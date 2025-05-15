相隔25年美夢成真？尼克有望會師溜馬 宿命對決新篇章

雖然近幾年尼克慢慢步入正軌，不像前面十幾年那樣經常成為聯盟的笑柄，但他們前一次挺進東區決賽，也已經是1999-00賽季、算是上個世紀的事了，當初尼克在90年代強盛的時期打過四次東區決賽，其中有三次的對手是溜馬隊，而這次也很巧合的，假設他們順利跨出最後一步，目前在東區冠軍賽等著他們的，仍然是剛淘汰騎士的溜馬，似乎這兩隊就是宿命要在東區決賽相遇。

大膽交易，出師卻不利

尼克在休賽季用了五張首輪選秀權，包括自己的2025、2027、2029、2031四張無保護首輪，和2025年公鹿首輪與2028無保護首輪交換權從籃網換來布里吉斯（Mikal Bridges），目的也很明確，就是強化側翼防守，提昇整體陣容強度。

唐斯加盟促成尼克五門齊。 路透社

本以為用了這多的籌碼，補強應該就到此為止，沒想到季初又來了一筆更重磅交易，送出藍道（Julius Randle）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）和裘普（Keita Bates-Diop）與2025年前13順位保護首輪到灰狼，換來2015年狀元唐斯（Karl-Anthony Towns）。

這筆交易後等於尼克把未來全給送出去了，但是換來的唐斯不只提昇了禁區高度，外線投射上更是得到很大的升級。先發五虎的陣容非常完整，有高度、有技術、有星度，剩下的就看整合成果。

沒想到尼克在例行賽的第一場比賽，就以109比132被塞爾蒂克用三分雨狠狠教育，之後碰到綠衫軍的比賽也一場都沒贏，例行賽除了直接被塞爾蒂克橫掃以外，也同樣被東區第一的騎士橫掃，從當時的情況來看，尼克最慢也會在季後賽第二輪遇到其中一隊，想在東區出線的難度非常高，在已經把未來資產全數出清、薪資空間也已經填滿的情況下，似乎只能等著被看笑話了。

泰托姆重傷退場。 美聯社

將士用命，距離東區冠軍賽一步之遙

在2024-25年賽季的最後，尼克以東區第三的戰績進入季後賽，第一輪面對活塞打得也是意外辛苦，帳面上雖然是尼克以4勝2敗的成績晉級，但其中有五場比賽的分差是個位數、甚至其中有三場的差距在一個球以內，幾乎場場都是激戰，尤其是主力的上場時間非常長，先發五人的上場時間都接近40分鐘，第一輪就打得這麼痛苦，尤其例行賽被塞爾蒂克橫掃的情況下，幾乎沒有人看好尼克進入第二輪後還能繼續前進。

沒想到的是，第一場作客波士頓的比賽，塞爾蒂克全場出手60次三分僅命中15球，帶著最高20分的領先進入下半場，卻被尼克一球一球追了回來逼進延長賽，並由尼克在延長賽以3分差帶走勝利。當時許多人認為這只是意外，綠衫軍名宿皮爾斯（Paul Pierce）甚至公開打賭塞爾蒂克第二場比賽能贏，否則他將赤腳走路8小時到主播台上班。

尼克花巨大代價換來的布里吉斯可說是起到關鍵作用。 法新社

沒想到塞爾蒂克哪怕在第二戰祭出了更強悍的防守，全場將尼克的命中率壓制到僅有43%，也依舊一度取得20分的大幅領先，但受限於自己的命中率依然不佳，在第四節被尼克打出30比17的逆天攻勢，最後靠著布朗森（＿）的關鍵兩罰與布里吉斯最後一球守住了泰托姆（Jayson Tatum）的傳球，拿下了比賽，也讓皮爾斯真的從家裡走路去上班。

雖然第三場比賽塞爾蒂克以一場22分的大勝扳回一城，但第四戰尼克依然用更好的團隊表現贏下了關鍵的主場比賽，對綠衫軍來說雪上加霜的是，頭牌球星泰托姆還在無碰撞情況下倒地，很有可能是阿基里斯腱相關的傷勢，短時間內恐怕都看不到他了，衛冕軍會不會止步第二輪，也許我們很快就會知道了。

溜馬與尼克宿敵之爭可望登場。 路透社

東區冠軍賽，宿命對決？

就如同文章一開始所說，尼克90年代四次進軍東區決賽，其中三次的對手都是溜馬，可謂是宿命的敵手，當時尼克在其中兩次取得勝利，可惜1994年碰到歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）血戰七場後敗北，而1999年則碰到馬刺雙塔，都沒能捧起最後的冠軍金盃。

而這一次，尼克距離東區冠軍賽只剩下一步之遙，溜馬又在東區冠軍賽等著他們，主力球員場均上場38分鐘的他們，能夠再一次闖過東區冠軍賽嗎？等著看吧。