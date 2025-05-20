中職／回顧2022年與樂天交易案 林澤彬要證明悍將沒虧爛

日職上週進行了一樁台日都關注的交易，除了交易隊伍是兩聯盟的豪門球隊巨人及軟銀外，雙方當事者秋広優人、大江竜聖及砂川理查都曾來台打過國際賽，台灣球迷對他們並不陌生，且進入職棒後都算是球團積極培養的球員，只是兩人近兩年在一軍沒太多表現，砂川更是常常被提起的交易對象，但無論現役選秀或交易，都沒有他的名字出現，講著講著，現在終於如願轉隊尋求更多一軍出賽機會。

砂川及秋広12日轉隊後都被登錄一軍，砂川出賽5場，15個打數雖只打出3支安打，有5次三振，不過3支安打就包括2轟，打下4分打點，表現不錯；而轉隊到軟銀的秋広也在15日迎來洋聯首次出賽，出賽4場，12個打數有3支安打，當然，並不是每次交易的當事者轉隊之後馬上就有出賽機會，也有不少球員是在好幾年後才對球隊做出貢獻。

相對於日職一年有好幾次交易，中職在2022年才又重啟交易，當時是富邦以楊晉豪及楊彬與樂天換來王躍霖及林澤彬，在這相隔了9年後再一次的交易案後，中職的交易市場近幾年逐漸熱絡，23年台鋼與樂天、24年台鋼更兩度與統一進行交易。

無論在支持情感或實際戰力的考量下，球員交易本來就有正反兩面的聲音，猶記得22年的交易案曝光後也引起許多討論，在富邦方面，楊彬21年雖然只有5場一軍先發機會，防禦率卻僅有1.52，二軍的投球內容也不錯，22年同樣是二軍的主力先發，而17年第一指名的楊晉豪，則是遲遲無法在一軍兌現天賦，不過還算年輕，仍有期待感，當時被交易出去，換來年紀較長的王躍霖及完成度較高的林澤彬，各界認為富邦在這樁交易案中佔劣勢的反應較多，但交易的效益有時是要拉長時間來看的，當下要斷定誰賺誰賠也說不準。

交易案成立後，楊彬立即獲得一軍出賽機會，包括兩場對老東家富邦的比賽在內，連4場投出優質先發，整季下來在一軍出賽7場，有2勝1敗1中繼，防禦率3.62的成績，但接下來的兩個球季在一軍總共只出賽14場，僅有1次先發，去年的防禦率飆高到8以上，今年似乎連二軍也壓不住，出賽4場，防禦率超過23。

楊晉豪去年季前宣布任意引退。聯合報系資料照

跟楊彬一樣，楊晉豪22年轉隊後就獲得不少一軍上場機會，整季交出2成95打擊率的成績，23年更是出賽35場，生涯首度單季打席超過100個，不過這一年除了長打率外，其餘如打擊率、上壘率及被三振率等都比上季退步許多，在二壘的守備方面也僅有0.958的守備率，他在24年季前宣布任意引退，是這4人中唯一已離開職棒球場的球員。

至於富邦方面，王躍霖在21、22年球季其實壓制力已明顯下降，22年被交易到富邦後，雖馬上有一軍出賽機會，但6場出賽僅投4又1/3局，就被打出9支安打及投出2次保送，防禦率高達6.23，季後被放到60人名單外，富邦雖有意簽回，卻先被味全攔胡，等於交易來只用了不到10場，對富邦來說，這的確是一筆虧慘的交易，更諷刺的是王躍霖轉隊到味全後交出堪稱生涯最佳的單季表現，更引燃了富邦球迷的怒火。

王躍霖22年被交易到富邦後只出賽不到10場，季後被放在60人名單外，被味全簽走。聯合報系資料照

接下來是交易案的最後一位主角，也是另外一個「彬彬」林澤彬，林澤彬生涯前3年在樂天一軍的出賽數並不多，但打擊內容不算差，二軍也有亮眼的打擊表現，由於長打火力不足及守備位置重疊的關係，22年成為交易籌碼來到富邦，轉隊之後，林澤彬22、23年球季在一、二軍的打擊表現反而都不若樂天時期，上季找回手感，整季在二軍交出2成93打擊率、2轟、23分打點的成績，可惜富邦一軍內野有李宗賢、張育成、池恩齊、董子恩等人，使得原本守二遊且加練三壘的林澤彬苦無一軍出賽機會，最終在一軍只有3場出賽及7個打席。

今年富邦二遊陷入傷兵及低潮困境，林澤彬在4月中就獲得上一軍的機會，但打擊狀況不佳，月底又被下放，5月中再度被升上來，這次在二軍打擊調整似乎收到效果，出賽4場，13個打數有7支安打、4 分打點，且創下追平球團紀錄的連9打席上壘，雖然17日的比賽4打數無安打，打擊表現已令人驚艷，也是富邦上週能拿到3勝的關鍵打者。

林澤彬上週創下追平隊史的連續9打席上壘紀錄。富邦悍將提供

這樁多年後再度出現的交易案，在當年引起多方討論，尤其是後來楊彬及楊晉豪的表現，更讓富邦慘賠的聲音大量出現，負面的情緒甚至延伸到該年季後的擴編選秀，及多名球星被放在60人名單外的事件，但還是要說一句，有時交易、甚至是戰力外等的效益及原因，都不是當下能夠斷定的，現在還有人會說富邦虧爛嗎？