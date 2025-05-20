陣容深度、攻防、禁區都略佔上風 預測西區決賽雷霆4：2灰狼

西區決賽第一種子雷霆vs.第六種子灰狼，例行賽68勝雷霆迎戰49勝灰狼，雷霆陣容深度、攻防、禁區都略佔上風。

雙方各有一個難解近乎無解的點，灰狼是狼王後衛愛德華，三分、突破、單打極威脅性，破壞力強大。雷霆核心後衛亞歷山大幾乎就是今年最有價值球員(MVP)，得分方式和防守都是年度第一隊等級，進攻得分堪稱聯盟最穩定高手。

帶隊領袖戰力相抵，雷霆優勢在全隊出色防守+禁區雙塔七呎長人霍姆葛倫、哈爾特斯坦+過人陣容深度，雷霆攻防都是精英級別球隊，防守效率、抄截、失誤控制和失分都是聯盟第一。

灰狼守優於攻，主力前鋒藍道(左)在今年季後賽打出生涯最顛峰狀況。 美聯社

灰狼守優於攻，灰狼優勢在兩名主力前鋒藍道和麥克丹尼爾斯都在今年季後賽打出生涯最顛峰狀況，藍道場均23.9分、5.9籃板、5.9助攻，是灰狼今年季後賽最犀利進攻武器和全能高手，麥克丹尼爾斯場均15.4分6.1籃板，投籃命中率5成5。

灰狼有一個難解的點就是藍道，他很可能就是灰狼能不能扭轉戰局和系列賽情勢關鍵人物。

藍道今年季後賽場均23.9分，5成1投籃命中率和3成45三分命中率都很稱頭，藍道正在打出生涯最顛峰。對湖人系列賽藍道打趴所有對位，湖人三名前鋒八村壘、史密斯、范德比爾特都拿藍道束手無策，連湖人老大詹姆斯下來對位也扛不住藍道野獸突破和各種無解單打。

對勇士系列賽藍道更肆無忌憚，勇士前鋒「嘴綠」格林都坦誠這個系列賽被藍道徹底打趴。

雷霆今年區域聯防守得很出色。 法新社

雷霆儘管擁有攻防俱佳七呎雙塔霍姆葛倫和哈爾特斯坦，霍姆葛倫防守一流，協防能力和封蓋都是精英級別，進攻可以拉開空間+打擋拆。哈爾特斯坦擅於身體對抗，籃板卡位低位扛人都是聯盟頂級長人。

但藍道是一名有速度、蠻力和粗硬技巧大前鋒，經常還有神來幾筆三分和很難針對單打突破。藍道隊友愛德華為藍道進攻得分下了這樣的評論，「今年球季經常看藍道打進各種不可思議進球，我們都不知道他是如何完成這樣的進攻，他真的打出太多神奇時和精采好球，我們看得目瞪口呆。」

湖人系列賽被藍道各種撕裂防線投垮，勇士系列賽也被藍道殺得肢離破碎。湖人和勇士都沒有能限制藍道野獸般蠻勁的攻防對位球員。

湖人和勇士都沒有能限制藍道(右)野獸般蠻勁的攻防對位球員，如今就看雷霆如何出招。 美聯社

雷霆也沒有適合對位藍道打法和球風的球員，只能靠霍姆葛倫和哈爾特斯坦，以人替補上來中鋒傑林威廉斯(Jaylin Williams)+前鋒威廉斯(Kenrich Williams)輪流對位。

雷霆今年區域聯防守得很出色，區域是困死藍道和麥克丹尼爾斯、愛德華三個灰狼進攻軸心致勝武器和戰略。

灰狼贏球命脈還有三分球，雷霆防守策略和對位+區域聯防都能拿出箝制灰狼三分球出手空間方法，一旦三分失準或出手空間被壓縮，灰狼就很難打出團隊戰力，只能靠愛德華和藍道單打支撐。

比進攻節奏和場均出手，雷霆仍有相當優勢。 美聯社

比攻防武器，雷霆更豐富更有深度。

比禁區籃板防守，雷霆本錢更雄厚。

比進攻節奏和場均出手，雷霆仍有相當優勢。

比運動能力和天賦，雷霆都要更好一些。

我的預測：雷霆4：2淘汰灰狼。