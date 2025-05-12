中職／洋投主宰戰局一點都不有趣 洋將制度應該做出改變了！

今年球季中職各隊先發輪值使用洋投的比例接近70%，已是20多年來的新高，相較日本職棒先發洋投比例僅15%，韓國職棒也只有40%，中職的現況就如台鋼雄鷹總教練洪一中所言：「誰不知道中華職棒是靠洋投？」洪總更直言，中職球隊如果沒有充分利用洋將就不會贏，這是制度使然，「眼光放長遠，該改的就要改。」

先說結論，我覺得未來（不一定是明年）中職可考慮修改洋將制度，一軍採2洋投、1洋砲配置，最重要的原因，倒不是要給本土投手先發的生存空間，而是中職必須逐漸擺脫 「靠3洋投打天下拚總冠軍」的宿命，讓各隊積極培養先發土投，或花大錢留下更好的高中投手，而不是炒短線找3大洋投、4大金剛主宰戰局。

而且以現有的中職洋將升降制度，即使各隊一軍洋將改成2投1打，還是可以巧妙運用賽程和15天升降，全聯盟仍有5成左右的機率看到洋投先發，依舊是滿高的比例，但至少不再是靠3洋投打天下。

統一獅隊投手胡智爲，已連續三場擔任中繼投手。聯合報系資料

如果以現在中職洋將制度，統一獅胡智爲、台鋼雄鷹下勾投手陳宇宏就會被拉去投長中繼，樂天桃猿培養多年的劉家翔，難得先發一場，投完隔幾天就下二軍，味全龍王維中每次在一軍投完先發必定下二軍，何時回來再說，富邦悍將幾名主力投手回歸，黃保羅、李東洺有可能只能代班先發，中信兄弟余謙也只能獲得有限的先發機會。

也因為現行的中職洋將制度，讓大量優質土投囤積在牛棚，好比說中信兄弟新秀伍立辰，他有成為先發輪值固定成員的潛力，但現況就是待在牛棚，味全龍年輕左投黃侰程這兩年在二軍有不俗成績，台鋼雄鷹左投王柏傑也備受期待，但除非他們有大幅度進步，否則要上一軍成為固定先發也有困難，也可能被當牛棚投手用。

中職可考慮一軍洋將登錄改成2投1打，有個關鍵點是近年中職採用 「正常球」，彈性係數下修加上球的縫線較突出，造成本土打者難開轟，本季全聯盟打擊率只有0.254，長打率0.354，平均每場比賽出現0.94轟，如果扣掉狂轟猛炸的台鋼雄鷹洋砲魔鷹，場均只剩0.84轟，低彈性係數比賽用球，對於本土投手相對友善，也是修改洋將政策的契機。

如果洋將制度不變，明年魔鷹有可能在中職消失。台鋼雄鷹隊提供

說到魔鷹，從去年來台至今，魔鷹帶來的話題滿滿無庸置疑，每次上場打擊就令雄鷹球迷有期待感，讓對方球迷有壓迫感，如果洋將制度不變，明年魔鷹有可能在中職消失，因為各隊都會拚命找洋投，若開放洋砲、縮減洋投，以目前中職各球團財力，不愁找不到好洋砲。

中信兄弟日本籍總教練平野惠一極力倡議，中職先發輪值應以本土投手為主，他曾說，這幾年洋投來到台灣，真的不是想為台灣做什麼，他們很難對本土投手有什麼幫助，只是把這裡當跳板，有好表現就可以去日、韓職發展，平野感嘆，「這樣真的好嗎？中職如此倚賴洋投，其實沒有太多好處。」他甚至強調，「洋投先發對決的比賽一點不有趣。」

當然，近幾年中職快速從4隊擴充成6隊，投手人才難免被稀釋，加上大量高中、大學頂尖投手往美國、日本跑，中職能固定扛先發輪值的本土投手或許有限，但眼光放長遠，聯盟和各球團必須思索，由洋投決定命運的聯賽真的好嗎？早期中職有洋砲參與，賽事有趣許多，就像洪總說的，制度改了，各隊就會想辦法培養先發本土投手，根本就不用擔心。

味全龍王維中每次在一軍投完先發必定下二軍，何時回來再說。聯合報系資料照

洋將制度要不要改，其實就在於聯盟和各球團一念之間，一點都不困難，當然，中職也可選擇維持現狀，就像現在這樣子，各隊都在精算洋投一、二軍升降，土投丟完先發就下二軍，下次不知道多久才上來，希望比賽呈現什麼樣貌，由聯盟和球團決定。