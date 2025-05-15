古林睿煬旅日投出佳績 國小、國中恩師回憶甘苦談

效力日本職棒北海道日本火腿鬥士的古林睿煬在11日拿下本季首場完封勝，旅日投出佳績，國小、國中教練看好他未來表現，也透露他在求學階段的狀況，在嚴格環境訓練下造就他的成長。

古林睿煬自台中市忠孝國小展開棒球路，當時大4歲的哥哥古林睿宸先一步來打球，哥哥升上國一時，古林睿煬才開始接觸棒球，家人都很支持兄弟倆打球，忠孝總教練賴朝榮說，古林睿煬個性認真，總是靜靜練習，與戴培峰(富邦悍將)現在都很出名，但其實戴培峰更早就嶄露頭角。

古林睿煬小五時，忠孝受邀前往日本新潟進行交流賽，賴總回憶，古林睿煬與戴培峰兩人經常投捕互調，但當時戴培峰已經能投到109公里，古林睿煬才99公里左右，只能算是中等，「他當時投不好，自責流眼淚，也許是因為這個比賽，讓他受到刺激求進步。」

古林睿煬在中山國中時登板。(學生棒球聯盟資料照)

賴朝榮說，古林小六這一年開始成長，自9月卦山盃就能看出不一樣，果然到下學期，先入選IBA國手，接著又獲選台中市小馬代表隊，不過在代表隊集訓時，練習觸擊犧牲，被台灣體大投手丟中手，造成指甲裂開，「我當時很生氣，告訴古林當選手要會保護自己」，最後古林休息了兩、三個月，在IBA賽事時無法投球，只能打擊。

古林睿煬在學生時期的教練都屬於嚴格類型，賴朝榮以勤練聞名，到以管理嚴格的中山國中時也如出一轍，當時教頭藍文權剛接掌兵符半年，古林睿煬是他完整執教三年的第一批學生，他說，古林投手兼內野手，身材沒那麼壯碩，但看出協調性很好，國二、國三都入選LLB國手，國三在硬式聯賽8強賽投贏桃園市新明國中，算是關鍵轉捩點，也因此獲得名校平鎮高中青睞。

「個性乖、練習認真，不用教練操心」，藍總說道，古林平時個性溫馴，但站上球場上就展現另外一面，投球有霸氣，「他對投球滿有信心，訓練上滿不服輸，開的課表會做完。」

國中、國小恩師都看好古林睿煬旅日發展。(啟程國際運動行銷提供)

昔日子弟兵旅日有好的開始，藍文權與賴朝榮都很關注，藍文權提到，古林滿適應日本球風，從一月過去春訓至今，對天氣還有球隊風氣都能適應，表現持續進步，心態、球質有成長。賴朝榮則說，自己每場比賽都有看，古林先發三場拿兩勝，其實第一場內容也很不錯，「看到他想起十幾年前，我心裡很欣慰，相信他會越投越好。」