陰謀論難沖洗獨行俠神抽喜悅 佛雷格預約成為下名達拉斯之子

隨著一年一度的選秀抽籤大會於台灣時間周二落幕，喧囂了整個賽季的「搶旗之戰」也正式畫下句點，結果之戲劇化超乎預期，才剛在季中交易送走當家球星唐西奇（Luka Doncic）的獨行俠隊竟以排名第11名的1.8%機率神抽中狀元籤，僅僅3個月的時間，去年西冠球隊的10年基石就從歐陸天才變成全能大前鋒，對於達拉斯人而言心情絕對是五位雜陳、悲喜交加，絕對是開季前永遠沒辦法想像的畫面，但至少，終於不必再以淚洗面，神抽狀元佛雷格（Cooper Flagg）如天將基石，重建還沒開始就已結束，獨行俠球迷情感上或許永遠無法做到，但在實質戰力層面，已準備好從陰霾中復甦。

佛雷格是何許人也？距離年滿18歲僅半年時間，卻早已名聞全球，就讀杜克大學的他是跳級入學，作為整個NCAA年紀最小的球員，佛雷格已大一生之姿打遍天下無敵手，大一球季場均拿下19.2分、7.5籃板、4.2助攻、1.4抄截、1.4阻攻表現十分全能，這還是在全國放大鏡檢視下繳出的成績，其非凡身手、強悍心理素質可見一班。

如果要以一句話形容佛雷格的強大，那麼「六邊形戰士」會是標準答案，佛雷格裸足身高6呎7、體重221磅、臂展7呎、站立摸高達8呎10，更可怕的是在杜克的一年期間，不僅還在抽高，還足足增重12磅，身體條件有著令人垂涎的想像空間，佛雷格擁有標準的四號身材，卻不失小前鋒等級的輕盈敏銳，讓他攻防兩端都極具影響力，高中期間便家喻戶曉，甚至以高中生年紀進入美國奧運靶子隊，熱身賽期間對抗地表上最好的一群籃球員（同時也是奧運金牌成員），佛雷格場上的表現仍舊強勢、沉穩，展現初生之犢不怕虎之勢，包括戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）等巨星都給予盛讚，近年MVP熱門人選皆與美國人搭不上邊，法國怪物溫班亞瑪（Victor Wembanyama）又來勢洶洶，佛雷格將是下個本土希望早已是美國人的共識。

在稚嫩外表之下，佛雷格的球商更是讓身體與球技完美連結的關鍵。 路透

縱然身體條件出眾，但這並非佛雷格能成為絕對狀元的根本理由，佛雷格球技全能，任何事情都能做上一點，球風超齡成熟，能主動持球發起擋拆，無球擋拆時無論是順下或是外拆同樣精熟，進攻區域廣泛，中距離延伸至三分線都能夠懲罰防守者，身高本就帶給他優秀視野，隨著大學賽季越走越遠，他的控球意識也打磨地越來越好，逐漸懂得運用自身優勢創造進攻機會，讓他不單單是頂級終結點，更有機會成為一支球隊的體系核心。

而在稚嫩外表之下，佛雷格的球商更是讓身體與球技完美連結的關鍵，對於坐擁怪物機體的年輕球員來說，多年養成是否能讓其摸到、甚至打破上限，球商影響甚鉅，「狼王」愛德華（Anthony Edwards）閱讀防守、主宰全場非一朝半夕就能達成，期間繳了許多學費；詹姆斯、唐西奇能迅速銜接至聯盟，靠的也不完全是球技，佛雷格對比賽的理解遠超同齡，在場上往往能找到「該做的事」，進攻樸實無華但基本功紮實，低位背框錯位手感柔軟，樂於打團隊籃球；防守端則有從1守到5的本錢，腳步靈巧且善於觀察，如同霍姆葛倫（Chet Holmgren）一樣，精準站位加上機體優勢，縱然不是飛天遁地彈跳人，但二線協防、一對一防守對抗都能帶給對手夢靨。

