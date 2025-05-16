絕處逢生找密碼 看好G6塞爾蒂克客場逆襲尼克將戰線延長

塞爾蒂克G4失去球隊得分王泰托姆，沒料到塞爾蒂克G5大爆發，127:102大勝尼克，七戰四勝系列賽拉到G6，目前塞爾蒂克2：3落後尼克，沒有退路。

G5塞爾蒂克最多領先28分，所有角色球員都挺身而出，後衛懷特砍36分，替補中鋒柯內特10分、9籃板、7火鍋，替補控球普里查德17分，命中5個三分球，主控哈勒戴進攻終於有點清醒，14分、7助攻，只有1次失誤，巧妙串連全隊進攻。不過，塞爾蒂克在系列賽1：3落後情況下G5又失去泰托姆，絕處逢生一戰打出意外爆發，贏球關鍵密碼還是在防守和禁區優勢。

尼克G5投籃命中率3成58，這個系列賽最低，G2尼克客場91：90贏球關鍵一戰，尼克投籃命中率都還有4成。

塞爾蒂克即使失去泰托姆，但塞爾蒂克還有能力和陣容深度打出精英防守表現，這是塞爾蒂克絕處逢生最重要底氣和密碼。塞爾蒂克第三節打出高強度對位和身體對抗，柯內特的籃板防守發揮改變比賽效果，哈勒戴、懷特、普里查德、布朗都專注投入防守，完美輪轉和換防扭轉場上情勢，第三節塞爾蒂克打出32：17攻勢，這一節塞爾蒂克打出完美防守氣勢，成功拉長戰線。

其實今年季後賽尼克的進攻表現也有不少缺陷：

季後賽尼克的進攻表現也有不少缺陷。 路透

第一、尼克場均106分，三分命中率3成54，投籃命中率4成5，都比例行賽下滑至少一檔。

第二、尼克進攻得分主要還是靠四名核心主力支撐，布朗森、唐斯、布里吉斯、阿努諾比，尼克替補作用有限，只要四核心有一個失常或兩個失準，尼克比賽就會很麻煩。

第三、尼克教練鍚柏杜是出了名操死主力，用人精簡，最多七人輪換，塞爾蒂克跟尼克拚防守，打低得分比賽，塞爾蒂克更容易展現禁區、籃板、陣容優勢。

G6塞爾蒂克客場作戰，防守和禁區就是塞爾蒂克取勝關鍵密碼。

G6塞爾蒂克要面臨客場作戰，對抗全場支持尼克隊紐約瘋狂球迷。 法新社

季後賽除了球員個人狀況和表現主導戰局，氣勢更重要。這個系列賽尼克氣勢會大大壓過例行賽戰績更出色，陣容更完整的衛冕軍塞爾蒂克，關鍵就在系列賽G2。G2尼克這一勝非常幸運，第三節最多落後20分，第四節打出30：17反撲逆轉比賽，尼克幸運掌握系列賽情勢，氣勢壓過塞爾蒂克。

塞爾蒂克系列賽主場二連敗，兩場球都曾在第三節最多領先20分，卻贏不下比賽，兩戰幾乎是栽在自己手裡，掉以輕心大意鬆懈，關鍵決勝只剩三分跳投賭手氣。

全世界大多數人都認為塞爾蒂克在失去泰托姆後已經沒有機會和能力完成逆襲，但打出防守和禁區優勢，塞爾蒂克展現陣容深度和防守對位強度，G5大勝為塞爾蒂克帶來更大信心。

尼克今年季後賽經常打得險象環生，第一輪打活塞也鏖戰六場，比賽內容也有很多漏洞，除了後衛布朗森夠穩，打得像王牌球星，第一長人唐斯經常有一場沒一場，兩名前鋒布里吉斯和阿努諾比狀況也起伏不定，難以預期，塞爾蒂克確實有逆轉契機。

打出防守和禁區優勢，展現陣容深度和防守對位強度，G5大勝為塞爾蒂克帶來更大信心。 法新社

G6無法預測，勝負取決於尼克自己的手感，期待塞爾蒂克再贏一場，戰線延長到搶七，東區季後賽氛圍才會更熱鬧更有關注力。

我看好塞爾蒂克。