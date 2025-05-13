日職／新台灣之友！前軟銀指名吉田賢吾成古林睿煬「古亭妹」

台灣旅日投手古林睿煬在11日母親節當天於主場先發出賽，面對的是先前初登板對上的樂天，4月23日古林在那場並未獲得好彩頭，首局因隊友的守備瑕疵及自己控球出現狀況而處於落後狀態，6局又被淺村榮斗打出3分砲，總計5又2/3局丟掉7分，其中有5分自責分；重回主場再度對上樂天，這次古林在拿到首勝後感覺心情輕鬆許多，直球及控球都比上次更好，最終復仇成功，並且投出一場在100球內的Maddux完封勝，這也是他職棒生涯的首場完投。

這場比賽的勝負關鍵除了古林自己的好投之外，隊友的守備更是幫忙，而在初登板那場與古林投捕搭檔，首局卻發生守備瑕疵，賽後也被拿出來討論的吉田賢吾，這場比賽改守左外野打第一棒，在1局下半首打席就開轟，幫助火腿先馳得點，也讓古林能越投越順。

吉田賢吾在去年現役選秀會後來到火腿，對火腿的進攻有明顯幫助。日本火腿官方X

吉田在去年底的現役選秀會上被火腿選進，24歲的他是22年軟銀第6指名，23年由於右肘傷勢，在二軍只出賽32場，但有3成10打擊率、2轟及15分打點的表現，上季在二軍出賽增加到79場，打擊率仍維持在3成03，有3轟及33分打點，二軍成績已呈現他的完成度，不過由於軟銀一軍捕手有甲斐拓也、海野隆司、嶺井博希等人，DH位置也好手如雲，吉田這兩年在一軍並沒有太多出賽機會，24年在一軍出賽10場，季後意外地被放進現役選秀名單內。

火腿看中吉田的打擊能力，因此將他選進，火腿這幾年雖經由自由球員、交易等補強了不少捕手，如洋砲馬丁尼茲（Ariel Martinez）、伏見寅威、郡司裕也等，及自家養成的田宮裕涼，但這些球員除了捕手之外，也能兼守一壘或是左外野等守位，以期發揮火力最大化的功效，吉田在轉隊第一年就多以左外野手身份先發，至今出賽23場，打擊成績還算不錯，打擊率2成62，另有4轟及9分打點，長打率更超過5成5，其實吉田在古林首登板那場的7局下也有開轟，只是為時較晚，他的加入對於火腿的進攻有明顯幫助，11日那轟更直接帶給古林先得分的安定感，是古林的good teammate。

田中正義轉隊到火腿後成為守護神，今年救援成功有望創生涯新高。日本火腿官方X

古林1日在福岡面對軟銀，7局投完後球隊僅以1分領先，隨後由河野竜生及田中正義守住他的日職生涯首勝，拿下救援成功的田中，也是從軟銀轉隊到火腿的一人，頂著第一指名的光環，田中在軟銀的6年卻因傷而投不出成績，23年被當作近藤健介轉隊的補償人選來到火腿，自此展開職棒生涯新篇章，成為火腿的終結者，連兩季拿到20次以上的救援成功，絕對是火腿這兩年戰績轉佳的關鍵人物之一，今年出賽12場已有8次救援成功，目前並列聯盟最多，往後應該會幫古林守住更多場勝利。

轉隊到火腿的前鷹戰士還有一人，是目前在二軍的水谷瞬，水谷是早吉田一年在23年現役選秀被火腿選進的外野手，他是18年的第5指名，在軟銀二軍的打擊內容不差，但一軍有柳田悠岐、近藤健介、周東佑京等學長，他完全沒有上一軍的機會，上季到火腿之後打擊大爆發，整季出賽97場，打出9轟及39分打點，更以4成38的史上最高打擊率拿下交流戰的MVP，稱堪是去年日職的最大驚奇，今年在官辦熱身賽中腹部受傷，雖在4月中回歸並開轟，不過打擊率不到2成，5月初又被下放二軍調整，只要手感回溫，重回一軍後勢必能帶給古林一定程度的火力支援。

古林睿煬今年出賽3場已拿下2勝。日本火腿官方X

軟銀在這幾年送了不少禮物給火腿，這些球員幫助火腿在戰績上的提升，12日又傳出軟銀將近年來也常被提起的砂川理查交易到巨人，換回來曾大喊我愛台灣的秋廣優人及投手大江竜聖，在二軍打遍天下無敵手，連5年拿到全壘打王的理查能否也成為巨人的起爆劑呢？