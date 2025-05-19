中職／「完全體」悍將絕非軟腳蝦 下半季仍有望「脫胎換骨」

上週富邦「大董」蔡明忠親自來到新莊球場督軍，結果富邦悍將戰績漸有起色，先說結論，以富邦悍將的戰力，戰績應該不僅於此，接下來傷兵將陸續歸隊，下半季依舊大有可為。

坦白說，富邦悍將開季至今欲振乏力，絕對和傷兵滿營有關係，近期就連主戰捕手戴培峰和守護神曾峻岳都躺在傷兵名單，除了場上拚戰受傷，一下子湧現這麼多傷兵，多少都與選手長期累積疲勞和傷勢，以及訓練、防護體系有關係，短時間內這些問題不易解決，眼下最重要的是等主力傷兵回歸。

好消息是，陳仕朋、江國豪、岳少華、吳世豪、王尉永已在二軍投復健賽，張進德也開始在二軍實戰，加上張育成、戴培峰、曾峻岳，如果他們都能在下半季開打前調整到位，富邦悍將團隊戰力還是很有競爭力。

魔力藍表現不俗，是支撐球隊重要的洋投。聯合報系資料照

上半季富邦悍將還有一個問題就是洋投，他們是少數採「2先發1後援」洋投配置的球隊，牛棚大將富藍戈球速、尾勁和壓制力不如以往，對手對他也逐漸熟悉，只是在大批牛棚主力受傷缺陣之際，富邦悍將還是非常需要富藍戈壓陣，而洋投銳歐只先發2場就高掛免戰牌，本季恐難回歸戰線。

好在魔力藍表現不俗，力亞士也還算堪用，雖然防禦率4.05、戰績1勝4敗不算理想，不過平均每場先發能吃下近6局，沒有功勞也有苦勞，現在新洋投布坎南到來，等到牛棚主力陸續回歸，下半季富邦悍將很有可能採用「3先發」洋投配置。

布坎南剛滿35歲，比力亞士小1歲，年紀不是問題，堪用與否最重要，德保拉37歲還不是投得嚇嚇叫。布坎南曾奪韓職勝投王，效力三星獅4年，每年勝投都達兩位數，累計防禦率3.02，也有3年大聯盟資歷，今年則在遊騎兵3A打滾，下半季布坎南、力亞士、魔力藍可望共同扛起先發重擔，加上近期表現不俗的李東洺、黃保羅，還有原本就在先發輪值的張奕，以及接下來即將回歸的陳仕朋、江國豪，富邦悍將先發輪值人手充足，幾名土投可納入後援投手群，以解牛棚燃眉之急。

富邦悍將中生代能不能打出來，進而撐起整支球隊，唯有他們打出來，在團隊散發正能量和影響力，圖為范國宸(白衣)。聯合報系資料照

在缺兵少將的情況下，上半季富邦悍將先發投手防禦率4.14，牛棚防禦率5.12都是全聯盟最差，下半季若採3名先發洋投，加上傷兵回歸，富邦悍將投手群應該可以穩住陣腳，而張進德若回歸，也能讓球隊投捕搭檔能有更多選擇。

打線方面還是老話一句，有沒有張育成不是重點，因為從去年季中至今，張育成出賽的球隊勝率也只有0.382，重點是富邦悍將中生代能不能打出來，進而撐起整支球隊，包括范國宸、李宗賢、王正棠、申皓瑋、高國麟，唯有他們打出來，在團隊散發正能量和影響力，用行動帶領小老弟，富邦悍將才有希望。

最後來談陳真，很多人都說，為什麼不給陳真多一點機會？有長期看陳真比賽的球迷應該不難發現，陳真的外野守備能力真的太差，無論傳球、飛球判斷、解讀能力都不足，而且打擊穩定性不佳，執行戰術能力差，揮空率也過高，其實並不好做戰，如果要讓陳真持續上場，指定打擊應該是可行的安排，就看教練團的思維，他不是不能用，或許不怎麼好用，但絕對能打，就看怎麼運用。

要讓陳真持續上場，指定打擊應該是可行的安排。圖／富邦悍將隊提供

由於中職特殊賽制關係，積弱不振的球隊永遠有機會翻身，如果下半季富邦悍將「完全體」應戰，或許還不到爭冠的兢爭力，但至少絕非軟腳蝦，依舊可以給各隊製造麻煩，不過富邦悍將初步目標應該可以放在半季挑戰5成勝率，上次球隊半季勝率超過5成，已是2022年下半季，富邦悍將戰力不錯，不用一直看衰，至於要如何炒這一盤菜，就看球團制服組和教練團的功力。