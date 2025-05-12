巴特勒力竭勇士已用到沒招 灰狼體能優勢仍得乘勝追擊

勇士灰狼第三戰，勇士團隊打了一場漂亮的比賽，差點就將士用命再度扳倒灰狼，但可惜仍少了點天賦，在格林（Draymond Green）犯規麻煩與巴特勒（Jimmy Butler）體力衰退後，明尼蘇達及時趕上，成功回破客場，重奪主場優勢。

同樣地，一起來看看這場比賽的復盤分析。

勇士的攻防調整

這場比賽必須給予柯爾（Steve Kerr）稱讚，在失去柯瑞的情況下，幾乎可說已是當下勇士陣容所能做到，關於攻守調整最佳也最合理的方案。

陣容更迭從防守端著眼，目標是如何對付藍道（Julius Randle）與愛德華（Anthony Edwards），策略思考則是在巴特勒與格林各只有一個的情況下，如何分攤他們的負擔，同時極大化其防守，這需要第三人的幫助。

於是乎中鋒換上了上一戰中實驗有成，機動力較好的傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）出任先發中鋒，另外也增加了魯尼（Kevon Looney）的時間，果斷減少小球陣，目的是讓他們幫忙站禁區護框，這樣就可以讓格林拉到外圍單防藍道。

巴特勒燃燒一整場，打到最後時刻也不免體能消耗殆盡。 美聯社

另一套方案則是讓庫明加（Jonathan Kuminga）打更多時間，憑其身高體能，讓場上能有另一位單防或協防強度，足以接近巴特勒與格林的球員。

與此同時，勇士再針對愛德華為首的持球進攻者，幾乎貫穿全場的三分線外雙夾，切入後甚至三夾，目標則是阻絕他中路切入於啟動之前，同時遮蔽其傳球視野及伺機斷球。

進攻端則更進一步成為巴特勒的模樣。三大進攻主線都圍繞著巴特勒為核心開展：

1、頻繁打擋拆：以巴特勒為首，目標針對戈貝爾（Rudy Gobert）坐鎮禁區的麻煩，第一拍打他沉退的中距離急停或跳投，若沒機會就待第二拍他被迫換防後，禁區內給小球、或者將戈貝爾拉至外圍再分球，讓無球隊友輕鬆開後門，或者強打錯位機會。

這也是為什麼本戰勇士三分投射大幅減少的原因，柯爾勇士的進攻強項從來不只是三分，還有傳導與無球跑動，在失去柯瑞，對手又特別提防三分情況下，極大化巴特勒的三脅威嚇，偷襲打另一種擅長的2分、2分團隊進攻，不失是個聰明而考驗對手應變的戰略。

2、還是巴特勒：本戰除了擋拆後的直接攻勢，也頻繁透過掩護，讓巴特勒針對特定球員執行拿手的錯位Isolation，除了戈貝爾不好啃（但是造成他之後犯規麻煩的主因），最後時常只好切換成拉他出外圍，巴特勒尤其針對迪文森佐（Donte DiVincenzo）與里德（Naz Reid）點名，本場前者被他打了個5投5中，後者也有4投2中並賠上兩次犯規，成效斐然。

藍道這個進攻點對於勇士防線來說是極大麻煩。 法新社

3、庫明加的專心強攻：巴特勒下場或者在強邊吸怪時，任務簡單化的庫明加成了場上另一個強攻點，除了他本身在攻守轉換節奏上難以阻擋外，球隊也頻頻透過強弱邊轉換，幫助他取得快速下球切入或者錯位機會。

連愛德華與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）兩位大鎖單防庫明加，機體都顯得吃力，遑論他們還要分心於巴特勒，更別說其他隊友，對庫明加全部如同錯位，這也讓他本戰以18投11中的高命中率砍下30分，信心來了連「Catch & Shoot」都能4投3中。

透過以上的整體攻防調整，為勇士帶來甚麼樣的成果？防守端愛德華切入綁手綁腳，第一線勇士泰半也有三個球員，能稍微阻擋藍道直接強攻，同時背後有協防不俗隊友隨時準備收縮幫忙，球隊也延續上一戰有成的中路佈陣，除了制敵於先的三分線外包夾，區域防守站位亦更重視對外圍的撲防。

