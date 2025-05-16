綠衫軍將士用命為泰托姆奮戰 力拚搶七的五大關鍵

東區季後賽第二輪溜馬打出驚奇淘汰東區第一的騎士後，連續兩年踏進分區冠軍賽並以逸待勞的等待東區決賽到來。另一邊衛冕軍塞爾蒂克仍在存亡危急之秋持續奮戰。

塞爾蒂克在系列賽第五戰，面對1比3落後給尼克，且當家王牌泰托姆（Jayson Tatum）報銷的困境，波士頓塞爾蒂克在主場打出最團結、最無私的一戰，以團隊火力壓制尼克，將系列賽扳成2比3。

如今戰火燒回紐約，第六戰塞爾蒂克若要在尼克主場求生並延續勝利氣勢將系列賽帶回波士頓，他們就必須把上一戰的勝利方程式帶到客場，並在幾個關鍵層面持續優化。

關鍵一：布朗的「創造者模式」必須再啟動

在泰托姆傷退之後，布朗（Jalen Brwon）在第五戰扛起全隊進攻組織與進攻終結的雙重責任，全場交出26分、12助攻、8籃板的準大三元表現，助攻數更創下生涯新高。令人驚喜的是，布朗並未選擇以一打多硬解僵局，他有效吸引尼克的防守重心，並在面對包夾或非理想出手時，選擇相信隊友而非強行出手。

布朗必須善用自身吸引力創造更多攻勢。 路透社

這樣的無私打法帶動了團隊火力的全面開花。雖然布朗目前仍帶著傷勢，狀態不如去年榮膺東區與總冠軍賽MVP時的顛峰，但他在第五戰以52.9%的命中率砍下26分、12助攻與8籃板，無疑是本系列最關鍵的一役。

若塞爾蒂克想在第六戰延續勝勢，布朗就必須持續扮演組織創造者，而不僅僅是進攻終結者，而這正是泰托姆過去在陣中所扮演的角色。

關鍵二：重拾多點開花的三分火力

第五戰的塞爾蒂克終於找回例行賽熟悉的樣貌：全隊流暢傳導、三分火力全面開張，全場送出27次助攻，命中22記三分，命中率高達44.9%。這樣的進攻型態正是塞爾蒂克制勝的根本。

懷特三分狀態持續升溫。 路透社

懷特（Derrick White）近期三分狀態持續升溫，近三戰分別命中3、6與7球，第六戰他的外線火力依舊是勝負關鍵。小白除了被動埋伏從布朗的分球中取得空檔，他也應主動藉由持球與霍福特（Al Horford）、哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等人的掩護後尋找主動出擊的空間。

此外，年度最佳第六人普里查德（Payton Pritchard）的穩定發揮同樣重要，只要他不急於出手，沉著應戰，就有機會成為外線致命一擊的利器。剛於第五戰回歸的豪瑟（Sam Hauser）也是有外線威脅的一環，他的三分能力可望成為X因子。

整體而言，塞爾蒂克需要從強硬防守啟動快攻與外線節奏，再次打出多點開花的團隊攻勢，重現例行賽橫掃尼克的戰力。

普里查德的穩定發揮同樣重要。 美聯社

關鍵三：禁區防守強度的提升

塞爾蒂克第五戰展現強悍防守，從有效的保護禁區，籃板球的掌握，與雙方懸殊的封蓋次數，都可以看出綠衫軍求勝的拚勁與企圖心。

第五戰的關鍵人物之一，無疑是柯內特（Luke Kornet）。他上場26分鐘（季後賽新高），尤其在第三節打滿並發揮巨大影響力，單節貢獻5火鍋與5籃板，幫助塞爾蒂克單節32比17痛擊尼克，成為比賽轉折點。

柯內特進聯盟時是外線型長人，但近年為配合球隊戰術與陣型已轉為防守與護框為主的內線藍領。他雖缺乏外線威脅，卻能有效執行擋拆與高位策應，具備一定的籃下終結能力與防守腳步。

第五戰柯內特全場拿下10分、9籃板與驚人的7次阻攻，證明只要給他時間，他能在禁區成為關鍵防線。第六戰教練團應繼續信任並重用柯內特，以抵抗尼克強勢的籃板與內線進攻。

柯內特第五戰表現優異。 美聯社

關鍵四：哈勒戴必須更有侵略性的展現攻守價值

哈勒戴（Jrue Holiday）雖然今年進攻狀態下滑不像上季奪冠年這麼火燙，但起碼他要能維持穩定控場與攻守轉換的節奏。他必須在防守端更有侵略性，去干擾布朗森（Jalen Brunson） 持球路線與高位施壓，不要讓他輕易切入去製造機會，同時給予更多的身體接觸與碰撞去影響布朗森的投籃感覺與心情。

總的來說，哈勒戴得保持第五戰的身體記憶，同時更具備侵略性與求勝企圖，不論是對布朗森的單防、還是冷靜控場與節奏維持，他都是塞爾蒂克的定錨者。

哈勒戴必須更有侵略性的展現攻守價值。 法新社

關鍵五：總教練馬祖拉的臨場調度與策略

馬祖拉（Joe Mazzulla）在第五戰果斷啟用豪瑟與柯內特，獲得驚喜效果。這樣的膽識與用人彈性，必須在客場的關鍵戰更進一步發揮。第六戰他必須靈活應對錫伯杜（Tom Thibodeau）的變陣，例如當尼克選擇派出唐斯（Karl-Anthony Towns）加羅賓森（Mitchell Robinson）雙塔，或改用哈特扛到內線的小球快節奏變陣。

馬祖拉是否選擇以小球應戰或提升輪換高度應戰就會是關鍵。特別是在綠衫軍已經三場球都在首節開局展現強勢攻擊，但總在易籃再戰後於第三、第四節開局的調度，被尼克一波流打傻，直接影響球隊士氣與節奏。馬祖拉的臨場調度能否準確掌握第三與第四節的節奏轉折點，考驗著教練團的判斷。

馬祖拉在第五戰果斷啟用豪瑟與柯內特，獲得驚喜效果。 路透社

第六戰前進紐約，開賽前五分鐘的表現會非常關鍵，塞爾蒂克是否能率先掌握節奏或咬住比分，左右整場球賽走向，更決定著這是否是他們本季的終點?

「Win or Go home」沒有退路的下一戰，綠衫軍勢必傾巢而出全力拚搏。這支少了王牌泰托姆的塞爾蒂克，或許天賦不如以往完整，但他們在第五戰打出令人動容的團隊戰鬥力。

如果這份拚勁、無私與紀律能延續到第六戰，那麼，他們完全有機會在紐約帶走勝利，將戰線拉回波士頓，迎接夢幻的搶七大戰。