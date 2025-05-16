中職／喊換陳金鋒真的比較好嗎？悍將毋須人云亦云為換而換

中華職棒「宇宙邦」富邦悍將今年上半季打完一半的30場比賽，戰績是慘不忍睹的8勝22敗，打得實在讓人看不下去，因而有換掉總教練陳金鋒的聲音出現，但換掉真的比較好嗎？又是為什麼而換？台灣有多少總教練可以換？說真的，不要為換而換，台灣真的沒有第二個「台灣巨砲」陳金鋒。

富邦悍將在2017年接手義大犀牛，到今年是第9年，陳金鋒是球團史上第5位總教練（代理總教練不算），之前4位總教練任內帶隊最多只有2年，首任總教練葉君璋跟著義大犀牛一起過來，結果在2018年因戰績不佳請辭，由二軍總教練陳連宏接手。

陳連宏是富邦歷任總教練中，唯一帶隊進入季後賽的總教練，2018年下半季執教富邦之後，把戰拉抬起來，以年度勝率第三隊史首度打進季後賽，但以1勝3敗遭到淘汰。2019年上、下半季都是第2名，年度總成績以63勝55敗2和、勝率0.534與桃猿隊並列第一，因非半季冠軍，所以無緣打季後賽，但卻是首度突破5成勝率。

現任台鋼雄鷹總教練洪一中，曾在2020年帶兵富邦悍將，待不完3年，2021年球季結束下台。聯合報系資料照

就在陳連宏把球隊帶得漸入佳境時，休賽季宣布簽下桃猿隊3連霸總教練洪一中，雙方簽下3年合約，期待洪一中的執教，可以帶著富邦悍將奪下季冠甚至是總冠軍。

然而洪一中來到富邦悍將之後，呈現使不上力的情況，2020年上半季最後一名、下半季衝上第二，最後年度最後一名；2021年中職來到5隊規模，富邦悍將上、下半季及年度戰績都是第4名。

洪一中待不完3年，2021年球季結束下台，富邦找來丘昌榮接下棒子，狀況依舊沒有改善，丘昌榮執教2年，富邦戰績依舊沒有起色，去年更是上、下半季及年度戰績都是最後一名。

陳金鋒在2024年1月1日從二軍總教練升上接手一軍總教練職務，當年開訓意氣風發，引人關注。聯合報系資料照

陳金鋒在2024年1月1日從二軍總教練升上接手一軍總教練職務。似乎有一點新氣象的感覺，上半季位居第4名，可是下半季又跌回最後一名，而且是6隊最後一名，幸好年度戰績領先台鋼雄鷹，避免連6隊都是排最後。

今年是陳金鋒一軍執教第2年，上半季至今一路最後一名，由於戰績太慘，球員表現有點荒腔走板，連球迷在主場都開始「反應援」，有球迷舉了「陳金鋒下台」的標語，但陳金鋒下台就能解決富邦悍將長久以來無法解決的問題嗎？答案是不行，

陳金鋒在2016年球員引退之後，隔年就被富邦禮聘出任副領隊，肩負一、二軍球員及教練間的溝通協調，2020年及2021年轉任顧問，2022年及2023年擔任二軍總教練兼副領隊，連2年都富邦二軍拿下年度戰績第一名，2022年更奪得二軍總冠軍，陳金鋒算是富邦悍將建軍至今最了解球隊的人之一，應該更清楚知道問題點。

如今有人喊出「陳金鋒下台」，但換掉陳金鋒(左)下來之後，有誰可以接？有誰要接？聯合報系資料照

如今有了喊出「陳金鋒下台」，但換掉陳金鋒下來之後，有誰可以接？有誰要接？現下是沒人要接、沒有願意接？林威助今年剛去富邦，自然不會去接這個燙手山芋，放眼台灣現有的教練人選，沒有人敢去接富邦悍將總教練這個位置。

陳金鋒才剛接下一軍教頭1年多，況且目前的問題是在「傷兵」過多，高達14人之多，主力球員張育成、江少慶、陳仕朋、張進德、戴培峰都躺在傷兵名單中，在球隊戰力不完整之下，靠著現有球員確實很難打贏其它5隊，食材不夠好，要陳金鋒可以做出一桌好菜，有點「巧婦難為無米之炊」。

何不讓富邦挺過這一波傷兵，主力球員一一歸隊之後，至少給陳金鋒今年一整季去調整，如果戰績依舊沒有上來，再去評估換總教練也不遲。

富邦「大董」蔡明忠都去球場關心球員、總教練了，陳金鋒自然了解其中的意含。圖／富邦悍將隊提供 陳宛晶

大董蔡明忠都去球場關心球員、總教練了，陳金鋒自然了解其中的意含，上半季已追不了，開始磨練新生任球員，待傷兵歸隊之後，戰力更加完整，再看看下半季的戰績是否可以翻轉。