在追求換防的現代籃球，佛雷格在任何層面都是那個完美解答，這也反映在他的成長曲線上，佛雷格尚未升上大學前，面對強度遠遠優於高中的NCAA球員，佛雷格哪些技能可以轉換、哪些又只是打擺子，令外界十分關注，起步確實也不盡如意，不但體力條不足、運球備受考驗、投籃命中率不佳，完全證實了外界對於其進攻能力的憂慮，「過譽」之聲不絕於耳，不過佛雷格不用一個球季就完成了進化，經過前幾個月的撞牆低潮，佛雷格賽季後半段越打越好，從賽季前7場的場均15.9分、三分球命中率2成69，一路拉升至19.2分與3成85，一舉粉碎質疑，得分、籃板、助攻、抄截、火鍋五大傳統數據，在擁有一票天賦怪的杜克大學中排名首位，晉身毫無爭議的球隊王牌。

如同升等迅速的外掛角色，在佛雷格的學生生涯，待在哪個層級都不會有太久的撞牆期，每隔一陣子又能看到佛雷格增長的新技能，這種無窮的天花板才是佛雷格真正的強大之處，當然，他也不是完美球員，個人硬解能力尚未臻至爐火純青，但他保底也會是名爭冠球隊的頂級二把手，聯盟中有著類似評價的是塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum），「大鳥」柏德（Larry Bird）、皮本（Scottie Pippen）也是球探曾給過的模板，且佛雷格殺手氣息十足，要再度衝破牆絕對可期。

獨行俠賣掉球星後馬上以超低機率抽中狀元籤，被外界視為實在過於巧合。 美聯社

回到抽籤方面，獨行俠賣掉球星後馬上以超低機率抽中狀元籤實在過於巧合，總管哈里森（Nico Harrison）一夕之間由黑轉白，如此巨大的反差不免讓社群平台炸裂，畢竟狀元機率前3名的爵士、黃蜂、巫師通通無緣前三順位，反倒是第11的獨行俠、第8的馬刺、第5名的76人中獎，「X」上的各隊球迷更是紛紛痛斥「黑箱作業」、「總裁席佛（Adam Silver）這齣大戲演得太難看」，彷彿是聯盟刻意做球，讓不明就裡搞砸一切的獨行俠能收下大禮，為了唐西奇撕心裂肺的達拉斯球迷也能因此感到慰藉。

即便陰謀論翻湧，佛雷格將降臨獨行俠已是板上釘釘的事實，而相比於百廢待舉的坦隊，獨行俠確實是一支更適合即戰力佛雷格發揮的隊伍，前場能與戴維斯組成搭檔，中鋒也有萊夫利（Dereck Lively II）、葛佛（Daniel Gafford）等人，深度可謂聯盟最佳，後場待厄文（Kyrie Irving）後年回歸後，獨行俠五門齊戰力不容小覷，同為狀元大前鋒的戴維斯，也是佛雷格職業生涯起步不可多得的完美導師，相信能幫助佛雷格更快融入聯盟、體會到身為球隊王牌的重量與責任。

交易唐西奇時，外界最大的批評在於，從未有球隊為了填補牆壁破洞選擇拆樑換柱，特別是對季後賽球隊而言，持球大核決定了隊伍上限，將二當家湊成一條順子，影響力還是比不過一張大老二，但在佛雷格到來後一切都能迎刃而解，原先獨行俠巔峰期僅剩不到5年，在戴維斯、厄文老去後，選秀籤所剩無幾的獨行俠有可能步入萬劫不復的泥沼，如今一舉扭轉局勢，未來10年都有可能持續強盛，如果要討論誰是本季最具話題性的球隊，獨行俠說第二，恐怕沒有人敢說第一。

獨行俠季中交易唐西奇成了達拉斯球迷心中的最痛，如今抽中狀元籤，未來狀元將是頂尖白人大前鋒的傳承同樣是充滿戲劇張力。 路透

如果說唐西奇與隊史傳奇諾維茨基（Dirk Nowitzki）的共通點在於歐陸出身的背景，那麼佛雷格與諾維茨基之間，頂尖白人大前鋒的傳承同樣是充滿戲劇張力的故事，在「Mavericks」在華語圈正式從「小牛」轉為「獨行俠」的那年，獨行俠用探花籤選進了唐西奇，在球迷心中，唐西奇代表最後的小牛，象徵不同世代的分歧點，而在抽中佛雷格這個消息如平地一聲雷震響全聯盟後，或許獨行俠終於將脫離舊時代，正式獨行。