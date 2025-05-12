日職／岡本報銷、戶鄉大失常 山崎伊織成巨人救世主

讀賣巨人隊今年開季之後雖然戰績名列前茅，不過碰到了幾個大麻煩。首先是面對「世仇」阪神虎幾乎到了束手無策的地步，對戰9場比賽2勝7敗，其中在主場東京巨蛋開幕5連敗，寫下隊史最慘。巨人球迷很清楚，打不贏阪神就很難在中央聯盟稱霸，必須在接下來的對戰中找出對策。

但是另外一個麻煩是接下來很長的時間將缺少第四棒岡本和真的火力，他本季出賽32場，有8轟、25分打點，打擊率3成08，整體攻擊指數（OPS）為0.979，是巨人隊的最大攻擊重心，如今卻必須休養將近3個月之久。岡本和真是在5月6日對阪神之戰，在鎮守一壘時為了接三壘手浦田俊輔的傳球，不慎與阪神虎跑者中野拓夢相撞，岡本和真因此傷退，經過診斷為「左手肘肌肉損傷」，預計可能會缺陣長達3個月的時間，等於前半季絕望。加上另一名主砲丸佳浩開季之後受傷，主力老將坂本勇人狀況不佳，巨人現在可以守住聯盟第二名的位置，已經算是相當不容易。

26歲的右投手山﨑伊織應(左)，是巨人軍開季之後最大的亮點，圖為他與岡本和真當選中央聯盟3、4月MVP。巨人隊官方推特

在一片悲觀的消息之中，26歲的右投手山﨑伊織應該算是巨人軍開季之後最大的亮點。山崎伊織出賽6場，拿下5勝0敗、防禦率0.45的亮眼成績，暫居中央聯盟防禦率王。他並且以4勝0敗、防禦率0.00獲選為央聯三、四月份「投手MVP」，成為巨人隊陣中最穩定的先發投手，加上連續局數無失分的紀錄一再翻新，一躍成為巨人投手最閃亮的一顆星。

原本山崎伊織在季前熱身賽表現不佳，防禦率超過6，一度連進入先發輪值都有危機，不過進入到正式例行賽之後比現判若兩人。開季前5場出賽都沒有任何失分，直到第6場對阪神的第二局才因為隊友的失誤而產生失分，所幸最後靠著隊友打擊掩護拿下勝投。雖然開幕之後連續無失分紀錄中止在36局，無緣超越1939年由阪急隊高橋敏所創下的38.1局史上最長開季無失分局數紀錄，不過已經打破1963年阪神中井悅雄和2023年阪神村上頌樹所創的央聯連續31局無失分紀錄。

26歲的山﨑伊織是巨人隊在2020年選秀第二指名入團的選手，當年選秀會上最夯的選手是目前以11轟、31分打點暫居央聯雙冠王的佐藤輝明，有4支球團在第一輪指名佐藤輝明。巨人隊是其中之一，不過錯失掉狀元籤之後改挑選亞細亞大學的平內龍也，第二輪則是東海大學的山﨑伊織。

結果對照至今仍在一軍、二軍之間上下的平內龍也，山崎伊織不僅已經連續兩年拿下10勝（2023年10勝5敗、防禦率2.72；2024年10勝6敗、防禦率2.81），今年更是靠著最快155公里直球以及犀利滑球、指叉球等武器，成為球隊最穩定先發。更重要的是，巨人軍今年在菅野智之轉戰美國職棒大聯盟之後，先發投手戰力原本就被評為弱點，而在新加入的田中將大身手不見好轉，王牌先發戶鄉翔征又失常，先發戰力不夠充足的情況下，山崎伊織撐起了巨人軍的先發投手群，宛若救世主一般重要。

連續3季拿下12勝的王牌先發投手戶鄉翔征，開季至今1勝難求，吞下3連敗，防禦率高達8.31。聯合報系資料照

連續3季拿下12勝的王牌先發投手戶鄉翔征，開季至今1勝難求，吞下3連敗，防禦率高達8.31，包含4月11日對廣島被狂攻10分，至二軍調整一段時間之後5月5日重返一軍對阪神還是吞敗。當天戶鄉翔征的投球內容略見好轉，接下來就看他能否恢復身手，與山崎伊織共同撐起巨人軍的先發戰力。