傑。樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊李勛傑。樂天桃猿隊提供

在朱育賢轉隊，梁家榮、林承飛及廖健富受傷，樂天桃猿的內野出現許多空缺，尤其邊角的一、三壘開放陣中好手競爭。2023年平鎮高中出品的李勛傑，及2024年從高苑工商畢業的曾冠傑，兩位高卒球員受到教練關注的目光。不過他們打擊上出現不少問題，攻擊的細膩度還不足，所以還無法站穩一軍，但從實戰中吸取經驗，對他們養成會更有幫助。

台鋼雄鷹：張誠恩、曾昱磬

台鋼雄鷹隊雄鷹野手曾昱磬。中央社
台鋼雄鷹隊雄鷹野手曾昱磬。中央社

去年才登上一軍的台鋼雄鷹，球團除了找來有經驗的球員助拳外，持續發掘更多年輕好手。特別的是2023年選秀以內野手加入的張誠恩，在發揮不順的情況下，2004年棄打從投的張誠恩，今年成為雄鷹最重要的牛棚大將。同樣是內野手加入的曾昱磬，今年則是轉戰外野，他的火力凶猛頗被教練團期待，但被三振數偏多，同樣需要更多經驗精進。

統一7-ELEVEn獅：林培緯

統一獅隊林培緯。聯合報系資料照
統一獅隊林培緯。聯合報系資料照

戰力雄厚的統一7-ELEVEn獅，這幾年的選秀球員，除了即戰力投手外，就只有首輪的野手有機會快速登上一軍。從2022年加入統一的林培緯，受制於他守備位置，因此即使是二輪籤，他的機會十分有限。在內野老將持續減少場次，今年他首度開季一軍登場，而且展現不錯的打擊表現，只要防守技巧精進，將會是獅隊重要戰力。

味全龍：曾聖安

味全龍隊曾聖安(左)。聯合報系資料照
味全龍隊曾聖安(左)。聯合報系資料照

休賽季大肆補強外野陣容的味全龍，開季還是讓新秀有上場機會，去年首輪加入的大物高卒球員曾聖安，就成為隊史最年輕先發第一棒。雖然被認為打擊能力佳，且具有火力，但目前揮空率過高，暫時被下放二軍調整。他還很年輕，球隊也有完整養成計畫，或許很快就會重返一軍成為爭冠的成員之一。

富邦悍將：林栚呈

富邦悍將投手林栚呈。聯合報系資料照
富邦悍將投手林栚呈。聯合報系資料照

對於調度有自己一套的富邦悍將，通常開季多會以有經驗的球員為主，年輕球員多是下半季才比較有機會上場。許多小將在入選後，馬上就會獲得一軍機會，因此過去機會不多，今年才真正崛起的並不多。在主力牛棚幾乎全員傷兵的情況下，2022年第七輪的林栚呈獲得不少機會，是目前悍將最穩的後援投手，有望再現七輪傳奇。

目前崛起的新面孔中，投手表現最為亮眼，但要注意別使用過度，另外他們容易被對手特別研究針對，還是要養成更強力的球威，才可避免成為曇花一現的球員。打擊則以林培緯最為亮眼，其他小將能力都頗被看好，但還需要養成及調整，才有機會成為更厲害的球員。

中職實力持續進步，已經不是選秀會充滿大量即戰力的時代，資深或高薪球員也不一定可以穩佔場次。教練團願意給予小將更多機會，刺激隊內競爭，將會增進球隊實力，讓比賽更好看！

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