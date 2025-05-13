挑戰84年來首位單季四割男成焦點 賈吉首要解決高三振率問題

紐約洋基隊球星賈吉(Aaron Judge)上一季以全票之姿獲選美聯MVP，打擊三圍來到巨星等級的.322/.458/.701，外帶驚天動地的58發全壘打。如今，他在2025年開季的滾燙表現再掀話題，徘徊在四成打擊率的他，有無締造史詩單季「四割男」記錄。

截至上周五，賈吉的打擊率為.396/.488/.743(144打數57安打)，共敲出12支全壘打，出賽場數為38場。目前，「法官」在美聯全壘打、得分、安打、打點、打擊三圍、OPS+(247)與總壘打數(107)等多項數據，悉數盤據榜首寶座。按理邏輯推論，在現代棒球要維持四成打擊率幾乎是「不可能的任務」。過世的名人堂傳奇葛溫(Tony Gwynn)在1994年球季罷工中止時，打擊率一度來到3成94，若該年的球季完成有機會達四成。從那之後，唯一接近四成是沃克(Larry Walker)1999年的3成79 。

法官辦得到嗎？別人我不敢說，但是論賈吉的打擊技巧與力量，我相信很有可能做到！前提是保持健康。不過論實際面，他目前已跌破四成，或許他能將3成90以上的火熱數據維持到五月底，但要一路推進到整季，四成的打擊率實在極為困難。幾周前，美媒在賈吉打擊率4成23時曾撰文報導，將他與傳奇人物威廉斯(Ted Williams)1941年所締造4成06打擊率相較，那時兩人的OPS完全一致，全壘打開轟頻率法官每11.82個打數一次，還優於威廉斯當年的12.32。然而，兩人最大差異除了時光背景外，還在於三振數落差太大。

大聯盟上一位單季四割男的球員，為紅襪隊威廉斯1941年所打出4成06，當年整季只被三振27次。 美聯社

威廉斯在1941年整季只被三振27次，而賈吉2025年前34場比賽裡就吞下31次三振，比例為20.3%。在現代活球時代（live-ball era）中，僅一人曾以少於20%三振率有3成50以上的打擊率，那是2000年球季的拉米瑞茲（Manny Ramirez），但整季打擊率仍下修至3成12。仔細回顧歷史，四成打者的特色是場次均少於162場，威廉斯當年只打143場，布瑞特(George Brett)1980 年打出3成90打擊率時是出賽117場，葛溫1994年球員罷工提前結束球季時，一共也只打了110場。所以，按邏輯推算若法官很健康、又選到足夠的因保送數，有機會在140場上下達到「資格打席」，這是衝擊四成打擊率的有利條件。

以賈吉的三振率來看，要打出四成打擊需在沒被三振的打席中，繳出超過五成打擊率。截稿為止，他在未被三振的99個打數中敲55安，打擊率為5成56，但我不看好他能維持這種高效率整季，若三振率不降要維持四成幾乎不可能。另一個四成打者特色是極高的BABIP，也就是打入場內的有效打擊率，這與運氣和擊球品質高度相關，歷史上西斯勒（George Sisler）在1922年創下4成22打擊率，該年他的BABIP極高，本季大聯盟的平均BABIP僅.288，要長期維持四成賈吉需要過人的BABIP，白話說是出色的擊球品質與好運。

以賈吉的三振率來看，要打出四成打擊需在沒被三振的打席中，繳出超過五成打擊率。 法新社

還有其他方法嗎？有的！那就是用全壘打直接繞過守備，是打者可提升打擊率的直接方式，回顧歷史卡洛(Rod Carew)在1977年打出3成88打擊率時，也是靠生涯最高(14支)的全壘打幫助推高數據，賈吉的長打力是他挑戰四成的最大利器，若保持目前長打效率，的確能抵消三振率的影響。綜合高保送率、高全壘打率、BABIP與擊球品質，還能穿過防守等因素，賈吉若健康並延續狀態，有機會在全明星賽前維持四成左右打擊率，但要一路走完整季，守住估計成功機率低於5%。

身為場上最親密的伙伴，當媒體記者問到紐約洋基隊總教練布恩(Aaron Boone)，賈吉是否可能整季維持四成水準時，他雖然遲疑一會兒，卻未直接否認：「就像我常說的，我不會對賈吉有任何設限，四成打擊率我不敢把話說死，畢竟是賈吉 。」是的，那崇高的里程碑不太可能達成，但放眼賈吉過去一年表現，已重新定義我們對打擊的認知，在被媒體詢問挑戰四成大紀錄時，當時打擊率4成27的他淡然回應：「就像我常說的，上場時你必須有自信，無論情況如何，我不會專注於結果，得專注在過程。」賈吉對「結果」的定義是重返十月，而非例行賽打擊率表現，至今他仍對那一段令人遺憾的季後賽旅程耿耿於懷，去年季後賽身為隊長賈吉49個打數9安，雖有3發全壘打但在世界大賽第五戰卻因一顆掉落的高飛球，開啟了敵隊洛杉磯道奇隊反攻契機，最終痛失冠軍。

即使賈吉完成傲人成就，然而有沒有替洋基摘下第8座冠軍獎盃，或許才會是人們最關注的事。 美聯社

所以，當賈吉淡化自己荒謬的數據、把一切歸功於「過程」時，那並不只是虛偽的謙遜，而是對現實的理解。即使賈吉完成傲人成就，有沒有替洋基摘下第8座冠軍獎盃，才會是人們討論重點。上一位在美聯繳出四成打擊率，距今已超過80年歷史，就算是歷史最強打者的邦茲(Barry Bonds)，在生涯最佳數據悉數結合的假設下，也只能達到3成96，你就知道有多困難。以我觀點，若他最終能打出3成70或以上打擊率、並搭配40發以上全壘打與超過1.200的OPS，也足以成為21世紀最傳奇的球季之一。