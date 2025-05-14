中職／不讓大物變「大誤」！獅、龍保護策略造就兩大火球王牌

在嘟嘟潘威倫正式引退後，誰能接棒成為本土王牌投手，成為熱議的話題。不過，在中職日益進步的情況下，百勝似乎已不是唯一目標，已經期待能夠外銷到國外職棒。去年之前曾在台灣出賽，進而旅外的投手共有8名，其中旅日6名、旅美2名，但前一位已追溯至2009年的王溢正，有非常久的時間中職土投並未受到國際關注。

期間陽建福、陳韻文、陳鴻文、曾峻岳等強投都曾叩關不過都未能獲得目光，日本職棒圈還是把大部份目光放在年輕小將，用二軍名額減少風險。直到2024年11月12日統一獅正式宣告，日本職棒北海道日本火腿鬥士隊取得古林睿煬入札議約權，隨後在同月20日就快速達成合約共識，並於26日舉行記者會，讓中職投手再度被國外職棒看見。

古林睿煬正式旅外後，同樣出自於平鎮高中的學弟徐若熙，成為下一個被關注的王牌強投。他主投的賽事中，一度出現日本職棒東北樂天金鷲及美國職棒紐約洋基、洛杉磯道奇、洛杉磯天使、德州遊騎兵、坦帕灣光芒及芝加哥小熊等，共7隊球探在觀眾席觀賞的盛況。加上先前費城費城人隊、底特律老虎隊、西武獅隊等也傳出有興趣，年底可能出現入札的搶人大戰。

味全龍隊徐若熙在球隊保護措施下，成為球隊的王牌。味全龍隊提供

兩位少年強投的共同點不少，除了都是同樣都是平鎮出品外，都有一顆超過157KM的極品火球，而且可望都在進入職棒的第8個球季旅外。但最大的關鍵點，他們在中華職棒的養成計畫大同小異，統一及味全給予他們極大的禮遇。最主要是他們雖然有一顆極具威脅的速球，但卻都受到傷病影響，深怕他們如以往許多年輕強投，進入職棒後被視為即戰力，過度使用而受到更嚴重的傷害。雖然有些歷經復健能回歸球場，卻已不復當年勇，有些則曇花一現很快就淡出球場。

然而古林睿煬及徐若熙，在2018及2019年分別加入獅隊及龍隊後，教練團都不急於讓他們馬上大放異彩，而是擬定一套極具耐心的養成及保護規劃。他們都獲得超過一年的時間調整、養傷及強化體能。古林睿煬直到2019年9月27日才正式開箱，但當年就一場限定。加上2020年他又受到傷勢影響，一二軍僅出賽8場，2021年才算正式投入戰場，但他依然有百局的限制，直到2024年才突破，這時他已是防禦率王及年度MVP。

徐若熙的身體狀況更難捉摸，他在2017年、2020年及2022年右手肘都進行手術。連續的開刀讓球團對他嚴格保護，不僅生涯未曾突破百局投球，一直到2024年單場投球數才首度超過90球，今年才達到百球，無論是否有勝利投手資格，到達設定的球數，就是換下場休息，以不考慮紀錄的方式，只求讓他依計劃循序漸進的養成。

古林睿煬旅日在日本火腿隊投出佳績。統一獅隊提供

年輕小將要成為王牌投手要件很多，自身的素質、體能、心理…等都很重要，但是有好的教練團，則更可有加乘作用。古林睿煬及徐若熙雖然沒有從小體弱多病，但傷病史在已讓有些球團在選秀時猶豫，沒有十足準備就可能讓大物變「大誤」。所幸統一當時還有其他土投坐鎮，味全則是組隊初期沒有戰績壓力，讓他們有空間換取養成的時間。

越來越多高中生畢業後投入職棒，但實際上繳出王牌身手的卻十分有限，更多的是因傷或續航力，只能轉戰牛棚或常駐二軍。統一獅及味全龍的教練團，對於古林睿煬及徐若熙的養成跟保護策略，罕見卻十分成功，值得作為未來大物球員的養成範本，期待能更多小將變王牌。