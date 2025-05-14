是神蹟還是陰謀？獨行俠爽抽狀元各種巧合 爵士就真的該死！

2025年NBA選秀的順位抽籤今日舉辦，結果卻讓外界一陣譁然，僅1.8%機率抽到狀元的第11順位獨行俠空降第1，第8順位的馬刺也以僅6.3%機率贏得第2，原先的前4順位，卻全部被排除於前3名得主，一時間大罵聯盟作弊聲淹沒了全球各大社群媒體，各種陰謀論也四起，就連早先曾半開玩笑暗示當年自己的選秀去向早已內定的詹姆斯（LeBron James），都在推特貼文意有所指。

誠然，這仍是個找不到實際證據的眾說紛紜，可顯然從各種機率的推敲，乃至過去的許多案例，外界很難不持續有懷疑黑箱的聲音，特別是整個抽籤過程始終是處於未公開的密室狀態，更容易引人遐想。

實際上關於陰謀論的討論早已行之有年，早在1985年，當時是由戰績最差的7支球隊，各擁一枚內有隊名彩票的信封，再逐一抽出順序，7隊都是一樣的14.29%機率，但最後由大城紐約贏走該年狀元尤恩（Patrick Ewing）。

騎士當年一坦就如願抽到狀元挑選家鄉子弟詹姆斯。 路透社

時論聯盟是為了提升收視率，所以將最佳球員送至大蘋果，其中之一的作弊推測是：裝有尼克的信封已先經過冷藏，好讓負責抽籤的當時總裁史騰（David Stern）得以辨識。

其後於2008年，芝加哥以1.7%機率第9種子，恰巧抽中狀元選走了家鄉子弟羅斯（Derrick Rose），又引發了一波陰謀論熱議；詹姆斯離開騎士後，克里夫蘭4年內奇蹟似地3抽狀元，同樣掀起外界多所質疑，這是聯盟為了平撫騎士球迷的怒氣，穩住當地市場的補償。

時間軸再往後，2016年，已故的名宿穆湯波（Dikembe Mutombo）在抽籤前幾個小時，就透過推特恭喜76人隊贏得狀元，事實也的確如此；以及隔年魔術強森在抽籤前12天，就跟時任總教練華頓（Luke Walton）保證，球隊將贏得前3順位。最終紫金軍團還真抽到第2種子，從而選擇鮑爾（Lonzo Ball），也都再次招致了關於選秀陰謀論的泛議與批評。

來到今年，饒富爭議性的結果主要在於太多的巧合。單一球隊拆開來看，或許都還能讓各隊球迷與外界摸摸鼻子認了，畢竟抽籤這件事，本來就是機率，沒有人肯定穩中大獎的。但，如果是一連串的巧合呢？如果是一連串低機率的結果同時發生，自然很難讓人接受這仍然是自然機率所致，而是背後有更大的力量在推動或掌控。

獨行俠興奮抽中狀元。 美聯社

我們來看看這次選秀抽籤，各種被整理出來的巧合：

※ 2019年新制上路以來，聯盟爐主從未贏過狀元，且已連3年爐主「剛好」只保底第5。按照規定，爐主的唯一特權，就是保障順位不能低於第5。 ※ 戰績最差4支球隊，無人贏得前3順位，而這4支球隊本該分別共有54.5%、52.4%、50%機率贏得第1到第3順位，最後卻全軍覆沒。 ※ 雖非史上最低機率贏得狀元，但本季獨行俠以1.8%奪魁，仍成為史上名次躍升最多的球隊，從原本的第11順位直接空降狀元。 ※ 與此同時，馬刺也從第8順位空降榜眼，第二名與前兩名機率分別為6%與12.3%，連續3年取得樂透前4順位，包括前年以第3順位拿下狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），歷史上幾乎有坦就有神抽的球隊。 ※ 根據不同人工智慧平台計算：同時滿足戰績最差3隊爵士、巫師與鵜鶘分別抽到第5到第7，且獨行俠抽到狀元，馬刺抽到榜眼的機率，皆為數萬分之一，恭喜大家見證了一場奇蹟！ ※ 根據統計，2011年以降，重大球星交易至洛杉磯的該屆選秀，交易球星球隊總恰巧贏得狀元，2011年夏天保羅（Chris Paul）前往快艇，母隊黃蜂贏得2012狀元；2019季中戴維斯（Anthony Davis）前往湖人，母隊鵜鶘贏得2019狀元；2025季中唐西奇（Luka Doncic）前往湖人，母隊獨行俠贏得2025狀元。

以上，總總巧合，還同時發生，加上美國最高法院自從2018讓運動博弈合法化以來，聯盟各種更往商業錢潮看齊的作為，以及多所發生的賭盤讓分疑雲，乃至獨行俠背後金主金沙集團想搬遷至拉斯維加斯的傳聞，你是不是也開始想加入選秀抽籤陰謀論的陣營了呢？

NBA總裁席佛。 美聯社

當中受創最深的，莫過於本來就常自嘲「聯盟最佳背景球隊」的爵士隊球迷，又一次成了那個歹運的背景，選中第5種子那刻迄今，幾乎全球爵士迷都陷入沮喪、悲傷、放棄乃至憤怒的各種負面情緒，甚至許多當地球迷都嚷著要放棄惡意對待小市場球隊的NBA，改看同一個老闆於去年新成立的冰球球隊，畢竟這會讓許多人甚至聯想起，1997年和1998年期間與公牛爭霸時的各種虧待哨音，近30年後不堪回首的PTSD再起。

