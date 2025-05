運動家冒出一安大王竟是星二代 與賈吉拚打擊王還要追逐一朗紀錄

本季美聯打擊王竟然出現了一位意想不到的黑馬,他是運動家隊的大物新秀威爾森(Jacob Wilson),目前以.363的打擊率名列美聯打擊排行榜的第2名,僅次於洋基隊的賈吉(Aaron Judge)。他的1.6fWAR位居全聯盟第16、美聯第7,在美聯新人中遙遙領先。現在他不但劍指新人王,還有機會挑戰1964年奧利瓦(Tony Oliva)及2001年鈴木一朗曾創下的同時拿下新人王、打擊王、安打王及達成200安之紀錄。

威爾森在本文截稿前繳出.363打擊率、.902OPS、5轟、26打點、58安的成績。現年23歲的他儘管季前名列Baseball America百大新秀第38名,但由於所屬球團是運動家,關注度遠不如洋基隊的多明格茲(Jasson Dominguez)、紅襪隊的坎貝爾(Kristian Campbell)、安東尼(Roman Anthony)與老虎隊的喬布(Jackson Jobe)等大物新秀。其實威爾森去年在小聯盟的打擊率就已是不可思議的.433,本來就不容忽視,今年也順利以驚人的打擊技巧和游擊防區穩定的守備成為美聯新人王的領跑者,其1.6的fWAR領先白襪投手史密斯(Shane Smith)的1.1,以及四月美聯最佳新人坎貝爾的0.6。

資歷較深的球迷肯定對傑克‧威爾森這位頻頻有美技演出的游擊手有著深刻印象。 Jack Wilson IG

威爾森是前海盜隊當家游擊手傑克‧威爾森(Jack Wilson)之子,資歷較深的球迷肯定對傑克‧威爾森這位頻頻有美技演出的游擊手有著深刻印象,他雖然從沒拿過金手套獎,但進階防守數據相當嚇人,曾6度在防守WAR數據上排在國聯前10,其中2005年更以4.1的防守WAR高居全聯盟第1,生涯防守WAR達21,排名史上第49。傑克‧威爾森雖於2004年拿過游擊銀棒獎並敲出201安,但長久以來並不以打擊見長,生涯OPS+只有76。

威爾森的打擊能力顯然優於老爸不少,除了打擊率名列美聯第2外,他的安打數也高居美聯第2,同樣僅次於賈吉。照這速度下去,他整季的安打數將來到224。儘管他的打擊率與安打數還落後榜首賈吉的.410與66,但由於距離球季結束還很早,仍有機會在新人年就拿下打擊王與安打王。即便最後無法如願摘下這兩項數據的榜首,能在新人年就敲出200安的球員也是少之又少,近50年也只有1987年的賽茲瑟(Kevin Seitzer,現任水手隊打擊教練)、1997年的賈西亞帕拉(Nomar Garciaparra)與2001年的鈴木一朗能夠辦到。更早之前就要回溯到1971年的加爾(Ralph Garr)與1964年的奧利瓦和艾倫(Dick Allen)了。此外他還有機會創下父子都達成單季200安的歷史紀錄。

不三振、不保送與滾地一壘安打是威爾森的打擊特色,這在強調上壘、本壘板紀律、仰角與長打的現代棒球來看算是相當罕見,甚至可說是相當老派的打法。他是相當難被三振的打者,平均每17.8個打數才會被三振一次,在美聯排名第1。此外看到他保送的機會也不多,比率只有4.3%,是全聯盟第12低。可見威爾森是比較堅持要將球打進場內的打者,而他的擊球初速只有86.9英里,是全聯盟第14低。儘管擊球並不強勁、長打不多,但就是有辦法形成安打。現今與他同類型打者的代表非阿拉耶茲(Luis Arraez)和史蒂芬‧關(Steven Kwan)莫屬。

Jacob Wilson so far:



143 AB

.357 BA

.383 OBP

.859 OPS

8 doubles

3 HR

7 (!) K

9.6% Whiff%

92.8% Z-Contact%

83.6% Chase Contact%



He is also hitting a ridiculous .483 over his last 7 games 🤯



Luis Arraez has a true rival.



