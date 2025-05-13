灰狼能走到這一步 2024夏天那筆交易現在來看是「絕頂聰明」

2023-24球季灰狼衝進西區決賽，西區季後賽第二輪打得金塊摸不著方向，未來無可限量。但西決灰狼不敵獨行俠，距離西冠只差一小步灰狼決定拆解核心陣容，2024年夏天灰狼送出中鋒唐斯，從尼克換來前鋒藍道，搭3D型後衛迪文琴佐。

唐斯儘管球路，形象不夠強悍，但好歹是例行賽場均22分+12籃板長人，對金塊系列賽唐斯搭灰狼中鋒戈貝爾，還有運動能力出色，速度防守驚人前鋒麥克丹尼爾斯，三名鋒線組合讓金塊吃盡苦頭。

唐斯有裡有外、能拉開空間，防守正在進化提升，戈貝爾防守和籃板都是一流，只差季後賽沒有持球進攻能力和技射技巧，容易被針對，麥克丹尼爾斯投籃愈來愈好，隨著比賽經驗累積，自信提升，已經成為不可忽視的攻防一體小前鋒。但灰狼還是決定在2024年夏天拆解這套核心陣容，主要考量點在團隊薪資爆衝，灰狼必須盤整合約，創造薪資空間彈性。

交易過後，艾德華斯在灰狼隊有了更大發展空間。 美聯社

送走唐斯，收進藍道、迪文琴佐，既補上先發大前鋒，還拿下一個最佳第六人等級鋒衛，在操作上可以給滿分，但從天賦和團隊合作衡量，正在邁向顛峰的灰狼並沒必要打破這樣的團隊默契。

沒有太多人看好灰狼這筆交易，灰狼2024-25賽季少了上季爆發力和攻防氣勢，灰狼上季56勝西區第三，季後賽淘汰西區第二金塊，今年球季49勝，最後一場例行賽才卡到西區第六種子，幸運避開打季後賽附加賽噩夢(西區第七就要打附加賽才能掙到季後賽資格)。

今年季後賽第一輪灰狼淘汰第三種子湖人，湖人被灰狼守到不會進攻不能得分，灰狼五戰送走湖人。湖人系列賽五戰場均得分只有100.4分，投籃命中率4成39，三分命中率3成5，根本就像樂透區球隊。

藍道是湖人系列賽致命殺手，藍道五戰場均22.6分，投籃命中率4成8，三分命中率3成9，藍道這個點不管是單打對位和攻防都在霸凌湖人，湖人全隊沒一個人拿藍道有辦法。

迪文琴佐(中)就是灰狼板凳上來的無聲殺手，數據很平凡，但每個關鍵決勝期常常都有他的表現。 路透

迪文琴佐就是灰狼板凳上來的無聲殺手，數據很平凡，甚至不算好，場均8分，3.8籃板3.4助攻，對湖人系列賽五戰完成10次抄截只有7次失誤，每個關鍵決勝期常常都有迪文琴佐的表現。

對勇士系列賽，藍道對位和攻防又是無解存在，灰狼一哥愛德華表現和投籃時有起伏，但藍道絕少失常，對勇士系列賽場均22分、9.7籃板，儘管三分手感失溫，但一點都不影響藍道在勇士對位中帶來的作用。藍道現在是灰狼第二持球點，僅次於愛德華，卻是全隊最重要組織者和控球前鋒，透過單打輾壓對手，吸引包夾傳出好球，灰狼半場進攻最有效率持球點和進攻終結者都是藍道。

灰狼教練芬奇對藍道的角色有最深刻鮮明評論，「藍道是我們打湖人、對勇士的X因子，他充分理解比賽，展現成熟智商和出色表現，他的對位優勢是球隊最重支撐，單打、傳球、創造各種機會，讓隊友和教練都很安心，他幾乎為球隊解決所有問題。」

勇士因為柯瑞傷停至少四戰，戰力出現大破口，進攻少了牽制力和關鍵球，使得藍道在系列賽攻防、對位更具優勢。

勇士因為柯瑞傷停至少四戰，戰力出現大破口，進攻少了牽制力和關鍵球。 美聯社

勇士在柯瑞傷停缺陣情況下如何打出逆轉？唯一方式和戰略就是拚防守，更多肉搏對抗，打出低得分比賽，但藍道就是能硬鑿勇士禁區和區域聯防，不斷打穿勇士防線，為灰狼創造進攻空間。

現在看來，2024年夏天灰狼用長人唐斯交換尼克前鋒藍道+後衛迪文琴佐這筆交易，根本就是洞悉未來，絕頂聰明。當然你可以說灰狼教練芬奇執教用人確實很有一套。