事實上，環顧整個NBA歷史，猶他爵士確實是選秀方面最悲情沒有之一的球隊。固然這其中也有教皇史隆（Jerry Sloan）執掌期間長年勁旅，爵士抽樂透機會少之又少的因素在，但從1985年選秀改制以來，只有9支球隊沒有拿過狀元，其中快艇已經抽中5次，魔術也有4次。

倘若算上整個聯盟歷史，更僅有6隊從沒抽中過狀元，其中僅溜馬與金塊是比爵士歷史悠久的球隊，但如果搭配前3順位來看，爵士在背運方面，絕對是無人可及。

聯盟戰績最差的3支球隊全都哪不到前3順位，如今基本上是無緣拿到超級新人佛雷格。圖截自X

放眼隊史逾50年，僅4度居前3順位，其中兩次透過交易得來，另外有一次還直接被對方拒絕報到，只好交易出去。這人就是鼎鼎大名的威金斯（Dominique Wilkins）。

扣除交易，只看自力獲得的選秀，爵士僅有這兩次前三之外，最高排名居然僅僅第9順位。是的，很扯的是，今年看似令人失望，只保底的最糟結果第5，居然已是爵士史上靠自己戰績贏來的第二佳順位，多的是兩年內就比你隊史漂亮的球隊呢！

這其實也是為何會加深爵士球迷失落感的主因，走過與公牛爭霸的日子，全球尤其是鹽湖城當地球迷，心中早已埋藏「聯盟對鹽湖城並不友善」、「對待大小城市雙標大小眼」的種子，加上史隆執教從不擺爛的堅持，與球迷自詡反骨「Underdog」的忠誠驕傲不謀而合，過去這麼多年，球隊與球迷也因此都已根深蒂固地以堅持奮戰的球隊為榮。

Utah Jazz will select 5️⃣ at the NBA Draft 💜#TakeNote | #NBADraftLottery pic.twitter.com/gVd3ZuP1sB — Utah Jazz (@utahjazz) 2025年5月12日

儘管進入10年代，聯盟整體風氣走向速成、抱團奪冠，加上球團易主，從管理層到球迷，看著別人家走捷徑確實紛紛奪冠，而自己依舊一冠難求，亦逐漸不得不接受「Tank」求天賦的浪潮，但這股球隊文化仍然深刻地影響爵士。

乃至於前兩年球隊都只「Tank」一半，直到今年眼看著不能再不上不下，終於可以說是隊史第一次放棄榮譽感開坦，多年來的忠實球迷面臨這般改變，比起其他球隊可能更難以吞嚥卻還是吞忍，最終卻第1、第2也第3，保底第5，你就真的只是第5，而明明前兩年都已經是第5了呢！

抽籤完畢後，明明成果糟糕，爵士總管還不得不說了這樣一番漂亮話「這一直是我們預料到最可能的結果，而且我們也做好了準備」，除了廣被外界解讀為不敢再進一步得罪聯盟，以免明年大概率又要坦，然後再次被聯盟教訓之外，更讓人覺得荒謬的是，一支球隊坦到爐主，居然只是想圖那個保底的第5，不敢再奢求更好的結果，甚至彷彿還安於第5，何其卑微？

狀元熱門人選佛雷格(右)。 美聯社

或許也是啦，畢竟都是隊史自力選秀第2佳的成績了呢，換個角度安吉（Danny Ainge）操盤之神，一場之爭搶爐主根本洞燭先機，不然現在可就只有第6囉！

再回顧去年，平平是第8抽籤順位，去年爵士跌到只拿到第10順位選秀權，今年馬刺卻狂升至第2順位榜眼籤，也無怪乎鹽湖城當地的民眾輿論會如此爆氣不忿。

當然，也不乏一些聲音，認為你爵士（或者包括巫師、黃蜂與鵜鶘）擺爛的難看，聯盟動手干預施予你們這些拙劣坦隊掉簽的懲罰，豈不大快人心？縱使如此，聯盟該做的始終是革新順位制度，再怎麼樣這些坦隊還是照著遊戲規則走，且過去也不乏刻意擺爛球隊，這些都不是如果真有黑手操作的合理理由，公平依然該是機制上最重要的事情才對。

當然，講再多公平正義，很可能在金錢掛帥面前都不足掛齒。明年大概率爵士會繼續「Tank」，真正具深度的選秀大年、今年應該還是選不到真正的新任少主，以及如果順位最後落在第8名之後，還要再資敵送給本季西區龍頭，正在力拚晉級西區冠軍戰的奧克拉荷馬雷霆，於情於理，爵士都還有頭再洗一年的充分動機。

樂透抽籤儀式。 美聯社

這大概也是鹽湖城老鄉能忍耐的最後一年，無法再像活塞或七六人長期「Trust The Process」，但明年且還有兩位更具地緣關係、對爵士更有話題性的新人將參與選秀：就讀楊百翰大學的迪班薩（AJ Dybantsa）與舊將之子布瑟（Cameron Boozer），就看爵士再次以肉身實驗，究竟今年真的只是數萬分之一的巧合呢？亦或者是更加落實陰謀論的可能性？

明年此刻，我們再來對答案吧！