空振王找回手感 「魔術師」貝耶茲打擊回春咁有影？

有著「El Mago」（魔術師）美譽的貝耶茲（Javier Báez），過去是芝加哥小熊隊的超級球星；2016年，以華麗的守備和關鍵時刻的打擊貢獻，助球隊奪下睽違108年的世界大賽冠軍，並與投手喬恩·萊斯特（Jon Lester）共同榮膺國聯冠軍系列賽MVP；2018年，他更以34支全壘打、111分打點和.290打擊率，拿下國聯MVP票選第二名，成為聯盟中最具威脅性的中線內野手之一。

然而，轉戰底特律老虎後的3年，貝耶茲彷彿失去了他的魔術棒。2022至2024年打擊表現每況愈下，2024年更是低到谷底，僅有.184打擊率、.515的OPS，並屢次成為投手三振嗨賴下的背景；過去揮大棒、缺乏本壘板紀律的壞習慣，以及在底特律的持續低迷，讓他的角色從主力游擊手淪為工具人，甚至不被保證先發，球界也幾乎對他失去信心。

在2025年開季，這位無人看好的32歲老將，卻交出一張令人震驚的成績單：36場比賽中，打擊率.307、OPS .855，還有6發全壘打，彷彿重現昔日榮光。這份帳面數據是真金不怕火煉，還是僅僅一場短暫的煙火秀？

貝耶茲打擊風格高度仰賴他的球棒控制能力，在生涯巔峰的2018年便得益於這種「暴力美學」。 美聯社

貝耶茲一直是位積極出棒的打者，生涯的揮棒率55.3%遠高於聯盟平均的47.2%；身材雖不魁武，但有著超出水準的揮棒速度；打擊風格高度仰賴他的球棒控制能力，在生涯巔峰的2018年便得益於這種「暴力美學」，幾乎能將任何球種敲出強勁安打，該季繳出高達.212的ISO和.552的長打率。

來到老虎隊後，貝耶茲的弱點被無限放大。2022至24年，他的wRC+分別為89、63、43，長打能力近乎完全消失；成績下滑的關鍵在於兩個因素：首先是過高的追打率（2022年有著高達47.5%的壞球追打率）導致他頻繁打出軟弱滾地球；其次，缺乏選球耐心，生涯保送率僅4.5%，與聯盟的8.4%有著相當大的差距，當年齡逐漸增長，愈來愈難靈活地擊中來球時，成績的大幅下滑也是在所難免。

2025年，貝耶茲的表現宛如浴火重生，成績能有所改善，最明顯的是他的打擊姿勢與站位，首先，他縮短了兩腳間距、準備姿勢時將球棒握得更低、揮棒路徑更直接，以減少昔日太過多餘的揮棒動作，這使他不僅能更穩定地應對好球帶上緣的速球，過去容易被誘騙的變化球也變少了。此外，他也在春訓期間加強了外野守備練習，本季也多以中外野手的身份出賽。

2025年貝耶茲的表現宛如浴火重生，成績能有所改善，最明顯的是他的打擊姿勢與站位。 美聯社

一系列的改變似乎讓他重新找回比賽節奏，專注力也隨之提升。根據Baseball Savant提供的進階數據，貝耶茲2025年的Squared-Up%（打者實際擊球初速，相對於其揮棒速度和投球速度所能達到最快擊球初速的比例）確實有所提升，代表他能將自己本身的力量發揮地更徹底。

這些數據是否能為貝耶茲的成功背書？答案只能是部分肯定，貝耶茲的擊球品質確實有所提升；然而，高的BABIP（.367，其生涯平均為 .315）以及僅 .315的xwOBA顯示，他的帳面成績可能受到其他運氣因素影響；此外，他的三振率（23.1%）以及保送率（3.7%）與過去三年相差無幾，顯示選球紀律尚未改善。

貝耶茲能在32歲的現在稍稍找回昔日手感，對老虎這支準備崛起的球隊來說絕對是一大助力。 法新社

他的表現可能難以長期維持在.850的OPS，預期真實水準可能更接近.720-.740，儘管如此，也已經是平均以上的表現。相較過去3年的慘澹成績，貝耶茲能在32歲的現在稍稍找回昔日手感，對老虎這支準備崛起的球隊來說絕對是一大助力。