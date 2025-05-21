MVP、全壘打王、打擊王都來了 世壯運職棒OB陣容有多豪華？

世壯運主打促進全民運動的風氣，競技本身雖然不是重點，也不像奧運、世界杯等受到許多球迷關注的國際賽事。不過今年世壯運棒球項目裡，有周思齊籌組的「山羊兄弟（GOATBROS）」，以及郭岱琦號召的「ENERGY」兩支球隊領銜參賽，在這些前職棒知名球星號召下，確實有著可看之處。

首先談到山羊兄弟，領軍的周思齊去年才剛退下職棒球員身分，且在兩場大巨蛋引退賽吸引到滿場球迷送別，累積20年來的職棒成就不可勝數。另外還有曾和周思齊與彭政閔組成「新黃金三劍客」的陳冠任，過去曾在中職拿下新人王、打擊王、安打王等多個打擊獎項。除了這兩位左手強打以外，右打也有創下中繼單季全壘打紀錄的高國輝，光是這三位排出來，就已經是中職明星隊等級的中心打線了。

周思齊領軍的「GOATBROS山羊兄弟」是世壯運棒球項目亮點。圖／GOATBROS球隊提供

雖然帳面職棒資歷可能沒有那麼亮眼，但林瀚和陳敏賜兩人也值得關注。林瀚是業餘沙場老將，曾經參加過中職選秀會，不過正好碰上聯盟假球猖獗的年代，最後沒有加盟職棒，而是以業餘甲組選手身分奮戰多年，有著豐富的國際賽經歷。

山羊兄弟能排出陳冠任(圖)、高國輝和周思齊的豪華打序。 聯合報系資料照

旅美過的陳敏賜則是回中職後棄投從打，擁有傲人的打擊爆發力，曾拿過二軍全壘打王。重點是他仍是業餘甲組的現役球員，12日的比賽還對台電轟出雙響砲，年初也在WBCQ熱身賽對西班牙代表開轟。和其他已經離開球場有段時間，近期正努力找手感的球員相比，實戰近況算是比較理想的。不過也因為還現役又身手不錯，使得陳敏賜仍有母隊或者業餘國家隊的行程，不一定能在世壯運場場露面。

山羊兄弟的陳敏賜目前仍是現役的甲組球員。 中央社

至於投手的部分，曾旅美並在中職投過單季10勝的潘菘瑋（增菘瑋）預計將扛起重任，其餘投手人選還包括以下勾聞名的「屠牛手」吳俊億，以及同樣身為現役甲組球員，有著實戰140公里以上實力，並且還是列特博公司總經理的戴極昇。至於也曾在中職留下過一定成績的林敬民，這次有可能會先以投手教練的任務為主。由於本次比賽場次少，賽制又採取90分制，每場能打的局數有限，因此對投手的要求在精不在多。且據說在中職以外野手為主的簡富智，意外在練習中投出不錯的內容，也有可能會以投手身分上場。

至於另外一隊由郭岱琦、高國慶等人領軍的「Energy」，除了陣容資歷也相當堅強以外，還有著年輕的優勢。包括黃恩賜（37歲）、鄧志偉（36歲）、蔡森夫（37歲）、張詠漢（36歲）、林晨樺（36歲）和曾琮萱（37歲）等人，都是還不到40歲的好手。運動場上終究年輕就是本錢，或許會更有利於調整。

Energy陣容也是相當堅強，而且有許多還不到40的「年輕好手」。截圖自明新科技大學粉絲團

另外，陣中的高國慶雖然已經46歲，不過直到2022年還在中職一軍有不少出賽機會，並且在當年仍有2成60打擊率，可以想見擅於保養的他，若現今仍維持的不錯也不意外。號召組隊的郭岱琦幾年前還參加過中職測試會，應該也對自己的身手有一定信心。如果他們及上述的張詠漢、鄧志偉和蔡森夫等現役時期具有長打火力的選手能發揮得宜，那麼這支球隊的砲火也不容小覷。

Energy投手的部分目前看來，交給林晨樺和曾琮萱的可能性不小。兩位都是文化大學出身，當年以球隊一指加盟職棒的右手側投。現役時期的林晨樺主要以控球取勝，曾經在2013年拿過單季15勝勇奪勝投王。曾琮萱則是控球沒有那麼理想，但是球路尾勁不錯，只是因為傷勢影響表現。球隊的投手表現如何，應該就會看這兩人現在還有幾成功力。

拿過勝投王的林晨樺預計是Energy主力投手。截圖自明新科技大學粉絲團

除了這兩隊之外，還有「NTSU OB隊」（NTSU為國體大），陣中有前兄弟主力先發「奶茶清」林煜清，以及黃志祥、王湘嵐等選手。細數這些參戰世壯運的前職棒陣容裡，就囊括了年度MVP（周思齊、高國慶）、全壘打王（高國輝）、打擊王（陳冠任）、安打王（高國慶、陳冠任）、勝投王（林晨樺）等等當年拿下各大獎項的好手。就算不是世大運，以同樣的陣容辦個職棒傳奇OB賽，肯定也能吸引到球迷進場懷舊。

不過，球迷若想一睹這些傳奇球星在世大運的風采，可要記得早點起床。目前確定山羊兄弟與Energy都排在競技組A組，並且會在23日正面交鋒。然而，小組賽A組的比賽時間都是早上八點，這在習慣於晚上開打的棒球國際賽事中，算是較罕見的比賽時間，甚至球場也可能沒辦法太早開門，未必能像一般棒球賽事一樣，賽前有約兩個小時左右的充裕時間可以練習。過往其他屆世壯運棒球項目，確實也常常選在白天時段開打，或許這次雙北舉辦賽事，更傾向維持既有的模式，而不是考量到既然有不少職棒明星參與，就調整為晚間或者下午等等比賽時段，更方便球迷能夠入場，因此若是多貪睡一些些，可就無法目睹這些明星風采了。

高國輝這次世壯運很忙，參加了高球與棒球兩項目。圖／富邦悍將隊提供

對球員而言，在基層科班住宿舍團進團出的時期，多少都經歷過天還沒亮就得先去跑步，跑一圈才回來吃早餐的生活，也有一些認真的球員，職棒時期會在清晨就開始練習，起碼不是晚接午，在早八打球的問題應該還好，重點還是在退役多年後油箱還剩多少油。就看這些昔日的傳奇好手們，究竟能打出什麼樣的表現了。