被要求換防狄佛斯高喊不忍了 紅襪挺得過這次信任危機風暴？

波士頓紅襪隊近期頻上體育版面，但跟戰績並無關連，而是陣中明星狄佛斯(Rafael Devers)公然反對球團調度掀波。會讓球員訴諸媒體批評，顯然紅襪風險管控出問題，讓雙方矛盾浮上檯面呈現大家評評理的局面，到底狄佛斯拒移防一壘站得住腳嗎？我們不妨來探討一下。

上周四，狄佛斯接受媒體採訪時的言論，再將眾人帶回春訓時期引發的爭議。他透露，總管布雷斯洛（Craig Breslow）以卡薩斯（Triston Casas）受傷為由，問可否守一壘但已表態拒絕。他說，去年冬天把他從三壘調去指定打擊時，球團要求「收起手套」如今又不守承諾，叫他戴起手套去一壘。當被媒體問及是否不滿時，他以「沒錯，當然」（Yeah, sure）直球回應，並解釋：「我知道自己是球員，但不能期待我守所有的位置，一下說去擔任指定打擊，現要求我守一壘，我覺得這不是恰當決定。」

最終狄佛斯更直言：「我不明白（總管）對我有什麼意見？他也打過棒球，應該知道臨時換守備位置有多難，我實在無法理解總經理的決策。照這樣下去，哪天外野手受傷，他們是不是又要叫我去守外野？」專門追蹤紅襪新聞的《MassLive》記者史密斯（Christopher Smith ）撰文，狄佛斯主張 球團應找外援，這位強打在本季做出犧牲，配合球隊簽布萊格曼（Alex Bregman）讓出三壘擔綱指定打擊，現不應該又叫他去一壘。

理論上，這種調整本身就具挑戰性，畢竟狄佛斯生涯都守三壘，好不容易逐漸適應比賽節奏、打擊手感加溫，現又叫他去一壘。無論如何，這一次總教練柯拉（Alex Cora）不再閃爍其辭而是力挺，他接受記者科提羅（Chris Cotillo）採訪中表示：「他（狄佛斯）適應得很好，持續在DH角色成長，訓練團隊與打擊教練均給予肯定，若檢視現階段的數據，他是美聯最出色的指定打擊。」以該隊在皇家三連戰中為例，狄佛斯用棒子助隊奪兩勝，累計7支安打含1發全壘打、灌進6分打點。季初，狄佛斯確實歷經DH的心理調適，缺乏防守節奏會影響打擊專注力，如今找到狀態，很有機會以DH身份進全明星賽。

紅襪總教練柯拉(右)力挺狄佛斯不願意換防的決定。 法新社

不單教練與隊友支持，連紅襪隊的傳奇人物也認為，狄佛斯沒必要如此犧牲，歐提茲（David Ortiz）對此事的看法是：「或許狄佛斯9年總值近3億美元（年均3000萬美元）的巨額合約，讓他對棒球有了不同看法，既然未來已有保障，何必為球隊如此奔波？」這並非說狄佛斯自私，也許他好不容易適應指定打擊，卻對高層又一次的要求感到厭煩，最終堅持己見。綜觀大局，三壘確定由防守更好的布萊格曼鎮守，卡薩斯和岡薩雷茲（Romy González）均受傷，隊中仍有索加德（Nick Sogard）代守一壘，每理由讓狄佛斯放棄指定打擊換防，假設吉田正尚（DH）、卡薩斯（一壘）均傷癒，難道真要把狄佛斯放到外野？

自2019年以來，狄佛斯為紅襪隊勝利貢獻值達25.2WAR，即便去年帶傷出賽，仍繳出4.1WAR。可能三壘防守不佳，但兇猛打擊（OPS+ 135、33轟）無疑是紅襪頭號人物，諷刺的是這陣子調度看起來一把萬能瑞士刀，硬塞到不同位置。或許調度符合球隊邏輯，問題出在溝通方式太粗糙，球團公開對外說一套、私下對狄佛斯又另一套，才會讓當家球星失去耐心隔空開火。

事件癥結不在調度合理，而是對管理層的誠信質疑，若早在休賽季坦承說出：「三壘需要升級，希望你配合。」或許能避免沒必要的衝突，如今以「突襲式要求」逼他就範，形同測試狄佛斯的底線，尤其當他手握大約、又獨力扛起紅襪脆弱打線時，此舉更顯不智。隨著狄佛斯選擇對媒體侃侃而談，並強調自己妥協過一次，這次真的沒辦法，而布雷斯洛僅向記者回應：「這些事總會找到解決辦法。」顯示他對說服大將仍有信心。

如何解決狄佛斯的問題，將會考驗高層決斷力，圖為紅襪隊總管布雷斯洛。 美聯社

這件事最終會怎麼持續？我對《The Ringer》記者鮑曼（Michael Baumann）犀利說法有感：「若連看板球星都無法信任高層，其他球員會怎麼想？」 這或許才是紅襪現階段真正該恐懼的後遺症，士氣瓦解很可能會讓球隊賠掉整個賽季，而且狄佛斯還是能領他在2023年簽下的鉅額薪資，至於未來是留在波士頓或其他任何一個城市效力，將會考驗紅襪隊高層決斷力，以及對外談判的能力。