這不只在前期有效壓制了兩大主力的表現與團隊串連（愛德華12投僅3中8分2助攻），藍道14投5中13分3助攻），減少了對手的外圍空檔機會（灰狼Wide Open三分出手從上一戰的27投14中，下滑至本場的16投7中），同時在庫明加的積極奔跑下，透過有效防守或製造失誤後的攻守反擊，得到不少機會（本戰Transition 10投7中）。

進攻端則在巴特勒攻傳俱佳的頂級Playmaker帶動下，加上庫明加打出儼然二號幫手的火力，甚至在前三節都還能取得領先。

格林(左)在防守端依然相當重要。 美聯社

問題出在哪？年邁與仍帶傷的巴特勒，已經撐不了全場了，全場26投12中拿下最高33分與7助攻，但第四節只剩下7投1中5分0助攻，當整個團隊都靠他帶動，自然也會隨之萎靡；以及，主力體能的下滑，加上最後格林的犯規麻煩問題至犯滿，也讓勇士的高強度防守，難以維繫到致勝。

下半場愛德華與藍道表現皆判若兩人，前者16投10中狂轟28分，三分球亦有8投4中，後者亦有9投5中11分外掛8籃板9助攻，最終成就大三元，固然有他們中場後振作的因素在，但肉眼可見，也是勇士體力難續，防守強度越見下滑後，不可避免的被收割成果，對勇士球迷來說，想必份外遺憾。

依舊戰戰競競的灰狼

此戰的灰狼，其實比前一戰更沒有欣喜的餘裕。柯瑞缺陣第二場，前一場巴特勒更加消耗，照理說就算不若前場大勝，應該也該還有10來分的差距才是，結果卻是戰至Clutch Time才靠球星跳出獲勝，在戰術鬥智層面上，芬奇（Chris Finch）更是明顯輸給了柯爾。

戈貝爾死守禁區，帶給灰狼穩定的力量。 法新社

全場兩段爆分，一段是靠第二節里德的三分人來瘋，二段靠愛德華第四節突然頻頻英雄球，但一樣是靠個人，一樣是靠三分。問題第二戰受到的限制，第三戰依舊，面對勇士的中路嚴防，還是沒什麼攻克法門，確有嘗試讓球員改切底線，但效果不彰，最後就是靠深度與體能以拖待變，擊敗力竭的對手。

球星與深度的確仍是優勢，但球隊如果要更穩佔勝算，還是要想辦法破解對方的攻守策略。

放眼第四戰，灰狼優先要解決怎麼防守巴特勒的擋拆進攻，以及如何應對巴特勒與庫明加，尤其針對迪森文佐與里德頻頻被點名的問題，特別不能再將庫明加視之等閒；進攻端，則依舊要繼續尋找除了三分線手感外，如何突破勇士屯兵中線與快速內縮嚴防的方法，以及，愛德華是否能一掃系列賽表現往往大起大落情況，成為球隊穩定發揮的基礎。

誠如場上愛德華與小裴頓（Gary Payton II）的閒聊，除非柯瑞提前歸隊，金州軍的如意算盤是想辦法把比賽帶到第六戰，待王牌回歸逆轉戰局；對雙方而言，勇士仍是主場的第四戰，因此成了必爭之勝，若果灰狼能在客場拿下二連勝，幾乎就可以確保晉級，正常情況下，可以想見第四戰的灰狼會更加拼命，試圖讓勇士一舉絕望。

庫明加成了勇士現階段能夠突圍的關鍵。 法新社

金州軍團當然還沒到絕境時刻，以第三戰的比賽內容，他們確實可以為自己驕傲，但筆者也很難想到讓勇士進一步再提升的戰術調整，因為柯爾在既有一票綠葉情況下，已經整合的相當不錯也都打到對手的點，問題還是在執行力。

即使賠上另一場大敗，巴特勒能否至少再燃燒帶隊獲勝一場，等待救世主歸來？比上一場更低、更慘烈，季後賽已經連續6場未超過11分的波傑姆斯基（Brandin Podziemski），又是不是能成為下一個醒來的球員呢？